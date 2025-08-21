‘La Mañanera’ de hoy jueves 21 de agosto | EN VIVO

De acuerdo con la mandataria, Pemex es una empresa con gran potencial energético e inversión extranjera, sin embargo, a causa del endeudamiento heredado por los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Pemex se vio envuelto en dificultades para ver ganancias positivas.
Sheinbaum también recordó que a partir del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda de Pemex comenzó a bajar y apuntó que se tiene una meta a la baja hasta 2030.
Sheinbaum también anunció que se encuentra desarrollando planes para mejorar la distribución de gas en México y evitar problemáticas de distribución o congelamiento de gas como el caso de Texas.
La presidenta anunció que ya hay una línea de transmisión a Guatemala, sin embargo, el país vecino pidió que se aumentara dicha línea para tener más energía eléctrica generada a nivel nacional.
Además anunció que uno de los temas más relevantes de la visita de la presidenta a Guatemala fue el interés de generar más electricidad hacia el país sureño.
De acuerdo con Calleja, el Plan de Red Eléctrica Inteligente buscará crear “autopistas inteligentes”, que incluirán el monitoreo y control a distancia, ajuste automático del flujo eléctrico conforme a la demanda, comunicación con redes de fibra óptica y sistemas digitales, así como el uso de más de 2 mil subestaciones y centro s de control.
Por su parte, Emilia Calleja anunció que se le dará mantenimiento a equipos y bancos de baterías para mejorar y modernizar el equipo de distribución eléctrica.
Para estas mejoras se anunció una inversión de 163 mil 540 millones de pesos, así como 275 nuevas líneas de red eléctricas, 524 nuevas subestaciones y el beneficio para más de 50 millones de usuarios en todo México.
Todo este proyecto tiene como objetivos: ampliar la red y el acceso a energía, brindar energía a industrias y polos de desarrollo, descongestionar la red eléctrica y modernizar y conectar más al país.
Luz Elena González presentó los avances de los proyectos de la red nacional de transmisión que forma parte del fortalecimiento y expansión del sistema eléctrico nacional 2025.
El plan se centrará en la transmisión, la construcción de subestaciones eléctricas y compensadores eléctricos para un mayor alcance de distribución eléctrica. Además s buscará conectar zonas alejadas de las grandes urbes, conectes con países vecinos a través de enlaces internacionales, reforzar el abastecimiento de luz ante desastres naturales y mantener el sistema de manera segura.
Para esta inversión se destinarán 8 mil 177 millones de dólares para la construcción de nuevas líneas estratégicas que continúen con el proyecto, además de la construcción de 524 nuevas subestaciones eléctricas.
Sheinbaum anunció que este año 2025 la inversión extrajera directa en México alcanzó un máximo histórico registrando 34 mil 265 millones de dólares, superando fechas de inversión anteriores.
Luz Elena González, Secretaria de Energía, Emilia Calleja, Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes presentarán una inversión relevante a nivel nacional que se enfocará en las plantas de generación transmisión eléctrica.
