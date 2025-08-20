Pensión ISSSTE 2025: esto se sabe sobre el depósito del aguinaldo en dos exhibiciones

El aguinaldo de pensionados del IMSS se deposita en una sola exhibición (cuartoscuro)

El pago del aguinaldo para los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)genera expectativas entre millones de personas que dependen de este ingreso durante la temporada de fin de año. En años recientes, el depósito del aguinaldo se ha realizado en dos exhibiciones, permitiendo a los beneficiarios organizar su economía personal de manera anticipada. Ante ello, prevalece la duda sobre si será igual en 2025.

La Pensión del ISSSTE representa un sostén vital para quienes laboraron en el sector público mexicano. Su estructura considera criterios como años de servicio, salario base y régimen de incorporación, aspectos que impactan directamente en el monto recibido.

Las fechas y formas de pago del aguinaldo suelen anunciarse semanas antes de iniciarse el reparto para las personas activas laboralmente. Cabe recordar que este estímulo es fundamental para la economía familiar, sobre todo ante la proximidad de las celebraciones decembrinas y el incremento estacional de precios.

En México, un sector de las personas adultas mayores tiene garantizado el acceso a una pensión (Cuartoscuro)

Esto se sabe sobre el depósito del aguinaldo en dos exhibiciones de la Pensión ISSSTE

El aguinaldo para los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)correspondiente a 2025 se depositará en la primera quincena de noviembre, como un pago independiente al depósito mensual de diciembre. El desembolso se realizará en dos partes, manteniendo el esquema aplicado en años anteriores por esta institución del sector público mexicano.

El primer depósito cubrirá únicamente la mitad del aguinaldo y estará disponible durante los primeros días de noviembre. Este adelanto busca dar liquidez a los beneficiarios antes de la temporada invernal y responde a la planificación institucional que el ISSSTE ha sostenido en ejercicios pasados.

El ISSSTE realizará 13 pagos a lo largo del año (ISSSTE)

La segunda parte del aguinaldo se entregará durante los primeros días de 2026, completando el monto total asignado por ley para este beneficio. El pago fraccionado persiste como una medida de respaldo presupuestal y continuidad administrativa, sin cambios para el ciclo 2025.

El esquema, vigente desde ejercicios previos, reafirma el compromiso del ISSSTE con sus personas pensionadas en todo el país. La transparencia en la comunicación y la constancia en la disposición de los recursos buscan evitar contratiempos para los afiliados al sistema de seguridad social de los trabajadores estatales.