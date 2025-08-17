México

Fiscalía del Edomex detiene a dos implicados en agresión donde resultó lesionada una menor de edad

Al momento de la detención los dos implicados portaban un arma de fuego

Por Jaqueline Viedma

Rodolfo "N" y Hugo Edgar
Rodolfo "N" y Hugo Edgar "N" fueron detenidos por la FGJ del Estado de México.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Hugo Edgar “N” y Rodolfo “N”, señalados en la investigación de una agresión que tuvo lugar en un inmueble del fraccionamiento Nuevos Paseos de San Juan, en el municipio de Zumpango, donde una menor de edad resultó lesionada.

El incidente ocurrió el 14 de agosto de 2025, cuando los dos ahora detenidos, junto con otro individuo, irrumpieron en la vivienda y realizaron detonaciones de arma de fuego. A consecuencia de estos disparos, la menor recibió heridas y fue trasladada a un hospital de la zona, donde permanece bajo atención médica.

Los actos de investigación efectuados por la FGJEM, sustentados en testimonios recabados en el lugar de los hechos, apuntan inicialmente a un posible robo como móvil principal. No obstante, la información reunida sugiere que la propiedad en cuestión podría estar relacionada con la venta de narcóticos, línea que continúa bajo análisis por parte de la institución ministerial, a fin de fortalecer las hipótesis existentes en la carpeta de investigación.

La detención de Hugo Edgar “N”, de 39 años, y Rodolfo “N”, de 43 años, se realizó en la calle Paseo Francia, dentro del mismo fraccionamiento donde sucedieron los hechos. Los Policías de Investigación encontraron en posesión de los individuos varios envoltorios con narcóticos y un arma de fuego. Como resultado, ambos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público por delito flagrante, tras ser sorprendidos con estos objetos ilícitos al momento de su aprehensión.

El Representante Social continúa integrando el expediente relativo a la agresión que dejó lesionada a la menor, para con ello proceder a la ejecución de acción penal en contra de los presuntos responsables. Hasta que no se emita una sentencia condenatoria, Hugo Edgar “N” y Rodolfo “N” serán considerados inocentes, conforme a lo establecido en los principios legales aplicables.

La Fiscalía del Estado de México mantiene abiertas ambas líneas de investigación, analizando los elementos relacionados tanto al posible robo como a la actividad de narcomenudeo en la vivienda donde ocurrieron los hechos, sin omitir la integración de pruebas y testimonios que permitan esclarecer la agresión perpetrada el 14 de agosto en el municipio de Zumpango.

Las autoridades de la entidad han habilitado múltiples canales de comunicación para recibir denuncias ciudadanas relacionadas con hechos delictivos que puedan ocurrir en la región, según la información proporcionada.

Entre los recursos disponibles se encuentra la línea telefónica 800 702 8770, diseñada para atender de manera directa las denuncias. Adicionalmente, los ciudadanos pueden utilizar el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx como una vía alternativa para reportar cualquier incidente.

