¿Faltaste al trabajo por la lluvia?: estas son las causas justificadas según la Ley Federal del Trabajo

Las fuertes lluvias persistirán en el Valle de México, según el SMN. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Durante la temporada de lluvias de 2025, la Ciudad de México ha roto los récords de precipitaciones desde 1941, según las autoridades capitalinas, razón por la cual se han generado inundaciones y el transporte público ha colapsado en repetidas ocasiones, provocando serios retrasos en la movilidad de millones de usuarios.

Debido a las fuertes lluvias, se han generado exhortos a las empresas para implementar el trabajo remoto, o “home office”, para ayudar a miles de trabajadores a sortear los numerosos obstáculos derivados de inundaciones y fallas en la movilidad.

Debido a las fuertes lluvias, para miles de personas trabajadoras ha sido complicado trasladarse a sus centros de trabajo y en muchos casos han llegado con retraso, o incluso, les fue imposible presentarse.

La Ley Federal del Trabajo de México no incluye de forma explícita la lluvia como motivo justificado de ausencia laboral, pero contempla la protección del trabajador en casos de fuerza mayor.

La enorme cantidad de basura es una causa de las inundaciones en la CDMX. Crédito: CUARTOSCURO

El artículo 134 de la LFT señala que es obligación del empleado dar aviso inmediato al patrón si no se presenta al trabajo, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo.

Cuando fenómenos como inundaciones graves o bloqueos de transporte impiden acudir al centro de trabajo, la legislación reconoce estas situaciones como imprevistas e inevitables, lo que permite justificar la falta.

En situaciones donde la integridad de los empleados se ve comprometida por condiciones climáticas extremas, el empleador puede optar por el trabajo remoto como medida preventiva.

Difundieron imágenes de cómo quedaron los accesos de la Línea A, 1, 5 y 9 del Metro CDMX en Pantitlán tras las fuertes lluvias. (Crédito: X/@josuealeexis// @pablohh15)

Es posible recurrir al home office en caso de emergencia

Algunas empresas ya han incorporado en su reglamento interno cláusulas de “teletrabajo emergente” o protocolos específicos para contingencias, lo que facilita la adaptación ante emergencias meteorológicas.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ofrece asesoría gratuita a quienes tengan dudas sobre la aplicación de estos derechos o consideren que no se están respetando sus garantías laborales.

Recuerda que si en un lapso de 30 días el trabajador acumula tres faltas sin causa justificada, el empleador podrá rescindir el contrato, según la Ley Federal del Trabajo.

Mantener una comunicación oportuna con el empleador resulta fundamental para informar sobre la situación y buscar soluciones ante afectaciones por lluvias.

En cuanto a los hogares damnificados por las recientes inundaciones, la estrategia implementada por el Gobierno de la Ciudad de México contempla recursos adicionales al seguro vigente para desastres, distribuidos en forma de cheques.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que mil 343 familias de las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztacalco recibirán en total 18 mil 300 pesos como apoyo directo tras las lluvias intensas.