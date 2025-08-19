México

Pensión ISSSTE 2025: este día cae el pago de septiembre

El instituto ya dio a conocer la fecha en que realizará el noveno pago del año

Por Israel Aguilar Esquivel

En septiembre se realizará el noveno pago del año (cuartoscuro)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya difundió el día en que realizará el pago correspondiente a la pensión de septiembre. Este anuncio genera expectativa entre los jubilados y pensionados afiliados, quienes suelen anticipar la publicación del calendario de pagos por su importancia en la organización de sus finanzas personales.

La pensión del ISSSTE consiste en un beneficio económico dirigido a exservidores públicos que, tras cumplir los requisitos establecidos legalmente, reciben ingresos regulares después de su retiro laboral. El esquema de pensión representa una de las prestaciones más relevantes para los trabajadores del Estado, pues garantiza una fuente de sustento tras el término de la vida activa y ofrece estabilidad financiera a miles de familias mexicanas.

En México, la pensión del ISSSTE tiene un peso considerable en la protección social, ya que permite mantener la calidad de vida de los beneficiarios e incentiva la formalidad laboral en el sector público. El organismo suele comunicar de manera periódica tanto los días de pago como ajustes en montos o lineamientos, por lo que los usuarios permanecen atentos a sus canales oficiales.

En México, un sector de las personas adultas mayores tiene garantizado el acceso a una pensión (Cuartoscuro)

Este día cae el pago de septiembre de la Pensión ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que el pago de la pensión correspondiente a septiembre se realizará el viernes 29 de agosto. Tradicionalmente, el depósito mensual de la pensión del ISSSTE ocurre el último día hábil previo al inicio de cada mes. Sin embargo, en esta ocasión el calendario se ajustó porque el 30 y el 31 de agosto caen en fin de semana, situación que llevó a adelantar el depósito.

Esta modificación beneficiará a los pensionados y jubilados, quienes podrán disponer de sus recursos antes del inicio de septiembre. Se recomienda a los beneficiarios consultar su banco para verificar la disponibilidad de los fondos y tomar precauciones ante la posible mayor afluencia en sucursales, ya que el adelanto podría generar mayor movimiento el día del pago. De igual manera, se recomienda consultar el calendario oficial de pagos que se publica a principio de año a través de sus medios de comunicación y portales oficiales.

El ISSSTE realiza el pago del aguinaldo en dos exhibiciones ( Gobierno de México)

El resto de los depósitos se realizará de acuerdo con la siguiente programación:

  • Septiembre - viernes 29 de agosto de 2025.
  • Octubre - martes 30 de septiembre de 2025.
  • Noviembre - jueves 30 de octubre de 2025.
  • Primera parte del aguinaldo - primera quincena de noviembre de 2025.
  • Diciembre - viernes 28 de noviembre de 2025.

