México

¿Cuántas veces puedes usar tu ropa antes de lavarla? Esto dice la ciencia

Cada prenda tiene una variabilidad en su forma de lavado, según el uso y la tela que la compone

Por Jesús Tovar Sosa

Cada cuándo es necesario lavar
Cada cuándo es necesario lavar tu ropa. Foto: (iStock)

La frecuencia con la que se lava la ropa puede parecer una cuestión de hábitos personales, pero también tiene implicaciones importantes para la higiene, el cuidado de las prendas y el medio ambiente.

Lavar de más puede desgastar las telas innecesariamente, mientras que lavar de menos puede acumular bacterias, malos olores e incluso causar problemas en la piel. Por eso, es útil conocer con cuánta frecuencia se recomienda lavar cada tipo de prenda, según su uso y el contacto que tenga con el cuerpo.

Foto: (iStock)

Ropa interior y calcetines: después de cada uso

Las prendas que están en contacto directo con las zonas íntimas o con los pies deben lavarse después de cada puesta, sin excepción. La ropa interior acumula sudor, células muertas y bacterias que pueden causar infecciones si se reutilizan sin lavar.

Lo mismo aplica para los calcetines, especialmente si se usaron durante varias horas o para hacer ejercicio. Además, reutilizarlos puede provocar mal olor o infecciones por hongos.

Foto: (iStock)

Camisetas y camisas: tras una puesta, aunque depende del material

Las camisetas, al estar en contacto directo con la piel y absorber el sudor de axilas, deben lavarse después de cada uso. En climas calurosos o si se ha sudado mucho, incluso es mejor hacerlo lo antes posible para evitar la fijación de olores.

Las camisas o blusas formales, en cambio, pueden usarse una o dos veces si no se mancharon ni se usaron directamente sobre la piel (por ejemplo, si se llevó una camiseta debajo). No obstante, si presentan manchas en cuello o puños, deben ir directamente a la lavadora.

Foto: (iStock)

Pantalones y jeans: cada tres a cinco usos

Los pantalones de mezclilla o jeans no necesitan lavarse tras cada puesta, a menos que se ensucien visiblemente. De hecho, muchos fabricantes recomiendan lavarlos cada tres a cinco usos para conservar el color y la textura del tejido.

Lavarlos en exceso puede hacer que se desgasten más rápido. Los pantalones de tela (como los de vestir) pueden durar hasta tres puestas si no se manchan ni huelen mal.

Foto: (iStock)

Chamarras y abrigos: cada cinco a 10 usos o por temporada

Las chamarras y abrigos, al usarse sobre otras prendas, no necesitan lavarse con tanta frecuencia. Se recomienda lavarlos cada cinco a 10 puestas o al final de cada temporada.

Si el clima es húmedo o si se usan en el transporte público, puede ser útil limpiarlos antes. También es importante revisar las etiquetas, ya que algunas chamarras deben llevarse a la tintorería.

Foto: (iStock)

Tenis y calzado: cada vez que se ensucien o cada dos semanas

El calzado no necesita lavarse tan seguido como la ropa, pero sí debe mantenerse limpio. Los tenis que se usan a diario deben lavarse o limpiarse superficialmente cada dos semanas, y con mayor frecuencia si se usan para deporte. Es recomendable alternar pares para evitar la acumulación de humedad y malos olores.

Foto: (iStock)

Mantener la ropa limpia no solo se trata de apariencia, sino de higiene y salud. Seguir estas recomendaciones puede alargar la vida útil de las prendas, reducir el gasto de agua y energía, y ayudar a mantener una piel sana. Siempre es clave considerar el tipo de prenda, el clima y el nivel de actividad al decidir cuándo es momento de lavar.

