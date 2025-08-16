México

ICE ofrece 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán: “A pesar de su mirada ardiente, es un matón armado y peligroso”

La publicación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos generó polémicas entre los internautas

Por Carlos Salas

(FOTO: Captura de pantalla ICE)
(FOTO: Captura de pantalla ICE)

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) publicó este viernes una recompensa de 10 millones de dólares para quien proporcione información que permita la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito o Tocallo, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y uno de los líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En la página oficial de “Los más buscados”, el ICE incluyó la fotografía y descripción física de Guzmán Salazar, además del número de contacto de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), al que ciudadanos pueden llamar de forma anónima si cuentan con datos sobre su paradero.

La agencia destacó que Iván Archivaldo, originario de Culiacán, Sinaloa, debe considerarse “armado y peligroso”. En un comunicado difundido en redes sociales, la institución lanzó un mensaje polémico en el que afirmó:

“Él y sus hermanos se apoderaron de la facción de El Chapo del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada ardiente, este matón debe considerarse armado y peligroso”.

(FOTO: Captura de pantalla)
(FOTO: Captura de pantalla)

Además de Iván Archivaldo, el ICE también mantiene vigente una recompensa de 10 millones de dólares por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, su hermano, igualmente señalado por tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En la lista se incluyó también a Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, identificado como jefe de Cárteles Unidos, acusado de homicidios y narcotráfico.

Información en desarrollo...

