México

Mariana Botas planea estrategia contra sus oponentes tras la Noche de Cine: “No me tentaré el corazón”

La actriz dijo que buscará aplicar sus nominaciones con la cabeza y no se dejará llevar por sus emociones

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Mariana Botas se mostró consternada
Mariana Botas se mostró consternada tras la Noche de Cine. Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

A un día de celebrarse la cuarta nominación en La Casa de los Famosos México, Mariana Botas sorprendió al sincerarse con su compañera Dalílah Polanco sobre su estrategia de juego y reveló a qué habitante no planea nominar esta semana. Durante una conversación entre ambas al terminar la Noche de Cine, en la que se revelaron situaciones de tensión entre los habitantes, la actriz dejó en claro que su forma de nominar cambiará y que, en esta ocasión, no permitirá que sus emociones interfieran en su decisión.

Botas aseguró que es momento de dejar de “tocarse el corazón” y empezar a nominar con la cabeza. Aunque ha mantenido una relación cordial con la mayoría de los habitantes, señaló que los lazos afectivos no deberían interferir en el avance del juego.

“Tenemos que dejar de tocarnos el corazón y pensar con la cabeza”, expresó. A pesar de esta postura firme, fue clara en que no tiene intención de darle puntos a Mar Contreras, dejando en evidencia un dilema personal.

“No me cae mal, se ha aventado comentarios que no me gustaron, ya se lo dije. Puedo platicar con ella más a fondo. No tengo un tema directo con ella, no quiero nominarla”, comentó Mariana, evidenciando cierta incomodidad pero también respeto hacia su compañera.

Mariana Botas declara que se
Mariana Botas declara que se ha dejado llevar por sentimentalismos en sus nominaciones. (ViX)

Aunque admite que hay aspectos que no le agradan, afirmó que su relación con Mar se mantiene en buenos términos.

En el mismo diálogo, Mariana dejó ver su estrategia para esta nueva ronda de nominaciones, enfocándose en los miembros del denominado Cuarto Noche. Según explicó, es evidente que los integrantes de ese grupo han estado nominando sin dudar, por lo que ella considera necesario devolver el movimiento de forma táctica.

“Ellos sí nos están tirando sin tocarse el corazón, aunque les caemos bien. Entonces es un juego y hay que nominar con la cabeza, repartirlos”, enfatizó.

Sin embargo, también manifestó una preocupación: que pese a sus esfuerzos por dividir los puntos, el plan no funcione y los nominados sigan siendo del otro grupo.

Mariana Botas aseguró que ha
Mariana Botas aseguró que ha reestablecido su relación con Mar Contreras. (IG: lacasadelosfamososmx/Mariana Botas)

“No sé qué salga peor si los repartimos y no sale ninguno nominado. Como ellos sí están bien organizados, capaz solo salimos nominados nosotros”, reflexionó, dejando ver su inquietud por la estrategia colectiva de su grupo.

Por su parte, Dalílah Polanco coincidió con su compañera en cuanto a la dificultad de nominar a Mar Contreras. Aunque en un principio había considerado enfrentarla, ahora prefiere evitar el conflicto.

“Siempre el jaque va al rey y a la reina, regresamos a las mismas fichas, ya me da hueva. No me le voy a parar enfrente a Mar”, expresó, mostrando su desinterés en repetir la misma dinámica del juego.

Así, a pocas horas de una nueva jornada de nominaciones, las tensiones y estrategias comienzan a marcar el rumbo dentro de La Casa de los Famosos México, donde la mezcla de alianzas, emociones y tácticas sigue definiendo el destino de cada habitante.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLCDLFLa Casa de los Famosos 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

Policía dispara y mata a motociclista durante una riña en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX

El agente se encuentra detenido y las autoridades ya investigan el caso

Policía dispara y mata a

Clima del 20 de agosto en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Clima del 20 de agosto

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este miércoles 20 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Noticias

Reportan hallazgo de fosa clandestina en rancho donde asesinaron a Irma Hernández en Veracruz

La maestra fue recientemente asesinada por un grupo criminal que se dedica a extorsionar taxistas en la zona

Reportan hallazgo de fosa clandestina

Comando asalta plataforma de Pemex en Campeche y roba equipo especializado

Las autoridades federales desplegaron operativos marítimos y aéreos tras el ataque en la plataforma Akal-R

Comando asalta plataforma de Pemex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan hallazgo de fosa clandestina

Reportan hallazgo de fosa clandestina en rancho donde asesinaron a Irma Hernández en Veracruz

Anabel Hernández rompe el silencio y asegura que ningún fallo judicial ha desmentido vínculos de famosas de Televisa con narcos

Niegan en EEUU frenar deportación de mexicano que acusaba posible tortura del CJNG en México

Muere militar por explosión de narcomina durante recorridos de vigilancia en Tepalcatepec, Michoacán

La vez que el CJNG amenazó a Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma Norteño

ENTRETENIMIENTO

Gimnasio de La Casa de

Gimnasio de La Casa de los Famosos Mexico 3 se habría quedado sin equipo tras la salida de Ninel Conde

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes se alistan para la noche de cine hoy 19 de agosto

Alfredo Olivas es el primer artista confirmado de la Feria Metropolitana de Chimalhuacán 2025

El podcast de Andrés Vaca comienza la semana como el favorito de los usuarios de Spotify México

Memorias de un caracol y otras 24 películas que puedes disfrutar en Google México

DEPORTES

Óscar Valdez y la advertencia

Óscar Valdez y la advertencia a Canelo Álvarez sobre Terence Crawford: “Es duro”

Ojitos Meza aconsejó a Chicharito Hernández tras sus constantes polémicas: “Perdió la calma”

Andrés Vaca desmiente supuesto veto de TUDN para narrar los juegos del club América

Puebla vs Seattle Sounders, IA predice quién llegará a Semifinales de Leagues Cup

Nacho Beristáin aclara la situación sobre las polémicas con Canelo Álvarez: “Siempre lo he respetado”