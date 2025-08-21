México

Vecinos de Cuautitlán Izcalli denuncian crisis de movilidad en la autopista México-Querétaro l Video

Habitantes de Cuautitlán Izcalli acusan omisión de autoridades ante traslados de más de cuatro horas

Por Jorge Contreras

Guardar
Denuncian crisis de movilidad en
Denuncian crisis de movilidad en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Edomex (Especial)

La comunidad de Hacienda del Parque Segunda Sección, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, denunció una severa crisis de movilidad que ha afectado no solo su calidad de vida, sino también sus derechos fundamentales, debido al colapso de las vialidades que conectan con la zona.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Delegación y Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Hacienda del Parque, el congestionamiento vial se ha intensificado en los últimos días a causa de la operación desmedida del parque industrial en San Martín Obispo, sumado a que solo se cuenta con dos carriles para entrar a la zona y se convierte en uno, por igual para salir de la misma.

Lo anterior se suma a la falta de mantenimiento de las carreteras a cargo de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), la Junta de Caminos del Edomex, que dirige Ariel Juárez y al gobierno municipal, presidido por Daniel Serrano Palacios, especialmente en la entrada hacía la autopista Lechería–Chamapa, la México-Querétaro y sus laterales.

Aumento de nuevos complejos industriales

Tráfico de varios kilómetros en la autopista México-Querétaro por reducción de carriles a la zona industrial de San Martín Obispo Crédito: (Delegacion y Copaci Hda del Parque 2/FB)

Los vecinos señalaron que la situación ha empeorado con la apertura de nuevos complejos industriales en las inmediaciones, sin que exista una planeación urbana adecuada ni acciones de mitigación.

Esto ha provocado traslados de hasta más de cuatro horas para los vecinos, quienes además señalan que la problemática implica una violación flagrante a derechos como la movilidad, un medio ambiente sano, la vivienda digna y la integridad de miles de personas.

“Ante la indiferencia de los tres órdenes de gobierno, nos hemos visto obligados a interponer nuevamente una queja en materia de derechos humanos”, advierten los representantes vecinales en el documento.

Señalan que la inacción institucional constituye una forma de complicidad, pues resulta inadmisible que quienes están obligados a garantizar la ley actúen con pasividad.

Queja ante la CODHEM

Tráfico en la autopista México-Querétaro
Tráfico en la autopista México-Querétaro en la zona de Perinorte con rumbo a la zona industrial San Martín Obispo (especial)

Mediante el expediente CODHEM/TLAL/163/2025 y número de trámite 1259, los vecinos exigen que las autoridades municipales, estatales y federales asuman su responsabilidad, apliquen la normatividad vigente y garanticen condiciones dignas de movilidad y seguridad para toda la población afectada.

En dicho expediente también señalan a la Secretaría de Desarrollo Económico, Movilidad, Desarrollo Urbano e Infraestructura para que, dentro de sus facultades, actúen.

Finalmente, la comunidad de Hacienda del Parque reiteró que no cederán en su exigencia y continuarán utilizando todas las vías legales e institucionales a su alcance hasta obtener una solución real al problema.

La crisis de movilidad en Cuautitlán Izcalli se ha convertido en un punto crítico para miles de familias, donde administraciones pasadas dieron los permisos de construcción de naves industriales sin la planeación de movilidad, donde hace falta carriles de circulación y se hace ‘cuello de botella’ en la caseta de la Chamapa-Lechería.

Por ello, demandan un plan integral de transporte y vialidad que contemple tanto el desarrollo industrial como la calidad de vida de los ciudadanos.

Temas Relacionados

DenunciaMovilidadAutopista México-QuerétaroSan Martín ObispoHacienda del ParqueCuautitlán Izcallimexico-noticias

Más Noticias

Tiendas SuperISSSTE: Así puedes convertirte en su proveedor y vender tus productos

Hasta julio del 2025 van 500 proveedores han iniciado el proceso de registro para la venta de sus productos

Infobae

Joven lucha contra la leucemia tras recaída y pide apoyo para su tratamiento

Itzel Villegas busca acceder a terapias innovadoras como la CAR-T para enfrentar la enfermedad

Infobae

Clausuran predio en Chiapas por tala ilegal de cedro rojo, especie en protección especial

El cedro rojo es la segunda especie tropical más comercializada del mundo, lo que ha provocado su sobreexplotación en muchos lugares

Clausuran predio en Chiapas por

Ataque armado deja un agente de investigación herido en BCS, PGJE va tras los responsables

El enfrentamiento se dio a conocer por reportes de vecinos por medio del número de emergencia

Ataque armado deja un agente

Máynez acusa a Indira Vizcaino de persecución política contra Griselda Martínez, exalcaldesa de Manzanillo detenida por corrupción

El partido Movimiento Ciudadano exigió un proceso transparente y apegado a la Ley, sin presiones políticas

Máynez acusa a Indira Vizcaino
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a policía municipal como

Detienen a policía municipal como cuarto presunto implicado en asesinato de familia en San Cristóbal de la Barranca

Yerno de Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad de Tabasco, deja cargo en gobierno estatal por “motivos personales”

Las armas y drogas no paran en Sinaloa: esto fue lo decomisado en nueva revisión al Penal de Aguaruto

Decomisan un arsenal en Sinaloa: hallan más de 8 mil cartuchos, explosivos, áreas clandestinas y químicos para drogas sintéticas

Claudia Sheinbaum emite mensaje a actrices de Televisa vinculadas al narco por Anabel Hernández: “No tenía pruebas”

ENTRETENIMIENTO

Pokémon GO salta a la

Pokémon GO salta a la realidad: City Safari llegará a Cancún con retos especiales, regalos y poképaradas de verdad

“Eres joven para entenderlo”: Florinda Meza explota contra fans de Graciela Fernández tras la serie de Chespirito

¿Cuándo fue el último concierto de Xava Drago, vocalista del grupo Coda? Así se vivió este show

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 21 de agosto: Abelito gana un viaje todo pagado

¿Lista para un nuevo amor? La declaración de Florinda Meza tras fin de la bioserie de Chespirito deja a todos impactados

DEPORTES

Volador Jr. reconoce el reto

Volador Jr. reconoce el reto físico para volver a ganar el Grand Prix Internacional 2025 por cuarta vez

JJ Macías reconoce estar ilusionado por llegar a Pumas: “Lloré cuando me hablaron”

Fanáticos mexicanos reviven riña en el Corregidora de Querétaro tras videos virales de violencia en Argentina

Pimpinela Escarlata desmiente rumores y asegura que Triple H estuvo encantado con su participación en Triplemanía XXXIII

David Faitelson exige eliminar a Independiente y Universidad de Chile tras violencia en la Copa Sudamericana 2025