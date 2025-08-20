La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este 19 de agosto

Luego de la Noche de Cine y tras la eliminación de Ninel Conde, Mariana Botas, Elaine Haro, Priscila Valverde y Shiky se mostraron consternados, por lo que aseguraron que ahora buscarán fortalecerse en las nominaciones.
Esta noche, como cada martes, La Jefa llamó a los habitantes a la sala de cine a ser los invitados de la Noche de Cine, en donde se presentarán tres películas sobre lo que ha pasado dentro la casa.
Esta noche, La Casa de los Famosos México ha revelado una nueva forma de nominación que se implementará el siguiente miércoles. Este innovador método consiste en la apertura de unos “cochinitos” que en su interior contienen notas con retos y condiciones que los habitantes deberán cumplir y darán un giro a las nominaciones.
La tercera semana de La Casa de los Famosos México inicia con un nuevo pulso de emociones tras las recientes expulsiones de Olivia Collins, Adrián Di Monte y Ninel Conde. Cada partida ha sido un parteaguas: Olivia generó fuertes tensiones internas, Adrián se fue después de protagonizar polémica dentro y fuera de la casa, y Ninel dejó un vacío estratégico entre sus aliados.
Ahora, los concursantes restantes afrontan una nueva etapa: alianzas redefinidas, acercamientos inesperados y estrategias renovadas. Será clave observar quién emerge como líder, durante las pruebas y posicionamientos, mientras la audiencia vuelve a tomar la batuta en esta dinámica temporada.