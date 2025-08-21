‘La Mañanera’ de hoy jueves 21 de agosto | EN VIVO

Sheinbaum también recordó que a partir del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda de Pemex comenzó a bajar y apuntó que se tiene una meta a la baja hasta 2030.

De acuerdo con la mandataria, Pemex es una empresa con gran potencial energético e inversión extranjera, sin embargo, a causa del endeudamiento heredado por los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Pemex se vio envuelto en dificultades para ver ganancias positivas.

Pemex es rentable, el problema fue la deuda que le dejaron, afirma la presidenta

Sheinbaum también anunció que se encuentra desarrollando planes para mejorar la distribución de gas en México y evitar problemáticas de distribución o congelamiento de gas como el caso de Texas.

Fortalecer planes de energía de Pemex, CFE, CNE y autosuficiencia de gas nacional

Además anunció que uno de los temas más relevantes de la visita de la presidenta a Guatemala fue el interés de generar más electricidad hacia el país sureño.

La presidenta anunció que ya hay una línea de transmisión a Guatemala, sin embargo, el país vecino pidió que se aumentara dicha línea para tener más energía eléctrica generada a nivel nacional.

Sheinbaum anuncia nuevos términos para mejorar las líneas de transmisión entre México y Guatemala

De acuerdo con Calleja, el Plan de Red Eléctrica Inteligente buscará crear “autopistas inteligentes”, que incluirán el monitoreo y control a distancia, ajuste automático del flujo eléctrico conforme a la demanda, comunicación con redes de fibra óptica y sistemas digitales, así como el uso de más de 2 mil subestaciones y centro s de control.

Plan de expansión 2025-2030: mejora y actualización de equipo eléctrico

Por su parte, Emilia Calleja anunció que se le dará mantenimiento a equipos y bancos de baterías para mejorar y modernizar el equipo de distribución eléctrica.

Para estas mejoras se anunció una inversión de 163 mil 540 millones de pesos, así como 275 nuevas líneas de red eléctricas, 524 nuevas subestaciones y el beneficio para más de 50 millones de usuarios en todo México.