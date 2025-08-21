México

A Poncho de Nigris no le gusta Mariana Botas para su sobrino Aldo de Nigris: “Viejita y voz de Minion”

La química entre Aldo y Mariana ha dado mucho de qué hablar, convirtiéndose en tendencia gracias a los fanáticos que sueñan con verlos juntos dentro de La casa de los famosos México

Por Armando Guadarrama

Poncho de Nigris desata polémica
Poncho de Nigris desata polémica por comentarios sobre la diferencia de edad entre Aldo de Nigris y Mariana Botas (IG)

“Poncho quejándose de los años que le lleva Mariana a Aldo, cuando él le lleva 12 años a Marcela JAJAJAJA, qué cinismo”. Esta reacción, difundida en redes sociales, resume el tono de la controversia que se ha desatado tras las declaraciones de Poncho de Nigris sobre la posibilidad de un romance entre su sobrino Aldo de Nigris y la actriz Mariana Botas en el contexto de La casa de los famosos México 2025.

El comentario, que alude a la diferencia de edad entre Poncho y su propia pareja, ha servido de catalizador para un debate más amplio sobre los prejuicios y dobles estándares en torno a las relaciones sentimentales en el ámbito público.

La especulación sobre una posible relación entre Aldo de Nigris y Mariana Botas surgió a partir de la percepción de “química” entre ambos dentro del reality, según han señalado numerosos seguidores en redes sociales.

El público critica a Poncho
El público critica a Poncho de Nigris por sus declaraciones sobre Mariana Botas y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025 (Captura de pantalla IG/ponchodenigris/aldodenigris)

Aunque ni Aldo ni Mariana han manifestado públicamente alguna intención romántica, el tema ha cobrado fuerza entre los fanáticos, quienes han impulsado el “shipeo” de la pareja y han convertido el asunto en tendencia digital.

En este contexto, la opinión de Poncho de Nigris adquirió especial relevancia cuando, durante una transmisión en vivo, fue consultado de manera directa sobre si veía con buenos ojos a Mariana como pareja para su sobrino.

La respuesta de Poncho de Nigris fue tajante. Al dialogar con su madre, doña Leticia, el regiomontano indagó sobre la diferencia de edad entre los participantes: “¿Le lleva 10 años a Aldo?”, preguntó.

Su madre confirmó: “Mariana le lleva 10 años a Aldo de Nigris, es demasiado”. A partir de ese dato, Poncho argumentó que Mariana está “muy grande” para Aldo y sentenció: “Entonces no hay, ya saben, las viejitas no. Hay que aprender de los errores de los tíos y andar con jovencitas”.

Aunque la interacción entre Aldo
Aunque la interacción entre Aldo de Nigris y Mariana Botas ha sido principalmente amistosa, los fans no dejan de especular sobre una posible historia de amor dentro del reality más comentado (ViX)

Esta postura, que apela a la edad como criterio excluyente, fue interpretada por muchos como un juicio despectivo y generó una oleada de críticas.

En intervenciones previas, Poncho de Nigris ya había abordado el tema del “shipeo” entre su sobrino y la actriz, mostrándose escéptico respecto a la posibilidad de un vínculo sentimental.

Según su percepción, Aldo de Nigris no se sentiría atraído por Mariana, en parte por cuestiones de afinidad personal. En palabras de Poncho: “La Mariana Botas y la Elaine siento que lo van a aturdir con la voz de Minion. Sinceramente, yo lo estoy viendo así, pero a lo mejor se llega a dar unos besos en una fiesta”.

La química entre Aldo de
La química entre Aldo de Nigris y Mariana Botas ha dado mucho de qué hablar, convirtiéndose en tendencia gracias a los fanáticos que sueñan con verlos juntos dentro del popular reality show mexicano (Foto: Facebook/La Casa de los Famosos)

Además, reveló que había aconsejado a Aldo evitar involucrarse en romances dentro del reality: “Le dije que no se arriesgara, pero igual se aviente unos besitos”.

Las declaraciones de Poncho de Nigris no pasaron inadvertidas para los seguidores de Mariana Botas, quienes salieron en su defensa y cuestionaron la actitud del conductor.

