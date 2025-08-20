Pese a negativa de AMLO, Luisa María Alcalde inaugura auditorio con su nombre en Guerrero

Alcalde Luján presenció la develación de la placa (X/@PartidoMorenaMx)

Durante la visita de Luisa María Alcalde, presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a Guerrero, el Comité Estatal aprovechó para encaminar la inauguración de un auditorio nombrado “Andrés Manuel López Obrador”. El homenaje contrastó con la petición del expresidente sobre utilizar su nombre para designar espacios, calles o monumentos.

En la cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, del partido guinda se dio a conocer una imagen del homenaje que rindieron al expresidente de México entre 2018 y 2024. Junto a una placa con el nombre que tendrá el recinto en las instalaciones del partido, posaron dirigentes estatales, así como Luisa María Alcalde Luján.

"El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero aprovechó la visita de la Presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, para presentar la placa de su auditorio, que ahora llevará por nombre: ‘Andrés Manuel López Obrador’. ¡Es un orgullo pertenecer a este Movimiento y formar parte de la Cuarta Transformación!“, se lee en la publicación.

Andrés Manuel López Obrador llegó a pedir que no levantaran monumentos en su nombre (Gobierno de México)

En la placa figuró el nombre de quienes respaldaron la acción, es decir la presidenta nacional del partido, así como el de Jacinto González Varona, dirigente estatal; Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de la entidad; y hasta el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien no presenció el acto.

En diversas ocasiones, sobre todo en los últimos años de su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfatizó en la negativa de erigir monumentos en su honor, así como utilizar su nombre para designar cualquier calle o espacio en busca de rendirle homenaje.

“No quiero ningún nombre de calle, escuela, nada que lleve mi nombre. No quiero monumentos, estatuas. Además, ya les dije que son muy pocos los héroes que se respetan en México. Se respeta a Hidalgo, a Juárez, Villa, Zapata, al general Lázaro Cárdenas, pero por lo general al resto no se les respeta. Se les pone un monumento y la gente inmediatamente le pone un apodo”, expuso durante una conferencia matutina en 2024 cuando habló de su testamento.

Andrés Manuel López Obrador fundó Morena y jugó un papel importante en el panorama político mexicano (Esto soy)

Andrés Manuel López Obrador, un personaje crucial en la vida política mexicana y la historia de Morena

Andrés Manuel López Obrador ha sido una figura central en la vida política de México por más de dos décadas. Como fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), transformó el panorama electoral y llevó a la izquierda mexicana al poder en 2018.

Su liderazgo impulsó una base social amplia, aseguró la presidencia y sostuvo altos índices de popularidad, confirmados por encuestas publicadas en diverso medios. Incluso después de dejar la presidencia, López Obrador ha mantenido influencia y respaldo efectivo entre sectores importantes de la sociedad, consolidando su papel como referente político en el país.