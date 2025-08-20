México

Vicente Fernández Jr. se convertirá en padre a sus 62 años con su esposa Mariana González ‘La Kim Kardashian Mexicana’

Los enamorados anunciaron la dulce espera de su bebé

Por Adriana Castillo

Crédito: @marianagp01, IG
Crédito: @marianagp01, IG

La dinastía Fernández está de fiesta, pues Vicente Fernández Jr. y Mariana González ‘La Kim Kardashian Mexicana’ se encuentran en la dulce espera de su primer hijo o hija en común.

Los enamorados, quienes contrajeron nupcias en noviembre de 2023, anunciaron la enhorabuena a través de sus redes sociales.

"Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza. Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres!“, se lee.

(IG: @marianagp01)
(IG: @marianagp01)

De acuerdo con la información que compartió el matrimonio, el bebé se encuentra en el segundo trimestre de gestación y se prevé que nacerá en febrero de 2026.

“Ya hemos pasado el primer trimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición. Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos. Sabemos que este camino será aún más especial rodeados de tanto amor“, concluyó.

Hasta el momento, se desconoce el sexo del bebé; no obstante, los enamorados compartieron imágenes inéditas del ultrasonido, así como el latido de su corazón.

(IG: @marianagp01)
(IG: @marianagp01)

Tampoco se sabe si Mariana González se sometió a un tratamiento para poder concebir a su bebé.

Cabe mencionar que la socialité se convertirá en madre a sus aproximadamente 40 años, mientras que el cantante lo hará a los 62, pues cumple años el próximo 11 de noviembre.

¿Cuántos hijos tiene Vicente Fernández Jr.?

El cantante tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Sissi Penichet.

(IG: @marianagp01)
(IG: @marianagp01)

A continuación te contamos quiénes son y qué se sabe sobre ellos.

  • Vicente Fernández

El primogénito del matrimonio heredó el nombre de su padre y abuelo. Contrario a sus primos, hijos de Alejandro Fernández, se mantiene fuera del medio artístico nacional, por lo que se desconoce mucha información sobre su vida privada.

No obstante, se sabe que es empresario junto a su hermano Ramón.

  • Ramón Fernández

De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, se sabe que tiene un negocio con su hermano mayor en Guadalajara llamado Café Brosco. También vende ropa como playeras y sudaderas.

Ramón, Sissi y Fernanda. (IG)
Ramón, Sissi y Fernanda. (IG)
  • Sissi Fernández

Se sabe que la hija de Vicente Fernández Jr. se casó hace dos años con Marcelo Garza Ayala en Jalisco. También tiene una hija llamada Carlota.

  • Fernanda Fernández

La hija más joven del cantante es diseñadora de modas; está casada y tiene dos hijos llamados Antonella y Emilio, quienes fueron los primeros bisnietos de Vicente Fernández.

¿Cuántos hijos tiene Mariana González ‘La Kim Kardashian Mexicana’?

La socialité tiene dos hijos fruto de una relación anterior, según la información disponible en sus redes sociales.

