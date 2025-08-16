México

¿Habrá aumento en la Pensión IMSS Ley 73?: cuál será el pago de pensión mínima en septiembre de 2025

Según datos actualizados, la cantidad de la pensión puede variar dependiendo de diversos factores, pero la ley garantiza que siempre se entregue un monto suficiente para cubrir las necesidades básicas del jubilado

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

El IMSS cuenta con dos
La Ley 73 del IMSS se ha mantenido como un interés para la población en edad de jubilación que busca estabilidad tras su trayectoria laboral, por ello existe información imperdible acerca de dicha legislación.

De acuerdo con la normatividad actual, tienen derecho a la pensión mínima garantizada aquellos trabajadores que hayan acumulado al menos 500 semanas de cotización y hayan alcanzado la edad mínima de retiro, establecida en 60 años para la modalidad de cesantía en edad avanzada y en 65 años para retiro por vejez. Este beneficio responde al compromiso de mantener el poder adquisitivo de los pensionados frente a los incrementos en la inflación y el salario mínimo nacional.

En septiembre de 2025, la pensión mínima garantizada para los jubilados bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será de aproximadamente 9 mil 412 pesos mensuales, según el salario mínimo general actualizado y los ajustes anuales correspondientes. Esta cifra representa el ingreso mensual base que asegura el respaldo económico a quienes cumplen con los requisitos establecidos en esta normativa, vigente para todos los trabajadores que iniciaron su cotización antes de 1997.

Según datos actualizados, la cantidad de la pensión puede variar dependiendo de la zona geográfica y de los incrementos aplicados al salario mínimo, pero la ley garantiza que siempre se entregue un monto suficiente para cubrir las necesidades básicas del jubilado. Infobae analizó que la pensión mínima garantizada es un mecanismo de protección social que proporciona un ingreso regular incluso a quienes, por motivo de su salario promedio o historial de cotización, no acceden a montos mayores.

El Instituto Mexicano del Seguro Social explicó que este beneficio se sustenta tanto en las aportaciones realizadas durante la vida laboral del trabajador como, en casos específicos, en recursos complementarios del gobierno federal. El cálculo de la pensión bajo la Ley 73 toma en cuenta el promedio del salario de las últimas 250 semanas cotizadas y el total de semanas aportadas; si el resultado es menor al mínimo establecido, el derechohabiente recibirá la cantidad oficial determinada anualmente.

Además, la Ley 73 se mantiene en vigor y sigue aplicándose a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes de la reforma de 1997, cuando entró en vigor el régimen de cuentas individuales de la Ley 97. Este esquema ha sido clave para garantizar un ingreso digno a millones de mexicanos que, durante su trayectoria laboral, percibieron salarios bajos.

En septiembre de 2025, no habrá un aumento extraordinario fuera de los ajustes ya programados, y el pago mínimo para los beneficiarios de la pensión IMSS Ley 73 permanecerá fijado en 9 mil 412 pesos mensuales, lo que asegura una base económica para su retiro.

