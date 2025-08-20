México

Silvano Aureoles y exsecretario de Seguridad incumplen audiencia por desvío de 3 mil millones de pesos

El exgobernador de Michoacán y su excolaborador están acusados de peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos ilícitos; la cita era a las 10:00 horas en el Reclusorio Oriente

Por Andrés García S.

Guardar
Silvano Aureoles Conejo. Imagen de
Silvano Aureoles Conejo. Imagen de archivo. (Crédito: Cuartoscuro)

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, no comparecieron a la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía imputarles los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Ambos están señalados por presuntamente participar en el desvío de más de 3 mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la policía estatal.

La diligencia estaba programada a las 10:00 horas en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Aunque los abogados de Aureoles se presentaron, argumentaron desconocer los motivos de la ausencia de su cliente.

Tampoco acudió Corona Martínez, quien enfrenta las mismas acusaciones relacionadas con el presunto esquema de corrupción que operó durante el gobierno michoacano de 2015 a 2021.

De acuerdo con los registros judiciales, Aureoles fue declarado prófugo desde marzo pasado. Pese a contar con una suspensión que le otorgaba la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad condicional o en prisión domiciliaria, el exmandatario estaba obligado a comparecer para conocer formalmente los cargos. Ante su inasistencia, el juez del caso deberá notificar a los juzgados de amparo sobre el incumplimiento.

Protección judicial en riesgo

En la situación de Corona Martínez, la suspensión de amparo que había obtenido le garantizaba no ser detenido si se presentaba voluntariamente a la audiencia. Sin embargo, al no asistir, quedó en riesgo de perder la protección judicial y de ser considerado prófugo en cuanto lo determine la autoridad que le otorgó el beneficio.

El procedimiento de imputación, promovido por la FGR, forma parte de las investigaciones sobre el presunto desvío millonario de recursos federales asignados a la seguridad pública de Michoacán. El caso se centra en los fondos canalizados para infraestructura policial que no fueron aplicados a su destino original, lo que derivó en acusaciones por peculado y manejo indebido de recursos.

La ausencia de los dos exfuncionarios complica el avance de la causa penal, ya que la audiencia tenía como objetivo formalizar los cargos en su contra y determinar si existían elementos suficientes para vincularlos a proceso. Con este incumplimiento, el juez deberá informar sobre la situación procesal de los señalados y las medidas legales que correspondan.

Recientemente, Silvano Aureoles había obtenido una suspensión provisional que lo protegía de nuevas órdenes de aprehensión. Con esta medida, no podía ser detenido por los presuntos delitos de lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa que le atribuye la FGR.

Temas Relacionados

Silvano AureolesFGRJuan Bernardo Corona Martínezmexico-noticias

Más Noticias

José Manuel Figueroa apoya a Mar Contreras tras ataques de Ninel Conde, su ex: “Afuera te queremos muchos y mucho”

El ex novio de ‘El Bombón Asesino’ dejo ver que la cantante no era su favorita para ganar La Casa de los Famosos México

José Manuel Figueroa apoya a

Clara Brugada confirma detención de 13 personas por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

La mandataria capitalina aseguró que este operativo y detenciones se logró igualmente con apoyo de fuerzas federales

Clara Brugada confirma detención de

“Aquí el único triángulo que existe”: Maribel Guardia reacciona tras señalamientos de infidelidad a Marco Chacón

La costarricense se pronunció a través de sus redes sociales

“Aquí el único triángulo que

Simón Levy publica video desde aeropuerto tras emisión de ficha roja de la Interpol: “Un viaje más”

El exfuncionario capitalino publicó un video marcado con la fecha de hoy, pero sin precisar su ubicación

Simón Levy publica video desde

Congreso de la Unión ratifica a Genaro Lozano como embajador en Italia

Lozano fue ratificado como embajador en Italia en fast track

Congreso de la Unión ratifica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Liberan a ex candidato del

Liberan a ex candidato del PT ligado a caso Ayotzinapa, Fiscalía no logró comprobar presunta relación con Guerreros Unidos

Vinculan a proceso a 11 presuntos integrantes del grupo delictivo Chacón Mantilla en Cancún

Caen 9 en Veracruz con armas, droga y vehículos, un menor de edad está implicado

Dos niñas caminaban con su madre en Tepatitlán cuando fueron atacadas con un desarmador; el agresor ya fue detenido

Embajada de EEUU borra publicación en redes sobre “Proyecto Portero” en México tras rechazo de Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Ninel Conde confiesa que recibe

Ninel Conde confiesa que recibe ayuda psicológica tras su eliminación de La Casa de los Famosos: “Estoy vulnerable”

Cancelan el Reggaetón Fest en la Arena CDMX: paso a paso para pedir tu reembolso

Conductores de ‘La Casa de los Famosos México’ advierten que se anularán los votos de un habitante este miércoles de nominación

¿Dónde y a qué hora ver la cuarta gala de nominación de La Casa de los Famosos México 3 con dinámica completamente diferente?

“Personas con credibilidad nula”: Gustavo Adolfo Infante niega infidelidad con Mayela Laguna y dice cómo procederá

DEPORTES

Juez dicta prisión preventiva para

Juez dicta prisión preventiva para Julio César Chávez Jr.

Sheinbaum asegura que Conade atenderá a equipos de polo acuático que denunciaron falta de recursos

Luchador de WWE revela al Club América como su equipo favorito del futbol

Seattle Sounders FC vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

Pachuca Femenil debuta con una goleada ante Chorrillo en la Concacaf W Champions Cup