Fiscalía de Veracruz cumplimenta 13 órdenes de aprehensión por motín en Cereso de Tuxpan que dejó siete muertos

Las autoridades de Veracruz ejecutaron 13 órdenes de aprehensión relacionadas con el motín ocurrido el pasado 2 de agosto en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, hecho que dejó un saldo de siete personas muertas y 11 heridos.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el marco del proceso penal 454/2025, las autoridades lograron la aprehensión de Iván N. en Cosamaloapan y Roberto Cristian N. en Acayucan. Ambos enfrentan acusaciones de incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público.

Detenidos por el motín en el Cereso de Tuxpan, Veracruz, ocurrido el pasado 2 de agosto, que dejó 7 muertos y 11 heridos. (FGE Veracruz)

Según la información oficial, Iván N. se desempeñaba como jefe del Departamento de Seguridad y Custodia mientras que Roberto Cristian N. laboraba como custodio, ambos presentes en el penal el día del motín.

En un operativo paralelo, en Xalapa, las autoridades aprehendieron a Óscar Yair N., otro custodio bajo las órdenes de Iván N. en el Cereso de Tuxpan durante los disturbios.

Por otro lado, dentro del proceso penal 127/2025, se cumplimentaron órdenes de aprehensión en reclusión contra otros 10 internos: Iván Yamil N., Salvador N., Maury N., Arturo N., Antonio N., Eduardo N., Luis Ángel N., Carlos Felipe N., Eduardo N. o René Eduardo N. y Vicente N.

Todos ellos son señalados como probables responsables de los delitos de homicidio doloso calificado, motín, estragos y lesiones dolosas calificadas.

Los 13 detenidos ya fueron presentados ante el juez de control correspondiente y se mantienen sujetos a proceso penal. La Fiscalía General del Estado de Veracruz subrayó que las investigaciones seguirán abiertas para esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad.

¿Cómo fue el motín en el Cereso de Tuxpan?

El motín tuvo lugar la noche del 2 de agosto, cuando internos del Cereso de Tuxpan tomaron el control de la prisión en protesta por presuntos abusos y extorsiones, según se informó en ese momento.

Diversos videos mostraron las instalaciones en llamas; además, circularon mensajes de reclusos que denunciaron el cobro de piso y la presunta complicidad de custodios con el llamado Grupo Sombra, una célula delictiva señalada de operar dentro y fuera del penal que en ese entonces estaba en la mira por el asesinato de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos lograron intervenir y recuperar el control.

Posteriormente, tres reclusos identificados como instigadores fueron trasladados al penal de Pánuco para su resguardo y continuar con las investigaciones.

La situación en Tuxpan se enmarca en una serie de episodios violentos que han afectado a la región y a los centros penitenciarios en Veracruz. En los meses previos al motín, la entidad registró asesinatos, extorsiones y amenazas atribuidas al crimen organizado, incluyendo el homicidio del exdirector del penal de Tuxpan, Antonio Huesca Figueroa, ocurrido en junio.