La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este 19 de agosto

Ahora, los concursantes restantes afrontan una nueva etapa: alianzas redefinidas, acercamientos inesperados y estrategias renovadas. Será clave observar quién emerge como líder, durante las pruebas y posicionamientos, mientras la audiencia vuelve a tomar la batuta en esta dinámica temporada.

La tercera semana de La Casa de los Famosos México inicia con un nuevo pulso de emociones tras las recientes expulsiones de Olivia Collins , Adrián Di Monte y Ninel Conde . Cada partida ha sido un parteaguas: Olivia generó fuertes tensiones internas, Adrián se fue después de protagonizar polémica dentro y fuera de la casa, y Ninel dejó un vacío estratégico entre sus aliados.

Esta noche, La Casa de los Famosos México ha revelado una nueva forma de nominación que se implementará el siguiente miércoles. Este innovador método consiste en la apertura de unos “cochinitos” que en su interior contienen notas con retos y condiciones que los habitantes deberán cumplir y darán un giro a las nominaciones.

Esta noche, como cada martes, La Jefa llamó a los habitantes a la sala de cine a ser los invitados de la Noche de Cine, en donde se presentarán tres películas sobre lo que ha pasado dentro la casa.

Inicia la Noche de Cine en La Casa de los Famosos

Luego de la Noche de Cine y tras la eliminación de Ninel Conde, Mariana Botas, Elaine Haro, Priscila Valverde y Shiky se mostraron consternados, por lo que aseguraron que ahora buscarán fortalecerse en las nominaciones.

Últimas noticias

Comando asalta plataforma de Pemex en Campeche y roba equipo especializado Las autoridades federales desplegaron operativos marítimos y aéreos tras el ataque en la plataforma Akal-R

Pese a negativa de AMLO, Luisa María Alcalde inaugura auditorio con su nombre en Guerrero El expresidente pidió no usar su nombre para nombrar calles ni espacios, así como tampoco monumentos

Gimnasio de La Casa de los Famosos Mexico 3 se habría quedado sin equipo tras la salida de Ninel Conde Desde antes de entrar a la casa, el ‘bombón asesino’ mencionó que era importante ejercitarse en el reality show

Anabel Hernández rompe el silencio y asegura que ningún fallo judicial ha desmentido vínculos de famosas de Televisa con narcos La periodista atribuyó los recientes ataques digitales en su contra a intereses políticos