Desde agosto: internautas adelantan Halloween y Día de Muertos con memes

Las redes sociales se han desatado con memes que representan la espera por la llegada de las festividades de otoño. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Aunque el verano aún no termina oficialmente, en redes sociales ya se siente el aire otoñal y el entusiasmo por las celebraciones más esperadas del segundo semestre del año: Halloween y Día de Muertos.

Desde principios de agosto, miles de internautas han comenzado a compartir memes, imágenes, videos y publicaciones que anticipan la llegada de estas fiestas, desatando una ola de humor, nostalgia y emoción por todo lo que representan estas fechas.

(Redes sociales)

(Redes sociales)

El fenómeno no es nuevo, pero cada año parece adelantarse más. Apenas terminan las vacaciones de verano y las redes se inundan con calabazas, catrinas, esqueletos, disfraces, papel picado y referencias al pan de muerto. Usuarios de plataformas como X (antes Twitter), Facebook, Instagram y TikTok, aprovechan para expresar su amor por estas festividades con memes que mezclan la ansiedad colectiva por su llegada con la risa que caracteriza al internet mexicano.

Una de las tendencias más populares ha sido la clásica imagen de Mariah Carey congelada en hielo para Navidad, pero adaptada con personajes como La Catrina, Jack Skellington o La Llorona, “despertando” en agosto.

(Redes sociales)

(Redes sociales)

Otras publicaciones muestran a personas bailando con disfraces de calavera o brujas bajo el título “yo en agosto esperando Halloween”, o memes que ironizan el deseo de ya sentir frío, sacar los suéteres y oler incienso mientras afuera aún hay 35 grados.

Este año, incluso ha tomado fuerza el concepto de “Summerween”, una mezcla de summer (verano) y Halloween, que nació como un episodio de la serie animada Gravity Falls, y que ahora muchos han adoptado como excusa perfecta para celebrar Halloween… ¡en pleno verano!

(Redes sociales)

(Redes sociales)

Bajo este término, internautas han comenzado a compartir ideas para fiestas temáticas en agosto con disfraces ligeros, decoración espeluznante junto a inflables de alberca, y maratones de películas de terror a pesar del calor. La idea: no hay que esperar a octubre para disfrutar del espíritu de Halloween.

El Halloween, celebrado el 31 de octubre, ha ganado cada vez más terreno en la cultura mexicana, especialmente entre las generaciones jóvenes que disfrutan de los disfraces, las películas de miedo y las fiestas temáticas.

(Redes sociales)

(Redes sociales)

Por su parte, el Día de Muertos —una de las tradiciones más representativas de México— sigue siendo un símbolo de identidad nacional, lleno de colores, flores de cempasúchil, altares y recuerdos a seres queridos.

Los memes también han servido como un espacio para fusionar ambas celebraciones. No faltan las publicaciones que muestran a alguien comiendo pan de muerto disfrazado de vampiro, o frases como “en agosto ya se vale comprar pan de muerto y ver películas de miedo”.

(Redes sociales)

(Redes sociales)

Incluso las marcas y centros comerciales se han sumado a la tendencia, adelantando productos temáticos como velas, calaveritas de azúcar y panes decorados, lo que alimenta aún más la emoción de los fans.

Más allá del humor, este fenómeno en redes refleja el deseo colectivo de escapar un poco de la rutina y conectar con emociones más cálidas, nostálgicas o festivas. Halloween, Día de Muertos y ahora Summerween ofrecen eso: una mezcla de fantasía, tradición y celebración que une generaciones.

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)