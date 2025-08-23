México

Desde agosto: internautas adelantan Halloween y Día de Muertos con memes

Usuarios de redes sociales se han hecho mostrar impacientes por la llegada de las festividades características de otoño

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Las redes sociales se han
Las redes sociales se han desatado con memes que representan la espera por la llegada de las festividades de otoño. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Aunque el verano aún no termina oficialmente, en redes sociales ya se siente el aire otoñal y el entusiasmo por las celebraciones más esperadas del segundo semestre del año: Halloween y Día de Muertos.

Desde principios de agosto, miles de internautas han comenzado a compartir memes, imágenes, videos y publicaciones que anticipan la llegada de estas fiestas, desatando una ola de humor, nostalgia y emoción por todo lo que representan estas fechas.

(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)

El fenómeno no es nuevo, pero cada año parece adelantarse más. Apenas terminan las vacaciones de verano y las redes se inundan con calabazas, catrinas, esqueletos, disfraces, papel picado y referencias al pan de muerto. Usuarios de plataformas como X (antes Twitter), Facebook, Instagram y TikTok, aprovechan para expresar su amor por estas festividades con memes que mezclan la ansiedad colectiva por su llegada con la risa que caracteriza al internet mexicano.

Una de las tendencias más populares ha sido la clásica imagen de Mariah Carey congelada en hielo para Navidad, pero adaptada con personajes como La Catrina, Jack Skellington o La Llorona, “despertando” en agosto.

(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)

Otras publicaciones muestran a personas bailando con disfraces de calavera o brujas bajo el título “yo en agosto esperando Halloween”, o memes que ironizan el deseo de ya sentir frío, sacar los suéteres y oler incienso mientras afuera aún hay 35 grados.

Este año, incluso ha tomado fuerza el concepto de Summerween, una mezcla de summer (verano) y Halloween, que nació como un episodio de la serie animada Gravity Falls, y que ahora muchos han adoptado como excusa perfecta para celebrar Halloween… ¡en pleno verano!

(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)

Bajo este término, internautas han comenzado a compartir ideas para fiestas temáticas en agosto con disfraces ligeros, decoración espeluznante junto a inflables de alberca, y maratones de películas de terror a pesar del calor. La idea: no hay que esperar a octubre para disfrutar del espíritu de Halloween.

El Halloween, celebrado el 31 de octubre, ha ganado cada vez más terreno en la cultura mexicana, especialmente entre las generaciones jóvenes que disfrutan de los disfraces, las películas de miedo y las fiestas temáticas.

(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)

Por su parte, el Día de Muertos —una de las tradiciones más representativas de México— sigue siendo un símbolo de identidad nacional, lleno de colores, flores de cempasúchil, altares y recuerdos a seres queridos.

Los memes también han servido como un espacio para fusionar ambas celebraciones. No faltan las publicaciones que muestran a alguien comiendo pan de muerto disfrazado de vampiro, o frases como “en agosto ya se vale comprar pan de muerto y ver películas de miedo”.

(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)

Incluso las marcas y centros comerciales se han sumado a la tendencia, adelantando productos temáticos como velas, calaveritas de azúcar y panes decorados, lo que alimenta aún más la emoción de los fans.

Más allá del humor, este fenómeno en redes refleja el deseo colectivo de escapar un poco de la rutina y conectar con emociones más cálidas, nostálgicas o festivas. Halloween, Día de Muertos y ahora Summerween ofrecen eso: una mezcla de fantasía, tradición y celebración que une generaciones.

(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)
(Redes sociales)

Temas Relacionados

HalloweenDía de MuertosMemesAgostoRedes socialesmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este sábado 23 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Noticias

Previsión meteorológica en México por región este 23 de agosto

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Previsión meteorológica en México por

Nace capibara en Bioparque Estrella y conquista el corazón de los mexicanos

Se trata de una hembra que nación en perfectas condiciones

Nace capibara en Bioparque Estrella

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy sábado 23 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 22 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Tris: jugada ganadora y resultado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en Jalisco: asesinan

Jornada violenta en Jalisco: asesinan a nueve integrantes de dos familias, entre ellos hay dos niños

Procesan a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada

Ovidio Guzmán habría entregado a Nicolás Maduro y al Cártel de los Soles a EEUU para obtener beneficios, afirma Jesús Lemus

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Klitbo denuncia robo de

Cynthia Klitbo denuncia robo de miles de dólares después de haber sido víctima de estafa: “Ya no hay dinero”

La Casa de los Famosos México 2025: Abelito se enfrenta a Facundo y Aarón Mercury por la salvación

El verano en que me enamoré, la serie juvenil que arrasa en el ranking de Prime Video México

Las 10 películas más vistas de Prime Video México para disfrutar este fin de semana

¿Hay boda en puerta? Kenia Os revela nuevos detalles sobre su relación con Peso Pluma

DEPORTES

Cuál es el sueldo en

Cuál es el sueldo en Tigres de Uriel Antuna, futbolista que buscaría una segunda etapa en Cruz Azul

Estos son todos los Mundiales que Gilberto Mora podría disputar en un año

Pumas vs Puebla: precio de los boletos en el Estadio Olímpico Universitario

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

Devin Haney afirma cuál es su pronóstico para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea para el boxeo”