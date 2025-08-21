Vecinos de Cuautitlán Izcalli denuncian crisis de movilidad en la autopista México-Querétaro l Video

Denuncian crisis de movilidad en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Edomex (Especial)

La comunidad de Hacienda del Parque Segunda Sección, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, denunció una severa crisis de movilidad que ha afectado no solo su calidad de vida, sino también sus derechos fundamentales, debido al colapso de las vialidades que conectan con la zona.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Delegación y Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Hacienda del Parque, el congestionamiento vial se ha intensificado en los últimos días a causa de la operación desmedida del parque industrial en San Martín Obispo, sumado a que solo se cuenta con dos carriles para entrar a la zona y se convierte en uno, por igual para salir de la misma.

Lo anterior se suma a la falta de mantenimiento de las carreteras a cargo de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), la Junta de Caminos del Edomex, que dirige Ariel Juárez y al gobierno municipal, presidido por Daniel Serrano Palacios, especialmente en la entrada hacía la autopista Lechería–Chamapa, la México-Querétaro y sus laterales.

Aumento de nuevos complejos industriales

Tráfico de varios kilómetros en la autopista México-Querétaro por reducción de carriles a la zona industrial de San Martín Obispo Crédito: (Delegacion y Copaci Hda del Parque 2/FB)

Los vecinos señalaron que la situación ha empeorado con la apertura de nuevos complejos industriales en las inmediaciones, sin que exista una planeación urbana adecuada ni acciones de mitigación.

Esto ha provocado traslados de hasta más de cuatro horas para los vecinos, quienes además señalan que la problemática implica una violación flagrante a derechos como la movilidad, un medio ambiente sano, la vivienda digna y la integridad de miles de personas.

“Ante la indiferencia de los tres órdenes de gobierno, nos hemos visto obligados a interponer nuevamente una queja en materia de derechos humanos”, advierten los representantes vecinales en el documento.

Señalan que la inacción institucional constituye una forma de complicidad, pues resulta inadmisible que quienes están obligados a garantizar la ley actúen con pasividad.

Queja ante la CODHEM

Tráfico en la autopista México-Querétaro en la zona de Perinorte con rumbo a la zona industrial San Martín Obispo (especial)

Mediante el expediente CODHEM/TLAL/163/2025 y número de trámite 1259, los vecinos exigen que las autoridades municipales, estatales y federales asuman su responsabilidad, apliquen la normatividad vigente y garanticen condiciones dignas de movilidad y seguridad para toda la población afectada.

En dicho expediente también señalan a la Secretaría de Desarrollo Económico, Movilidad, Desarrollo Urbano e Infraestructura para que, dentro de sus facultades, actúen.

Finalmente, la comunidad de Hacienda del Parque reiteró que no cederán en su exigencia y continuarán utilizando todas las vías legales e institucionales a su alcance hasta obtener una solución real al problema.

La crisis de movilidad en Cuautitlán Izcalli se ha convertido en un punto crítico para miles de familias, donde administraciones pasadas dieron los permisos de construcción de naves industriales sin la planeación de movilidad, donde hace falta carriles de circulación y se hace ‘cuello de botella’ en la caseta de la Chamapa-Lechería.

Por ello, demandan un plan integral de transporte y vialidad que contemple tanto el desarrollo industrial como la calidad de vida de los ciudadanos.