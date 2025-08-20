Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este miércoles 20 de agosto de 2025

En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas , como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores , especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

