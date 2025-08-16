México

“Me gusta la parte humana”: Tini se niega a cantar con Ángela Aguilar, pero redes le reprochan por colaborar con Nodal

Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar

Por Zurisaddai González

(Instagram)
(Instagram)

Tini Stoessel vuelve a estar en el ojo de la polémica. Durante la premier de la serie Quebranto, la cantante argentina respondió de forma tajante a la posibilidad de hacer una colaboración musical con Ángela Aguilar, pero sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Lo que dijo Tini sobre Ángela Aguilar

En la conferencia de prensa, Tini fue consultada sobre un posible dueto con Ángela Aguilar. Su respuesta generó sorpresa:

“La realidad es que no la conozco. Hoy en día sí me parece que a la hora de quizás de colaborar con alguien, me gusta la parte humana y en otro momento de mi vida se daba de otra manera, pero hoy estoy como en otra búsqueda desde ese lugar”, dijo y añadió:

(YT/Angela Aguilar)
(YT/Angela Aguilar)

"Y bueno, nada, obviamente que la vida no sabe, pero yo no la conozco, así que por ahora no, no se va a dar”.

La frase “me gusta la parte humana” se convirtió en el foco de debate y provocó una ola de comentarios en TikTok y Twitter, donde varios usuarios compararon su postura actual con decisiones artísticas del pasado.

Usuarios en redes sociales arremetieron (Tiktok tagovenger0)

Críticas en redes: “¿Y por qué con Nodal sí?”

Las reacciones digitales no tardaron en llegar. Muchos internautas interpretaron las palabras de Tini como un desplante hacia la hija de Pepe Aguilar. Entre los comentarios más compartidos destacaron:

  • “La parte humana dice, hizo lo mismo”
  • “Pero qué se hace si es la Ángela Aguilar de la Argentina!!!”
  • ¿Y por qué con Nodal sí?”

Los mensajes pusieron sobre la mesa un antecedente clave: en enero de 2023, Tini sí aceptó cantar con Christian Nodal.

Fotos: CUARTOSCURO Ig @tinistoessel
Fotos: CUARTOSCURO Ig @tinistoessel

El antecedente: Tini y Nodal lanzaron un tema juntos

El 26 de enero de 2023, Tini y Christian Nodal estrenaron la canción Por el resto de tu vida. El tema fue recibido con entusiasmo por sus fans.

Sin embargo, el hecho de que haya trabajado con Nodal en el pasado alimentó la polémica actual, pues muchos cuestionaron la coherencia de sus declaraciones sobre la importancia de la “parte humana” antes de aceptar un proyecto musical.

Fotos: CUARTOSCURO Ig @tinistoessel
Fotos: CUARTOSCURO Ig @tinistoessel

El contexto sentimental: rumores con Rodrigo De Paul

La polémica también llega en un momento clave para la vida personal de Tini, pues recientemente retomó su romance con el futbolista Rodrigo de Paul.

En medio de estos movimientos personales y profesionales, la declaración sobre Ángela Aguilar terminó generando un eco mayor, dividiendo opiniones entre quienes apoyan su sinceridad y quienes la critican por lo que consideran una contradicción en su carrera.

Un juez en Colombia falló
Un juez en Colombia falló a su favor en un proceso legal promovido por Alive Production por presunto incumplimiento de contrato. (Foto: @nodal)

