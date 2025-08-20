Andrea Chávez acusa a gobernadores de frenar IMSS-Bienestar y servicios médicos en Chihuahua

Los gobiernos que no se suman al programa IMSS-Bienestar siguen recibiendo recursos federales para operar hospitales, contratar personal y adquirir medicinas, lo que mantiene un negocio “multimillonario", sentenció Chávez. (Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México)

La senadora morenista Andrea Chávez acusó a gobernadores de oposición de impedir la implementación del programa IMSS-Bienestar para mantener control sobre la compra de medicamentos. Señaló que esta negativa ha dejado a Chihuahua fuera del nuevo esquema de distribución que impulsa el gobierno federal.

En un mensaje difundido en video a través de su cuenta de X, Chávez explicó que el modelo nacional contempla la entrega de 15 millones de medicamentos en más de 8 mil unidades médicas del IMSS-Bienestar en un lapso de dos semanas, mediante mil rutas diseñadas para garantizar el abasto.

“Ya desde la semana pasada comenzaron a llegar envíos adicionales de medicamentos oncológicos, los más urgentes, y a partir de la próxima este modelo de reparto de medicamentos y entrega de material médico que hoy llega a los centros de salud llegará también a los hospitales”, afirmó.

La legisladora sostuvo que Chihuahua quedará al margen de estas entregas debido a que el estado no ha suscrito los convenios correspondientes. “Desgraciadamente, lo que es una buena noticia para todo México, nuevamente no lo es para Chihuahua, que por el capricho de la gobernadora y sus proveedores consentidos que acaparan la compra-venta de medicamentos en el estado no ha suscrito los convenios de IMSS-Bienestar, es decir, no recibiremos ni uno solo de esos medicamentos, kits e insumos médicos”, declaró.

Chávez expuso que el IMSS-Bienestar es un modelo de salud pública universal que busca unificar la compra masiva de medicamentos, reducir costos, ampliar cobertura y contratar personal médico especializado conforme a las necesidades de cada región. “Desgraciadamente en algunos estados donde aún gobierna la oposición se han negado a suscribir el modelo de IMSS-Bienestar. ¿Por qué? Los gobernadores pueden elegir si ellos mismos administran sus propios sistemas de salud —con el modelo del extinto Seguro Popular— o si integran sus sistemas públicos en IMSS-Bienestar”, dijo.

La senadora acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de repartir contratos entre familias, amigos y proveedores consentidos. (Crédito: X: @AndreaChavezTre)

“¿Por qué no firma la gobernadora?”, cuestiona Chávez

Añadió que los gobiernos que no se suman siguen recibiendo recursos federales para operar hospitales, contratar personal y adquirir medicinas, lo que mantiene un negocio que calificó de “multimillonario”.

“¿Entonces por qué la gobernadora María Eugenia Campos no lo firma y así mejora el servicio de salud? Porque entonces, el presupuesto millonario para la salud ya no pasaría por sus manos, es decir, no podrían repartirse esos contratos entre familias, amigos y proveedores consentidos. Al pueblo de Chihuahua le iría mucho mejor, pero a ella, a sus socios y a sus negocios les iría mucho peor”, subrayó.

La legisladora insistió en que la falta de adhesión al modelo federal repercute en la calidad de los servicios de salud que recibe la población y retrasa el acceso a insumos médicos esenciales en la entidad.