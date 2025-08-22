Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

El aseguramiento se dio por parte de autoridades locales que lograron detener a una mujer que llevaba una unidad robada | Comisaría General de Seguridad Ciudadana Nezahualcóyotl

Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), aseguraron dos toneladas de autopartes con reporte de robo tras un cateo en un domicilio ubicado en la calle Malagueña, colonia Benito Juárez Tercera Sección, en el municipio de Nezahualcóyotl.

El operativo formó parte de las acciones del Mando Unificado de Oriente, la estrategia conjunta de los tres niveles de gobierno destinada a combatir la delincuencia en la zona oriente del Estado de México. Durante el cateo, además de las autopartes, se aseguraron dos vehículos y placas de circulación con reporte de robo, aunque no se reportaron detenciones.

¿Cómo se llevó a cabo el operativo? Autoridades explican los hechos

El comisario general Vicente Ramírez explicó que el aseguramiento se logró gracias a las labores de la Unidad de Investigación del Delito de la Comisaría de Nezahualcóyotl, quienes lograron localizar el inmueble a partir de información recabada tras la detención de una mujer que viajaba en un vehículo robado cerca de la vivienda:

“Con estos datos, la Fiscalía Especializada en la Investigación del Robo de Vehículos solicitó una orden de cateo para ingresar al domicilio y asegurar los objetos robados”, indicó Ramírez.

El aseguramiento de esta cantidad de autopartes se hizo en el marco de la implementación del Mando Unificado Oriente | Comisaría de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el inmueble presuntamente era utilizado como bodega para resguardar y desmantelar vehículos robados; principalmente, de la zona oriente del Estado de México. Las autopartes incautadas incluyen carrocerías, llantas, motores, cristales y componentes mecánicos, que suman aproximadamente dos toneladas de material robado.

El inmueble y los objetos decomisados quedaron bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos de la zona oriente, la cual se encargará de continuar con la investigación y determinar la posible vinculación de los responsables con otras denuncias de robo de vehículos en la región.

El combate al mercado negro de autopartes en el Estado de México

Las autoridades enfatizaron que este tipo de operativos son parte de las acciones preventivas y de combate a la delincuencia en Nezahualcóyotl y municipios vecinos, donde la coordinación entre policías locales, estatales y federales ha permitido asegurar tanto vehículos como autopartes con reporte de robo, reduciendo la circulación de piezas ilegales en el mercado negro.

La FGJEM y las autoridades de Nezahualcóyotl enfatizaron que esto fue parte de un golpe al mercado negro de autopartes de la región | Especial

La Comisaría de Seguridad Ciudadana hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el robo de vehículos o autopartes, recordando que la colaboración de los vecinos es fundamental para fortalecer la estrategia de seguridad en la zona oriente del Estado de México.