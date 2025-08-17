México

Sheinbaum afirma que casi 4 millones van a recibir la Pensión Mujeres Bienestar a partir de 2025

Sheinbaum explicó que el programa pronto quedará establecido en la Constitución

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
L apresidenta destacó la importancia
L apresidenta destacó la importancia de los Programas del Bienestar. Foto: Juan Carlos Buenrostro/Presidencia

Durante su gira por Ectapec, en el Estado de México, Claudia Sheinbaum destacó que la 4T permitió a más de 13 millones de personas salir de la pobreza gracias a los Programas de Bienestar y el aumento del salario mínimo.

“Antes se daban programas focalizados a unas cuentas poblaciones; hoy se construyeron nuevos derechos”, destacó la titular del Poder Ejecutivo.

La mandataria federal resaltó la permanencia y expansión de estas estrategias, enfocadas especialmente en sectores como mujeres a partir de los 60 años y estudiantes de todos los niveles.

Uno de los programas más importantes es el de la “Pensión Mujeres Bienestar”, un apoyo dirigido a mujeres de 60 a 64 años.

Sheinbaum explicó que el programa ya beneficia a quienes tienen 63 y 64 años y se avanzó con la inscripción de mujeres de 60, 61 y 62 años.

Según las proyecciones de Sheinbaum, cerca de cuatro millones de mujeres recibirán este respaldo a partir de 2025.

Se trata de una medida destinada a reconocer el trabajo doméstico y familiar, habitualmente invisibilizado en los marcos legales y sociales.

Además, la presidenta de la República destacó que este apoyo busca llevarse a la Constitución para convertirlo en un derecho constitucional, subrayando la intención de dar reconocimiento legal permanente al aporte de las mujeres en el sostenimiento de las familias mexicanas.

En el ámbito educativo, Sheinbaum describió el avance de las becas para estudiantes de secundaria pública a nivel nacional, identificando la actual cobertura de la Beca “Rita Cetina”.

Detalló que todos los estudiantes de secundaria pública ya tienen acceso a ese beneficio y adelantó que a partir del siguiente año se planea expandir la iniciativa para estudiantes de primaria.

Además, contempla el aumento en el monto de becas para estudiantes universitarios, con el objetivo de ampliar la equidad educativa y fomentar la permanencia escolar en todos los niveles.

La mandataria destacó que tanto el apoyo a mujeres como las becas estudiantiles forman parte de una política social orientada a la universalización de derechos y a la priorización de sectores que históricamente han permanecido marginados de los beneficios directos del Estado.

Estos programas constituyen, afirmó Sheinbaum, una base para reducir desigualdades estructurales y dotar a la ciudadanía de mejor acceso a oportunidades económicas y formativas.

La intención de constitucionalizar los apoyos evidencia la búsqueda de su permanencia y blindaje ante cambios de administración, consolidando su carácter de derechos y dejando atrás la noción de que estos beneficios sean sujetos a coyunturas políticas o presupuestales.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumProgramas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Cae en Matamoros, Tamaulipas, hijo de “Tony Tormenta”

Agentes de seguridad estatales realizaron el arresto del hombre que es hijo de un exlíder del Cártel del Golfo

Cae en Matamoros, Tamaulipas, hijo

Se incendia un camión de transporte público en el Centro CDMX alcaldía Cuauhtémoc, no se reportan heridos

Personal de protección civil y bomberos atendieron la emergencia para sofocar las llamas

Se incendia un camión de

Beca Rita Cetina 2025: ¿Habrá pago antes de iniciar el nuevo ciclo escolar?

Los beneficiarios de este programa social de reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2025: ¿Habrá

Luisa María Alcalde se pronuncia sobre la mudanza de Beatriz Gutiérrez Müller a España

De acuerdo con reportes de la prensa española, la esposa del expresidente López Obrador se mudó a uno de los barrios más exclusivos de Madrid

Luisa María Alcalde se pronuncia

No fueron arqueólogos: fue Pemex quien descubrió el meteorito de Yucatán que extinguió a los dinosaurios del planeta

Trabajadores de la empresa estatal encontraron el cráter donde se originó el impacto

No fueron arqueólogos: fue Pemex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Matamoros, Tamaulipas, hijo

Cae en Matamoros, Tamaulipas, hijo de “Tony Tormenta”

Detienen a tres hombres con más de 330 dosis de aparente droga en Álvaro Obregón, uno estaría ligado a homicidio y agresiones

Ropa oscura, chaleco azul y botas con casquillo, así operaba el presunto agresor de 5 mujeres en Tlajomulco

Hallan fosa clandestina dentro de panteón de Tlaquepaque, madres buscadoras denuncian abandono institucional

Alerta en Veracruz: dron arroja aparentes explosivos en penal de Tuxpan, tras muerte de nueve reos a inicios de mes

ENTRETENIMIENTO

Mar Contreras revela qué haría

Mar Contreras revela qué haría con el dinero en caso de ganar La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

Incendio en Roma Sur, CDMX: llamas arrasan departamento y dejan a vecinos entre lágrimas en shock

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 17 de agosto: en esto se gastaría Mar Contreras su dinero en caso de ganar

Drake Bell estrena romance y no es Mariana Botas: ella es la bella modelo mexicana que robó su corazón

“Ponle una ch*nga”: Adrián Marcelo lanza mensaje de apoyo a Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes

DEPORTES

Alana Flores imita a Canelo

Alana Flores imita a Canelo Álvarez para intimidar a Gala Montes previo a la pelea

Julio César Chávez afirma que una victoria de Canelo sobre Crawford es un triunfo más: “Si fuera de su peso, pues está bien”

Oro, platas y bronce: delegación mexicana suma varias medallas en los Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025

Pantera Nery afirma que Canelo vs Crawford será buena, pero no es la pelea que esperan del tapatío: “Todos le piden a Benavidez”

Pantera Nery revela qué aprendió tras la derrota ante Inoue: “Crecí más abajo del ring”