México

Dirigencia de Morena asegura que “las candidaturas serán de quienes la trabajen”

En cuanto a los acuerdos recientes de la dirigencia nacional, adelantó que las administraciones municipales deberán priorizar temas como agua, drenaje, alumbrado y bacheo

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Luisa María Alcalde en Chilpancingo,
Luisa María Alcalde en Chilpancingo, Guerrero. Foto: CEN Morena

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, anunció que el partido definirá a sus candidatas y candidatos para las elecciones de 2027 a través de encuestas. “Las candidaturas serán para quienes trabajen desde abajo”, enfatizó la dirigente durante una conferencia de prensa en Chilpancingo, Guerrero, advirtiendo que levantar la mano no es suficiente y que lo prioritario es demostrar trabajo territorial y vinculación directa con la población.

Morena instalará en Guerrero 2 mil 704 Comités Seccionales, de un total de 71 mil 541 en todo el país, lo que da cuenta de la estrategia partidista para reforzar su estructura de cara al próximo proceso electoral. Alcalde Luján subrayó que la selección interna de candidaturas será un ejercicio en el que “trabajar abajo significa hacer los comités y hablar con la gente”, minimizando la influencia de quienes buscan espacios solo por aspiraciones personales.

En su intervención, la líder partidista insistió en que “nadie puede negar que los recursos públicos se reparten a los que más lo necesitan” y expuso que la adhesión de simpatizantes a Morena ya supera los 8 millones, de una meta nacional de 10 millones.

En Guerrero, más de 211 mil personas ya se han afiliado. Para justificar los resultados de la 4T, Alcalde Luján hizo referencia a datos oficiales y repitió las cifras que señalan que hubo una reducción de la pobreza y la desigualdad, “según INEGI, más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024”. No obstante, reconoció la necesidad de mayor organización territorial y de mantener el contacto permanente con las bases.

La dirigente defendió que el respaldo popular de Morena responde a que el gobierno no “se ha separado del pueblo”, aunque evitó abordar las críticas recurrentes sobre la persistencia de carencias sociales y la insatisfacción en temas de seguridad y servicios, entre otros temas como los recientes escándalos que incluyen a militantes del partido y familiares del expresidente en contextos de derroche, lujos y mudanzas.

En cuanto a los acuerdos recientes de la dirigencia nacional, adelantó que las administraciones municipales deberán priorizar temas como agua, drenaje, alumbrado y bacheo, comprometiéndose a destinar un día a la semana para atender directamente a la población.

Alcalde Luján, acompañada de otros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y políticos locales, sostuvo que Morena enfrentará las próximas elecciones con “unidad” y reiteró que las candidaturas serán reservadas “para quienes trabajen desde abajo”.

Temas Relacionados

MorenaChilpancingoGuerreroLuisa María Alcaldemexico-noticias

Más Noticias

Pese a negativa de AMLO, Luisa María Alcalde inaugura auditorio con su nombre en Guerrero

El expresidente pidió no usar su nombre para nombrar calles ni espacios, así como tampoco monumentos

Pese a negativa de AMLO,

Gimnasio de La Casa de los Famosos Mexico 3 se habría quedado sin equipo tras la salida de Ninel Conde

Desde antes de entrar a la casa, el ‘bombón asesino’ mencionó que era importante ejercitarse en el reality show

Gimnasio de La Casa de

La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este 19 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Anabel Hernández rompe el silencio y asegura que ningún fallo judicial ha desmentido vínculos de famosas de Televisa con narcos

La periodista atribuyó los recientes ataques digitales en su contra a intereses políticos

Anabel Hernández rompe el silencio

Beca Rita Cetina 2025: ¿Los documentos para la próxima inscripción tendrán que ser digitales?

La iniciativa ampliará su cobertura para alumnos de preescolar y primaria en septiembre

Beca Rita Cetina 2025: ¿Los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Anabel Hernández rompe el silencio

Anabel Hernández rompe el silencio y asegura que ningún fallo judicial ha desmentido vínculos de famosas de Televisa con narcos

Niegan en EEUU frenar deportación de mexicano que acusaba posible tortura del CJNG en México

Muere militar por explosión de narcomina durante recorridos de vigilancia en Tepalcatepec, Michoacán

La vez que el CJNG amenazó a Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma Norteño

De El Mayo hasta Iván Archivaldo: los narcocorridos dedicados al Cártel de Sinaloa de Ernesto Barajas

ENTRETENIMIENTO

Gimnasio de La Casa de

Gimnasio de La Casa de los Famosos Mexico 3 se habría quedado sin equipo tras la salida de Ninel Conde

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes se alistan para la noche de cine hoy 19 de agosto

Alfredo Olivas es el primer artista confirmado de la Feria Metropolitana de Chimalhuacán 2025

El podcast de Andrés Vaca comienza la semana como el favorito de los usuarios de Spotify México

Memorias de un caracol y otras 24 películas que puedes disfrutar en Google México

DEPORTES

Óscar Valdez y la advertencia

Óscar Valdez y la advertencia a Canelo Álvarez sobre Terence Crawford: “Es duro”

Ojitos Meza aconsejó a Chicharito Hernández tras sus constantes polémicas: “Perdió la calma”

Andrés Vaca desmiente supuesto veto de TUDN para narrar los juegos del club América

Puebla vs Seattle Sounders, IA predice quién llegará a Semifinales de Leagues Cup

Nacho Beristáin aclara la situación sobre las polémicas con Canelo Álvarez: “Siempre lo he respetado”