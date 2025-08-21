¿Murió Aimep3? Todo sobre su último estado de salud de la influencer

La influencer está en tendencia por su estado de salud - redes sociales

La influencer Aimep3, nombre con el que se presenta Marisol Domínguez Maya, enfrentó en los últimos días una ola de rumores que aseguraban su muerte. La noticia se difundió en redes sociales sin sustento y generó confusión entre miles de seguidores.

La creadora de contenido decidió frenar la desinformación y publicó un mensaje en redes sociales en el que rechazó con fuerza estas versiones.

“Una vez más está página MAL INFORMANDO a la comunidad sobre el supuesto ‘Fallecimient0’ de mi persona, una vez quizá sí por mame, pero una, otra y otra vez ya basta, no se vale jugar con la vida de las personas y menos con la mía. Les pido de favor reportar la página por estar haciendo noticias falsas y más lucrando con mi vida”.

El desmentido reavivó la conversación digital, pues mientras parte de su público mostró solidaridad, otros aprovecharon para dejar comentarios cargados de críticas y mensajes ofensivos.

Un video viral prendió alarmas entre los fans y múltiples detractores de la famosa en YouTube y TikTok. Crédito: X/@TuTiaSandra

Una emergencia tras dar a luz

El rumor sobre su presunto fallecimiento coincidió con un momento delicado en su vida. Hace algunos días, Aimep3 tuvo que ser internada de emergencia luego de dar a luz a su primer hijo. La complicación se presentó después de un encuentro con dos personas que la increparon afuera de su domicilio en Nezahualcóyotl, debido a las acusaciones de maltrato animal que enfrenta desde hace tiempo.

En un video publicado en sus redes sociales, la influencer relató que la confrontación provocó que se le “abriera” la herida de la cesárea, lo que la obligó a recibir atención médica inmediata.

AimeP3 revela género de su bebé en redes sociales. Foto: (Captura de Instagram)

Entre apoyos y controversias

La también conocida como Marisol Domínguez ha logrado popularidad en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram con videos de belleza, cocina y humor. No obstante, su nombre ha estado vinculado a denuncias de maltrato animal que han generado fuertes divisiones: por un lado, tiene una base sólida de seguidores que respaldan su trabajo, y por el otro, detractores que la critican con dureza.

La viralización de una noticia falsa sobre su muerte reflejó el alcance que pueden tener los rumores en la era digital, sobre todo cuando involucran la salud o la vida de figuras públicas.

AIMEP3: quién es la influencer de la que Pati Chapoy 'fake' anunció su muerte en redes sociales (Foto: Instagram)

Fake news, un fenómeno en expansión

El caso de Aimep3 evidencia cómo un rumor puede convertirse en tendencia en cuestión de horas y colocar en el centro de la discusión a un personaje de internet. Más allá de la polémica, el episodio abrió el debate sobre la falta de responsabilidad de las páginas que difunden información sin verificar y el impacto que esto puede tener en la reputación y bienestar de los creadores de contenido.

Mientras lidia con las consecuencias de una reciente hospitalización y con los señalamientos que pesan en su contra, Aimep3 sigue activa en redes sociales, reafirmando su presencia digital y denunciando las fake news que intentan empañar su trayectoria.

AimeP3 compartió un video en su cuenta de TikTok sobre el nacimiento de su hijo. Foto: (Captura de Pantalla)