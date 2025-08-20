Mariana Botas planea estrategia contra sus oponentes tras la Noche de Cine: “No me tentaré el corazón”

Mariana Botas se mostró consternada tras la Noche de Cine. Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

A un día de celebrarse la cuarta nominación en La Casa de los Famosos México, Mariana Botas sorprendió al sincerarse con su compañera Dalílah Polanco sobre su estrategia de juego y reveló a qué habitante no planea nominar esta semana. Durante una conversación entre ambas al terminar la Noche de Cine, en la que se revelaron situaciones de tensión entre los habitantes, la actriz dejó en claro que su forma de nominar cambiará y que, en esta ocasión, no permitirá que sus emociones interfieran en su decisión.

Botas aseguró que es momento de dejar de “tocarse el corazón” y empezar a nominar con la cabeza. Aunque ha mantenido una relación cordial con la mayoría de los habitantes, señaló que los lazos afectivos no deberían interferir en el avance del juego.

“Tenemos que dejar de tocarnos el corazón y pensar con la cabeza”, expresó. A pesar de esta postura firme, fue clara en que no tiene intención de darle puntos a Mar Contreras, dejando en evidencia un dilema personal.

“No me cae mal, se ha aventado comentarios que no me gustaron, ya se lo dije. Puedo platicar con ella más a fondo. No tengo un tema directo con ella, no quiero nominarla”, comentó Mariana, evidenciando cierta incomodidad pero también respeto hacia su compañera.

Mariana Botas declara que se ha dejado llevar por sentimentalismos en sus nominaciones. (ViX)

Aunque admite que hay aspectos que no le agradan, afirmó que su relación con Mar se mantiene en buenos términos.

En el mismo diálogo, Mariana dejó ver su estrategia para esta nueva ronda de nominaciones, enfocándose en los miembros del denominado Cuarto Noche. Según explicó, es evidente que los integrantes de ese grupo han estado nominando sin dudar, por lo que ella considera necesario devolver el movimiento de forma táctica.

“Ellos sí nos están tirando sin tocarse el corazón, aunque les caemos bien. Entonces es un juego y hay que nominar con la cabeza, repartirlos”, enfatizó.

Sin embargo, también manifestó una preocupación: que pese a sus esfuerzos por dividir los puntos, el plan no funcione y los nominados sigan siendo del otro grupo.

Mariana Botas aseguró que ha reestablecido su relación con Mar Contreras. (IG: lacasadelosfamososmx/Mariana Botas)

“No sé qué salga peor si los repartimos y no sale ninguno nominado. Como ellos sí están bien organizados, capaz solo salimos nominados nosotros”, reflexionó, dejando ver su inquietud por la estrategia colectiva de su grupo.

Por su parte, Dalílah Polanco coincidió con su compañera en cuanto a la dificultad de nominar a Mar Contreras. Aunque en un principio había considerado enfrentarla, ahora prefiere evitar el conflicto.

“Siempre el jaque va al rey y a la reina, regresamos a las mismas fichas, ya me da hueva. No me le voy a parar enfrente a Mar”, expresó, mostrando su desinterés en repetir la misma dinámica del juego.

Así, a pocas horas de una nueva jornada de nominaciones, las tensiones y estrategias comienzan a marcar el rumbo dentro de La Casa de los Famosos México, donde la mezcla de alianzas, emociones y tácticas sigue definiendo el destino de cada habitante.