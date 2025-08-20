Dirigencia de Morena asegura que “las candidaturas serán de quienes la trabajen”

Luisa María Alcalde en Chilpancingo, Guerrero. Foto: CEN Morena

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, anunció que el partido definirá a sus candidatas y candidatos para las elecciones de 2027 a través de encuestas. “Las candidaturas serán para quienes trabajen desde abajo”, enfatizó la dirigente durante una conferencia de prensa en Chilpancingo, Guerrero, advirtiendo que levantar la mano no es suficiente y que lo prioritario es demostrar trabajo territorial y vinculación directa con la población.

Morena instalará en Guerrero 2 mil 704 Comités Seccionales, de un total de 71 mil 541 en todo el país, lo que da cuenta de la estrategia partidista para reforzar su estructura de cara al próximo proceso electoral. Alcalde Luján subrayó que la selección interna de candidaturas será un ejercicio en el que “trabajar abajo significa hacer los comités y hablar con la gente”, minimizando la influencia de quienes buscan espacios solo por aspiraciones personales.

En su intervención, la líder partidista insistió en que “nadie puede negar que los recursos públicos se reparten a los que más lo necesitan” y expuso que la adhesión de simpatizantes a Morena ya supera los 8 millones, de una meta nacional de 10 millones.

En Guerrero, más de 211 mil personas ya se han afiliado. Para justificar los resultados de la 4T, Alcalde Luján hizo referencia a datos oficiales y repitió las cifras que señalan que hubo una reducción de la pobreza y la desigualdad, “según INEGI, más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024”. No obstante, reconoció la necesidad de mayor organización territorial y de mantener el contacto permanente con las bases.

La dirigente defendió que el respaldo popular de Morena responde a que el gobierno no “se ha separado del pueblo”, aunque evitó abordar las críticas recurrentes sobre la persistencia de carencias sociales y la insatisfacción en temas de seguridad y servicios, entre otros temas como los recientes escándalos que incluyen a militantes del partido y familiares del expresidente en contextos de derroche, lujos y mudanzas.

En cuanto a los acuerdos recientes de la dirigencia nacional, adelantó que las administraciones municipales deberán priorizar temas como agua, drenaje, alumbrado y bacheo, comprometiéndose a destinar un día a la semana para atender directamente a la población.

Alcalde Luján, acompañada de otros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y políticos locales, sostuvo que Morena enfrentará las próximas elecciones con “unidad” y reiteró que las candidaturas serán reservadas “para quienes trabajen desde abajo”.