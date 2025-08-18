México

Omar García Harfuch se reúne con Rubén Rocha para fortalecer estrategia de seguridad en Sinaloa

Se llevó a cabo la firma de un convenio entre SEDENA y autoridades estatales para el reclutamiento y capacitación de 150 elementos para la Secretaría de Seguridad Pública local

Por Omar Martínez

Firma de convenio de seguridad
Firma de convenio de seguridad entre autoridades estatales y federales. Foto: Cortesía/Gobierno del Estado de Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió en Culiacán con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para revisar la estrategia de seguridad en la entidad, tras instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En la sesión participaron representantes de las fuerzas federales y mandos estatales, quienes dieron seguimiento a las acciones implementadas para la recuperación de la normalidad y la reducción de la violencia en el estado.

Durante el encuentro, se entregaron 100 patrullas nuevas a la Policía Estatal, como parte del reforzamiento operativo en la entidad.

El evento incluyó la firma de un convenio entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el gobierno estatal para el reclutamiento y capacitación de 150 elementos para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Al evento participaron distintos funcionarios
Al evento participaron distintos funcionarios del Gobierno de México e instituciones como la Sedena. Foto: Cortesía/Gobierno de Sinaloa.

El gobernador Rocha agradeció a la presidenta Sheinbaum el respaldo federal y subrayó que las reuniones de seguimiento con representantes de las corporaciones nacionales se realizan de forma quincenal.

“Hemos alcanzado avances importantes gracias al operativo y la coordinación interinstitucional, aunque persiste el desafío de lograr seguridad plena en la región”, sostuvo el gobernador Rocha durante su intervención.

Señaló que los operativos recientes han permitido la incautación de armas, drogas y la detención de personas vinculadas a la violencia. “De junio a julio, los homicidios disminuyeron un 20 por ciento en Sinaloa, y del 17 de julio al 17 de agosto, la reducción fue del 35 por ciento”, afirmó Rocha.

100 nuevas patrullas se entregaron
100 nuevas patrullas se entregaron en el estado de Sinaloa para brindar seguridad a los habitantes. Foto: Cortesía/Gobierno del Estado de Sinaloa.

Autoridades estatales destacan entrega de nuevas unidades en Sinaloa

El acto contó con la presencia de Oscar Rentería Schazarino, secretario estatal de Seguridad Pública, quien informó que las nuevas unidades se suman a los seis camiones blindados Ocelot entregados previamente por la SEDENA.

Rentería hizo un llamado al personal de la policía Estatal a utilizar estos vehículos para fortalecer sus labores y protegerse en el cumplimiento de su deber.

La sesión tuvo lugar en la Base Aérea Número 10 de Culiacán y reunió funcionarios de los distintos niveles de gobierno, mandos militares y navales, representantes empresariales, directivos de medios de comunicación y autoridades del poder legislativo y judicial locales.

El gabinete de seguridad refrendó
El gabinete de seguridad refrendó el compromiso de continuar con los operativos coordinados y la capacitación permanente. Foto: Cortesía/Gobierno de Sinaloa.

Entre los asistentes se encontraban el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández.

El gabinete de seguridad refrendó el compromiso de continuar con los operativos coordinados y la capacitación permanente del personal para mantener la tendencia a la baja en los índices delictivos en Sinaloa.

