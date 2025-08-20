Detienen a cuatro hombres por violar a menor de edad en centro de rehabilitación en Chiapas

Pedirán pena máxima para los cuatro implicados en la violación de la menor de edad. (FOTO: FGE Chiapas)

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) informó la detención de cuatro hombres identificados como Erick “N”, Abraham “N”, Gustavo “N” y Ángel “N”, señalados como presuntos responsables del delito de violación agravada en contra de un menor de edad dentro de un centro de rehabilitación en el municipio de Mazatán.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto en el Centro de Rehabilitación para el Enfermo Alcohólico y Drogadicto Mazatán, ubicado en el barrio Guadalupe. Tras conocerse la denuncia, familiares de internos alertaron sobre agresiones y abusos, lo que derivó en un operativo interinstitucional con participación de elementos de la FGE y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Durante la movilización, algunos internos aprovecharon la situación para escapar trepando por los techos y postes de luz, mientras que otros permanecieron al interior del centro en espera de ser reclamados por sus familiares.

Los presuntos agresores fueron ubicados y detenidos en diferentes colonias y puntos de la ciudad de Tapachula, para luego ser puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, donde se definirá su situación jurídica.

Imagen ilustrativa - Familiares de internos dentro del centro de rehabilitación, alertaron sobre agresiones y abusos, lo que derivó en un operativo interinstitucional.

La FGE adelantó que solicitará la pena máxima por este delito, además de la reparación del daño a la víctima, cuya identidad se mantiene reservada por tratarse de un menor de edad.

“Los presuntos agresores fueron aprehendidos en diferentes colonias y puntos de la ciudad de Tapachula y posteriormente, puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, para que determine lo que a derecho corresponda.

“La Fiscalía General del Estado pedirá pena máxima por este delito, y la reparación del daño a la víctima”, informó el comunicado oficial.

Cae feminicida considerado objetivo prioritario en Tapachula

La campaña Cero Impunidad pedirá la pena máxima. Dicha sentencia se basa en un intento por contrarrestar delitos de alto impacto en el estado. (FOTO: FGE Chiapas)

En operativos conjuntos, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, adscritos a la Fiscalía Contra Feminicidio, y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal cumplimentaron un mandamiento judicial en contra de Gildardo “N”, por su participación como autor material en el delito de feminicidio, cometido en agravio en contra de una mujer de identidad reservada, por hechos ocurridos en el barrio San Gabriel de la colonia Centro, en el municipio de Metapa de Domínguez, el 24 de mayo de 2020.

El detenido es considerado objetivo prioritario por el delito de feminicidio, quedó a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, quien definirá su situación jurídica.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado informó que pedirá pena máxima como parte de las acciones contundentes para combatir la violencia feminicida con Cero Impunidad.