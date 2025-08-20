México

Pensión ISSSTE 2025: esto se sabe sobre el depósito del aguinaldo en dos exhibiciones

Tanto el IMSS como el ISSSTE ya dieron a conocer la fecha en que depositarán la prestación más esperada por beneficiarios y trabajadores

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
El aguinaldo de pensionados del
El aguinaldo de pensionados del IMSS se deposita en una sola exhibición (cuartoscuro)

El pago del aguinaldo para los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)genera expectativas entre millones de personas que dependen de este ingreso durante la temporada de fin de año. En años recientes, el depósito del aguinaldo se ha realizado en dos exhibiciones, permitiendo a los beneficiarios organizar su economía personal de manera anticipada. Ante ello, prevalece la duda sobre si será igual en 2025.

La Pensión del ISSSTE representa un sostén vital para quienes laboraron en el sector público mexicano. Su estructura considera criterios como años de servicio, salario base y régimen de incorporación, aspectos que impactan directamente en el monto recibido.

Las fechas y formas de pago del aguinaldo suelen anunciarse semanas antes de iniciarse el reparto para las personas activas laboralmente. Cabe recordar que este estímulo es fundamental para la economía familiar, sobre todo ante la proximidad de las celebraciones decembrinas y el incremento estacional de precios.

En México, un sector de
En México, un sector de las personas adultas mayores tiene garantizado el acceso a una pensión (Cuartoscuro)

Esto se sabe sobre el depósito del aguinaldo en dos exhibiciones de la Pensión ISSSTE

El aguinaldo para los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)correspondiente a 2025 se depositará en la primera quincena de noviembre, como un pago independiente al depósito mensual de diciembre. El desembolso se realizará en dos partes, manteniendo el esquema aplicado en años anteriores por esta institución del sector público mexicano.

El primer depósito cubrirá únicamente la mitad del aguinaldo y estará disponible durante los primeros días de noviembre. Este adelanto busca dar liquidez a los beneficiarios antes de la temporada invernal y responde a la planificación institucional que el ISSSTE ha sostenido en ejercicios pasados.

El ISSSTE realizará 13 pagos
El ISSSTE realizará 13 pagos a lo largo del año (ISSSTE)

La segunda parte del aguinaldo se entregará durante los primeros días de 2026, completando el monto total asignado por ley para este beneficio. El pago fraccionado persiste como una medida de respaldo presupuestal y continuidad administrativa, sin cambios para el ciclo 2025.

El esquema, vigente desde ejercicios previos, reafirma el compromiso del ISSSTE con sus personas pensionadas en todo el país. La transparencia en la comunicación y la constancia en la disposición de los recursos buscan evitar contratiempos para los afiliados al sistema de seguridad social de los trabajadores estatales.

Temas Relacionados

Pensión ISSSTE 2025AguinaldoCalendariomexico-noticias

Más Noticias

Oaxaca endurece Código Penal contra agresiones sexuales: basta la falta de consentimiento para actuar

La reforma establece definiciones precisas sobre consentimiento, contexto coercitivo y vulnerabilidad, e incorpora la prohibición de deducir consentimiento en casos de silencio de la víctima

Oaxaca endurece Código Penal contra

Ojitos Meza aconsejó a Chicharito Hernández tras sus constantes polémicas: “Perdió la calma”

El ex técnico de Cruz Azul analizó la actitud que ha tomando Javier Hernández en sus recientes conflictos mediáticos

Ojitos Meza aconsejó a Chicharito

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes se alistan para la noche de cine hoy 19 de agosto

Como cada martes los habitantes buscan conseguir el 100% del presupuesto para la despensa

La Casa de los Famosos

Muere militar por explosión de narcomina durante recorridos de vigilancia en Tepalcatepec, Michoacán

El convoy circulaba por un camino rural cuando el artefacto explosivo detonó

Muere militar por explosión de

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere militar por explosión de

Muere militar por explosión de narcomina durante recorridos de vigilancia en Tepalcatepec, Michoacán

La vez que el CJNG amenazó a Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma Norteño

De El Mayo hasta Iván Archivaldo: los narcocorridos dedicados al Cártel de Sinaloa de Ernesto Barajas

Cuáles serían los objetivos criminales del “Proyecto Portero” de la DEA, según Mike Vigil

Embajador de EEUU presume entrega de Julio César Chávez Jr. a México con fotografía y destaca cooperación binacional

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes se alistan para la noche de cine hoy 19 de agosto

Alfredo Olivas es el primer artista confirmado de la Feria Metropolitana de Chimalhuacán 2025

El podcast de Andrés Vaca comienza la semana como el favorito de los usuarios de Spotify México

Memorias de un caracol y otras 24 películas que puedes disfrutar en Google México

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

DEPORTES

Óscar Valdez y la advertencia

Óscar Valdez y la advertencia a Canelo Álvarez sobre Terence Crawford: “Es duro”

Ojitos Meza aconsejó a Chicharito Hernández tras sus constantes polémicas: “Perdió la calma”

Andrés Vaca desmiente supuesto veto de TUDN para narrar los juegos del club América

Puebla vs Seattle Sounders, IA predice quién llegará a Semifinales de Leagues Cup

Nacho Beristáin aclara la situación sobre las polémicas con Canelo Álvarez: “Siempre lo he respetado”