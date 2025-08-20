México

Detienen a cuatro hombres por violar a menor de edad en centro de rehabilitación en Chiapas

La FGE y la Fuerza de Reacción Pakal reafirmó que la campaña Cero Impunidad pedirá la pena máxima ante agravios contra la mujer

Por Carlos Salas

Guardar
Pedirán pena máxima para los
Pedirán pena máxima para los cuatro implicados en la violación de la menor de edad. (FOTO: FGE Chiapas)

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) informó la detención de cuatro hombres identificados como Erick “N”, Abraham “N”, Gustavo “N” y Ángel “N”, señalados como presuntos responsables del delito de violación agravada en contra de un menor de edad dentro de un centro de rehabilitación en el municipio de Mazatán.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto en el Centro de Rehabilitación para el Enfermo Alcohólico y Drogadicto Mazatán, ubicado en el barrio Guadalupe. Tras conocerse la denuncia, familiares de internos alertaron sobre agresiones y abusos, lo que derivó en un operativo interinstitucional con participación de elementos de la FGE y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Durante la movilización, algunos internos aprovecharon la situación para escapar trepando por los techos y postes de luz, mientras que otros permanecieron al interior del centro en espera de ser reclamados por sus familiares.

Los presuntos agresores fueron ubicados y detenidos en diferentes colonias y puntos de la ciudad de Tapachula, para luego ser puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, donde se definirá su situación jurídica.

Imagen ilustrativa - Familiares de
Imagen ilustrativa - Familiares de internos dentro del centro de rehabilitación, alertaron sobre agresiones y abusos, lo que derivó en un operativo interinstitucional.

La FGE adelantó que solicitará la pena máxima por este delito, además de la reparación del daño a la víctima, cuya identidad se mantiene reservada por tratarse de un menor de edad.

“Los presuntos agresores fueron aprehendidos en diferentes colonias y puntos de la ciudad de Tapachula y posteriormente, puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, para que determine lo que a derecho corresponda.

“La Fiscalía General del Estado pedirá pena máxima por este delito, y la reparación del daño a la víctima”, informó el comunicado oficial.

Cae feminicida considerado objetivo prioritario en Tapachula

La campaña Cero Impunidad pedirá
La campaña Cero Impunidad pedirá la pena máxima. Dicha sentencia se basa en un intento por contrarrestar delitos de alto impacto en el estado. (FOTO: FGE Chiapas)

En operativos conjuntos, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, adscritos a la Fiscalía Contra Feminicidio, y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal cumplimentaron un mandamiento judicial en contra de Gildardo “N”, por su participación como autor material en el delito de feminicidio, cometido en agravio en contra de una mujer de identidad reservada, por hechos ocurridos en el barrio San Gabriel de la colonia Centro, en el municipio de Metapa de Domínguez, el 24 de mayo de 2020.

El detenido es considerado objetivo prioritario por el delito de feminicidio, quedó a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, quien definirá su situación jurídica.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado informó que pedirá pena máxima como parte de las acciones contundentes para combatir la violencia feminicida con Cero Impunidad.

Temas Relacionados

ChiapasfeminicidioviolaciónPakalCero ImpunidadFGEmexico-noticias

Más Noticias

Atienden a 65 gatos pequeños y enfermos en CDMX, 55 quedan bajo resguardo para adopción

Los gatos, de entre 2 meses y 8 años, presentaban afecciones como pulicosis, dermatitis y problemas respiratorios

Atienden a 65 gatos pequeños

Sheinbaum llama a que la eutanasia en México se ponga a debate: “Es un tema polémico”

La respuesta de la presidenta mexicana se dio después de que fuera abordada por medios de comunicación en “La Mañanera del Pueblo”

Sheinbaum llama a que la

Embajada de EEUU borra publicación en redes sobre “Proyecto Portero” en México tras rechazo de Sheinbaum

El mensaje se centraba en destacar la cooperación entre el organismo, la DEA y el gobierno mexicano para implementar este operativo contra los “guardianes del narco”

Embajada de EEUU borra publicación

Nariz Roja responde a Andrea Chávez: “Abasto de fármacos no depende de convenios estatales”

La organización civil afirma que la falta de insumos es responsabilidad del gobierno federal y no de las compras estatales; criticó que la senadora culpe sólo a gobernadores de oposición por el desabasto

Nariz Roja responde a Andrea

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 20 de agosto

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de EEUU borra publicación

Embajada de EEUU borra publicación en redes sobre “Proyecto Portero” en México tras rechazo de Sheinbaum

Cae quinto probable responsable del secuestro de la maestra y taxista, Irma Hernández Cruz, asesinada en Veracruz

La UPOEG denuncia incursión de Los Ardillos en Ayutla de los Libres tras masacre de 13 personas

Nieta del Chapo Guzmán comparte mensaje de esperanza tras la extradición de Julio César Chávez Jr. a México

Asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño: las pistas de su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“Personas con credibilidad nula”: Gustavo

“Personas con credibilidad nula”: Gustavo Adolfo Infante niega infidelidad con Mayela Laguna y dice cómo procederá

Alfonso Herrera manda una ‘indirecta de paz’ a Anahí y Maite Perroni en medio de fuerte pelea con esta foto de RBD

La Adictiva, intérpretes del corrido que glorifica a ‘El Chapo’, también pierden su visa de trabajo para EEUU

¡Es niña! Vicente Fernández Jr. y Mariana González comparten las primeras imágenes de su bebé y revelan cuándo nacerá

“Lamentablemente canta bien”: Asistentes de Supernova Strikers 2025 se sienten culpables tras cantar en show de Nodal

DEPORTES

Sheinbaum asegura que Conade atenderá

Sheinbaum asegura que Conade atenderá a equipos de polo acuático que denunciaron falta de recursos

Luchador de WWE revela al Club América como su equipo favorito del futbol

Seattle Sounders FC vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

Pachuca Femenil debuta con una goleada ante Chorrillo en la Concacaf W Champions Cup

Hugo Sánchez lanza advertencia a Edson Álvarez tras interés del futbol turco: “Salió la noticia y me preocupó”