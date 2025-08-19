México

Esto debes de hacer antes de participar en un reto viral, según la SSC

Algunos de estos desafíos pueden hacer que los menores compartan información personal o cometan acciones ilegales

Por Joshua Espinosa

Guardar
Hay antecedentes de retos virales
Hay antecedentes de retos virales que han puesto en riesgo la integridad física de los menores. (Infobae)

La creciente presencia de retos virales en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube ha captado la atención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que ha lanzado una alerta ante los riesgos que estos desafíos representan principalmente para niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con un comunicado publicado este 18 de agosto, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC de la CDMX advierte que estas prácticas en redes sociales pueden desencadenar consecuencias negativas, pues muchos de estos retos ponen en juego la integridad física y emocional de quienes deciden sumarse a la tendencia.

El monitoreo constante que realiza la Policía Cibernética ha permitido identificar una variedad de desafíos cuyas implicaciones no son siempre evidentes para los jóvenes. Si bien algunos pueden incitar a la creatividad o al deporte, otros inducen a los participantes a autolesionarse, llevar a cabo actos ilegales, exponerse a situaciones de riesgo vital o compartir información personal sin medir el peligro.

Es importante para los menores
Es importante para los menores no ceder a la presión social y no hacer retos virales con los que no se sientan cómodos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conforme crecen la interacción digital y la búsqueda de aceptación en línea, fenómenos como la presión social, la necesidad de validación con likes y seguidores, así como el deseo de pertenecer a un grupo, potencian la popularidad de estos retos y fomentan la participación masiva.

La SSC señala que existen precedentes peligrosos, como el “Tide Pod Challenge” o el “Blackout Challenge”, que han cobrado notoriedad por asociarse con daños físicos graves e incluso muertes en distintos países. Además, uno de los fenómenos recientes es el uso de desafíos virales por parte de ciberdelincuentes, quienes incorporan elementos malintencionados para atraer a menores, propagar malware, robar datos personales o manipular emocionalmente a las víctimas.

En respuesta al crecimiento de estos riesgos, la Policía Cibernética de la SSC de la CDMX ha puesto énfasis en la prevención y el fortalecimiento de la comunicación entre adultos responsables y jóvenes. Subraya que es indispensable reflexionar acerca de cada reto antes de participar, indagando sobre su origen y posibles consecuencias. Recomienda también resistir la presión social y no dejarse condicionar por la búsqueda de popularidad en el entorno digital.

Algunos retos virales son usados
Algunos retos virales son usados por ciberdelincuentes para propagar malwares y robar información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los consejos centrales es dialogar abiertamente con personas adultas de confianza, como padres, tutores o profesores, especialmente en caso de dudas o preocupaciones sobre un reto viral o su impacto. La SSC considera esencial reportar cualquier contenido que promueva conductas riesgosas o ilícitas, y evitar su difusión para no contribuir a su viralización.

Entre las recomendaciones prácticas destaca resguardar la privacidad: no mostrar información personal en videos o fotografías ni grabarse en lugares que puedan exponer datos sensibles. También es importante no involucrar en los retos a otras personas sin su consentimiento, especialmente menores o animales.

Se insiste en tener criterio propio y evitar cualquier reto que genere inseguridad o sospecha, recordando que siempre es preferible elegir desafíos que promuevan cualidades positivas como la solidaridad, el deporte o la creatividad, sin poner en riesgo a uno mismo ni a terceros.

Temas Relacionados

Reto viralTiktokInternetRedes socialesSeguridadSSC CDMXNiñosAdolescentesmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ya hay finalistas para el líder de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Denuncian a un usuario de la Línea 12 del Trolebús que se niega a ceder un asiento: “Pagué doble”

Un joven se negaba a liberar un asiento donde llevaba su mochila pese a la cantidad de pasajeros a bordo

Denuncian a un usuario de

Cuáles son las mejores vitaminas para combatir el cansancio en las mujeres

Existen factores que influyen en que las mujeres tengan necesidades especiales al momento de buscar los mejores suplementos para ellas

Cuáles son las mejores vitaminas

Cómo saber si tengo dos CURP

El gobierno federal asociará las CURP en una sola cédula cuando se verifique que ambas pertenecen a la misma persona

Cómo saber si tengo dos

Kalimba enfrenta bipolaridad, epilepsia y la presión de ser abordado por sus fans: “Necesito apagar el personaje”

El exintegrante de OV7 compartió cómo la fama le impide desconectarse, incluso en vacaciones, y la importancia de la terapia para encontrar un equilibrio entre su carrera y su bienestar emocional

Kalimba enfrenta bipolaridad, epilepsia y
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Deseo declarame culpable”: revelan documento

“Deseo declarame culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

DEA va contra los “guardianes” de los cárteles por trasiego de fentanilo y metanfetamina en la frontera

Departamento de Justicia de EEUU pide más tiempo para resolver condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

El “Mayo” Zambada podría morir antes de cumplir su condena, alerta Mikel Vigil: “No le conviene a Estados Unidos”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ya hay finalistas para el líder de la semana

Kalimba enfrenta bipolaridad, epilepsia y la presión de ser abordado por sus fans: “Necesito apagar el personaje”

Mayela Laguna dice tener pruebas de su relación extramarital con Gustavo Adolfo Infante: “Yo estaba muy mal”

Nathy Peluso anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el ‘Grasa Tour’ de la compositora argentina

Tips de belleza de Ninel Conde: secretos que compartió la eliminada de La Casa de los Famosos México 3

DEPORTES

Tigres vs América: estas son

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime