México

Fiscalía de Veracruz cumplimenta 13 órdenes de aprehensión por motín en Cereso de Tuxpan que dejó siete muertos

Por los hechos ocurridos el pasado 2 de agosto, la FGE detuvo a tres funcionarios y ejecutó órdenes de aprehensión en reclusión contra 10 internos

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Hay 13 detenidos en el
Hay 13 detenidos en el Cereso de Tuxpan, Veracruz. (Captura de pantalla)

Las autoridades de Veracruz ejecutaron 13 órdenes de aprehensión relacionadas con el motín ocurrido el pasado 2 de agosto en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, hecho que dejó un saldo de siete personas muertas y 11 heridos.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el marco del proceso penal 454/2025, las autoridades lograron la aprehensión de Iván N. en Cosamaloapan y Roberto Cristian N. en Acayucan. Ambos enfrentan acusaciones de incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público.

Detenidos por el motín en
Detenidos por el motín en el Cereso de Tuxpan, Veracruz, ocurrido el pasado 2 de agosto, que dejó 7 muertos y 11 heridos. (FGE Veracruz)

Según la información oficial, Iván N. se desempeñaba como jefe del Departamento de Seguridad y Custodia mientras que Roberto Cristian N. laboraba como custodio, ambos presentes en el penal el día del motín.

En un operativo paralelo, en Xalapa, las autoridades aprehendieron a Óscar Yair N., otro custodio bajo las órdenes de Iván N. en el Cereso de Tuxpan durante los disturbios.

Detenidos por el motín en
Detenidos por el motín en el Cereso de Tuxpan, Veracruz, ocurrido el pasado 2 de agosto, que dejó 7 muertos y 11 heridos. (FGE Veracruz)

Por otro lado, dentro del proceso penal 127/2025, se cumplimentaron órdenes de aprehensión en reclusión contra otros 10 internos: Iván Yamil N., Salvador N., Maury N., Arturo N., Antonio N., Eduardo N., Luis Ángel N., Carlos Felipe N., Eduardo N. o René Eduardo N. y Vicente N.

Detenidos por el motín en
Detenidos por el motín en el Cereso de Tuxpan, Veracruz, ocurrido el pasado 2 de agosto, que dejó 7 muertos y 11 heridos. (FGE Veracruz)

Todos ellos son señalados como probables responsables de los delitos de homicidio doloso calificado, motín, estragos y lesiones dolosas calificadas.

Los 13 detenidos ya fueron presentados ante el juez de control correspondiente y se mantienen sujetos a proceso penal. La Fiscalía General del Estado de Veracruz subrayó que las investigaciones seguirán abiertas para esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad.

Detenidos por el motín en
Detenidos por el motín en el Cereso de Tuxpan, Veracruz, ocurrido el pasado 2 de agosto, que dejó 7 muertos y 11 heridos. (FGE Veracruz)

¿Cómo fue el motín en el Cereso de Tuxpan?

El motín tuvo lugar la noche del 2 de agosto, cuando internos del Cereso de Tuxpan tomaron el control de la prisión en protesta por presuntos abusos y extorsiones, según se informó en ese momento.

Diversos videos mostraron las instalaciones en llamas; además, circularon mensajes de reclusos que denunciaron el cobro de piso y la presunta complicidad de custodios con el llamado Grupo Sombra, una célula delictiva señalada de operar dentro y fuera del penal que en ese entonces estaba en la mira por el asesinato de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos lograron intervenir y recuperar el control.

Posteriormente, tres reclusos identificados como instigadores fueron trasladados al penal de Pánuco para su resguardo y continuar con las investigaciones.

La situación en Tuxpan se enmarca en una serie de episodios violentos que han afectado a la región y a los centros penitenciarios en Veracruz. En los meses previos al motín, la entidad registró asesinatos, extorsiones y amenazas atribuidas al crimen organizado, incluyendo el homicidio del exdirector del penal de Tuxpan, Antonio Huesca Figueroa, ocurrido en junio.

Temas Relacionados

VeracruzMotínCereso de Tuxpanmexico-noticias

Más Noticias

Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 22 de agosto

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Condiciones climáticas en México: previsión

La Casa de los Famosos México: Abelito es el ganador de la salvación

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Incendian Palacio Municipal de Tzucacab tras protesta por muerte de un detenido

La concentración inició de manera pacífica, exigiendo justicia ante un caso en que los habitantes acusaban abuso policial

Incendian Palacio Municipal de Tzucacab

Entre música de banda, palomas y globos, así fue el funeral de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

Familiares, amigos y seguidores acompañaron el cortejo en Guadalajara

Entre música de banda, palomas

Pronósticos: todos los números ganadores del Tris de hoy 21 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: todos los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan dos cuerpos sin identificar,

Localizan dos cuerpos sin identificar, posibles víctimas de delito, en fosa del panteón de Tlaquepaque en Jalisco

Capturan a mexicano que intentaba llevar más de 14 millones de pesos en metanfetamina de México a EEUU

CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EEUU tras señalamientos de posible lavado de dinero

Detienen en Tamaulipas a hombre vinculado con la difusión de pornografía infantil en grupos de redes sociales

Dan prisión preventiva a Nery “N”, presunta implicada en el homicidio de Jimena y José, colaboradores de Clara Brugada

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Abelito es el ganador de la salvación

Entre música de banda, palomas y globos, así fue el funeral de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

Ana Brenda Contreras niega haber atacado a su ex Alexis Ayala por su papel en La Casa de los Famosos 3

Cristian Castro comparte cómo logra ‘no hacer nada’ en su casa: “Es como no existir”

Cuál es el secreto de Aldo de Nigris para lucir tan musculoso en ‘La Casa de los Famosos México’

DEPORTES

Cruz Azul vs Toluca: cuánto

Cruz Azul vs Toluca: cuánto cuestan los boletos para el partido de la jornada 6 en el Olímpico Universitario

Escorpión Dorado asegura que empató con Franco Escamilla en el Supernova Strikers

Este jugador de las Águilas del América podría emigrar al Ipswich Town de Inglaterra

Este es el gran campeón mundial con el que le gustaría pelear a Luis “Pantera” Nery

Liga MX refuerza la seguridad tras incidentes violentos: estas son las nuevas medidas para los estadios en la Jornada 6