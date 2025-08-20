México

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este miércoles 20 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar

En pocas líneas:

    05:55 hsHoy

    México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

    En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpidentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Comando asalta plataforma de Pemex en Campeche y roba equipo especializado

    Las autoridades federales desplegaron operativos marítimos y aéreos tras el ataque en la plataforma Akal-R

    Comando asalta plataforma de Pemex

    Pese a negativa de AMLO, Luisa María Alcalde inaugura auditorio con su nombre en Guerrero

    El expresidente pidió no usar su nombre para nombrar calles ni espacios, así como tampoco monumentos

    Pese a negativa de AMLO,

    Gimnasio de La Casa de los Famosos Mexico 3 se habría quedado sin equipo tras la salida de Ninel Conde

    Desde antes de entrar a la casa, el ‘bombón asesino’ mencionó que era importante ejercitarse en el reality show

    Gimnasio de La Casa de

    La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este 19 de agosto

    Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

    La Casa de los Famosos

    Anabel Hernández rompe el silencio y asegura que ningún fallo judicial ha desmentido vínculos de famosas de Televisa con narcos

    La periodista atribuyó los recientes ataques digitales en su contra a intereses políticos

    Anabel Hernández rompe el silencio

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Continúa el cierre del Paso

    Continúa el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor por las fuertes nevadas y la medida podría seguir hasta el jueves

    Ordenaron a dos deportistas a indemnizar con una importante suma a la víctima de una violenta golpiza ocurrida hace 10 años

    Caso Natalia Melmann: fijaron la fecha para la extracción que permitirá cotejar el ADN de tres policías con el del quinto sospechoso

    Casi tres de cada diez adultos argentinos sufren síntomas de ansiedad o depresión, según la UCA

    Avances y retrocesos camino a octubre: el poder de la “lapicera” y el estreno de la Boleta Unica de Papel

    INFOBAE AMÉRICA

    Decenas de cubanos tomaron las

    Decenas de cubanos tomaron las calles de La Habana para exigir respuestas al régimen de Díaz-Canel por la escasez de agua

    La UE advirtió que la defensa de Ucrania necesita garantías de seguridad “sólidas y creíbles” frente a la amenaza rusa

    Paraguay apunta a la industria global de semiconductores de alta gama con el segundo foro tecnológico junto a Taiwán

    Polémica en el Malba, entre dragones, acusaciones de plagio y discursos de odio

    Joan Didion y el misterio de Linda Kasabian: el libro sobre la “Familia Manson” que nunca vio la luz

    DEPORTES

    Los secretos de José Mourinho:

    Los secretos de José Mourinho: las 4 selecciones que dirigiría, su visión sobre la IA y por qué es uno de los mejores técnicos de la historia

    Había dejado el fútbol para ser crupier del casino, pero un llamado de Independiente cambió su vida y se convirtió en una leyenda del deporte

    Mercado de River Plate: qué pasará con Borja, la decisión con los marginados y las chances de sumar una cara nueva para la Copa

    6 frases de Costas tras la clasificación de Racing: por qué fue expulsado Rojo, la salida de Arias y una sentencia que hizo ruido

    Polémico penal a favor, llamativo cambio de Arias y redención de Franco Pardo: los dramáticos 10 minutos finales en Racing-Peñarol