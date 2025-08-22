México

Reportan ejecución e incineración de 4 civiles en Guerrero, policía civil acusa inacción de la FGE

Otro ataque violento se presentó en Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero; UPOEG exigía al gobierno federal mayor seguridad

Por Carlos Salas

Imagen ilustrativa - Al menos
Imagen ilustrativa - Al menos cuatro cuerpos fueron hallados calcinados dentro del vehículo. (Twitter/@brendaherrer8)

El pasado 21 de agosto fueron ejecutadas e incineradas dentro de un vehículo cuatro civiles en la comunidad indígena mixteca de Refugio de Apantla, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo con el medio La Jornada, las personas fueron asesinadas y quemadas dentro de un vehículo Nissan el día de ayer por la tarde, posteriormente los delincuentes irrumpieron a balazos en el pueblo, balearon el kiosco y la comisaría municipal y posteriormente se fueron; horas después, efectivos del Ejército mexicano y de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Estos hechos se presentan tras una serie de acontecimientos violentos en la misma región y la cancelación de una reunión que se tenía contemplada entre el gobierno estatal y los líderes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) horas antes del altercado.

“Si nos mandaran todos ellos y el gobierno se pusieran en coordinación con los pueblos y nos apoyaran, trabajáramos coordinadamente creo que todo esto seguiría mejor y viviríamos con la paz que teníamos antes.

Los Ardillos se han enfrentado
Los Ardillos se han enfrentado en ocasiones anteriores a la UPOEG en la capital del estado y zonas aledañas. (Foto: Twitter/@antoniosolanoa)

“La gente se esconde a las seis de la tarde y ya no sale de sus casas”, comentaron integrantes de la UPOEG en una breve conferencia de prensa.

Por su parte, Infobae México intentó comunicarse con las autoridades estatales para mayor información, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido respuesta y desconocen la situación.

Asesinato de policías, exigencia de mayor seguridad e inacción de la FGE

De acuerdo con la UPOEG, el pasado fin de semana fueron asesinados 13 policías comunitarios en una emboscada planeada por civiles armados mientras los elementos se encontraban realizado recorridos de rutina. Tras los hechos, la organización guerrerense exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum enviar seguridad al poblado pero no obtuvieron respuesta.

“A la presidenta de la República que nos oiga que nos voltee a ver, de la manera más atenta se le pide, que vea hacia nosotros y que mande al gobierno a que nos cuide, por eso tenemos un gobierno para que nos cuide y vea la situación delicada que estamos viviendo.

(FB Ayutla Pueblito Bello
(FB Ayutla Pueblito Bello /H. Casa de los pueblos. Ayutla de los Libres 2024-2027)

Nosotros pedimos justicia como todo ante estos delincuentes que vinieron a hacer esta masacre, porque no tienen piedad ni respeto por los ciudadanos", finalizaron los integrantes de la organización guerrerense.

Tras el asesinato de los policías comunitarios los coordinadores de la comisaría municipal denunciaron de manera anónima que el ataque fue obra del grupo criminal Los Ardillos, organización que amenaza a la comunidad y es presuntamente la encargada de todos los desmanes.

Asimismo, la UPOEG acusó que la FGE nunca acudió a realizar el peritaje de los hechos sino que fue hasta hoy que se presentaron debido a que se percataron de la presencia de medios de comunicación.

Cómo preparar la poderosa pomada

Popocatépetl registró 39 exhalaciones en

Vagoneros desatan violencia y escobazos

Dr. Simi: dónde se encuentra

"Lloré al verlos": Marco Antonio
Cae "El Estúpido" por presunto

"Lloré al verlos": Marco Antonio

Santiago Giménez desmiente rumores sobre

