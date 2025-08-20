Simón Levy publica video desde aeropuerto tras emisión de ficha roja de la Interpol: “Un viaje más”

Foto: Facebook/Simón Levy

Simón Levy, exfuncionario de la Ciudad de México, publicó un video desde un aeropuerto a un día de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la Interpol activó una ficha roja de búsqueda y captura en su contra, tras haber sido acusado de daño doloso a la propiedad.

En su cuenta de X, el exfuncionario se ve parado frente a las pantallas donde se muestran las salidas y llegadas de los aviones, sin precisar de qué aeropuerto se trata.

Sin embargo, indicó que realizará “un viaje más”, aunque tampoco detalló a dónde se dirigía.

En la grabación, Levy saludó a sus seguidores y agradeció los mensajes de apoyo que le han enviado a través de redes sociales.

“Mexicanos como están, buenos días. Miércoles 20 de agosto. A darle con todo esta mañana, esta semana, yo aquí un nuevo viaje más y muchas gracias por todas sus buenas vibras. Les mando un abrazote muy grande”, dijo.

Asimismo, acompañó la publicación con el mensaje: “Cuando alguien abre los ojos, ya no puede volver a cerrarlos”, sin dar un mayor contexto o hacer alguna referencia sobre algún otro tema.

Poco tiempo después, publicó una fotografía de él abordo de un avión, sonriendo y saludando con una mano, haciendo la seña de “amor y paz”, con la frase: “¡Ánimo mexicanos! Miércoles” escrita sobre la imagen.

Información en desarrollo...