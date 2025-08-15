México

Vocalista de Río Roma revela que sufrió un infarto durante un vuelo: “Tuve miedo de no poder seguir”

Las declaraciones se dieron en la sección Enfrentados de ‘Sale el Sol’, un espacio donde las celebridades comparten experiencias profundas

Por Víctor Cisneros

José Luis relató cómo, en pleno vuelo, su hermano Raúl comenzó a sentirse mal sin imaginar la gravedad de la situación. (Foto: @rioromamx, Instagram)

Durante su visita al matutino Sale el Sol, los hermanos José Luis y Raúl Roma revivieron uno de los momentos más difíciles de su carrera y de su vida personal: el infarto que sufrió Raúl mientras viajaban en avión rumbo a Viña del Mar, Chile, para participar en el prestigioso Festival Internacional.

Las declaraciones se dieron en la sección Enfrentados, un espacio que invita a las celebridades a compartir experiencias profundas y, en este caso, permitió que los integrantes de Río Roma se abrieran ante el público. José Luis, visiblemente conmovido, relató cómo, en pleno vuelo, su hermano comenzó a sentirse mal sin imaginar la gravedad de la situación.

“Lo más difícil fue todo ese camino hacia Viña del Mar, cuando ya teníamos la invitación. Fuimos a Chile y, en el avión, tú (Raúl) te empezaste a sentir mal. Pensabas que era el estómago. Llegamos al hotel, te dieron una pastilla y te dormiste. Ese día, gracias a Dios, escuché que tocaste mi puerta y vi que algo estaba muy mal”, recordó José Luis.

Las declaraciones se dieron en la sección Enfrentados, un espacio que invita a las celebridades a compartir experiencias profundas. (Foto: Sale el Sol, YouTube)

Un diagnóstico que cambió todo

Al llegar al hospital, los médicos confirmaron que Raúl estaba sufriendo un infarto. La noticia fue devastadora para ambos, no solo por la gravedad del momento, sino por lo que significaba para el futuro del dueto. “Nos dijeron: ‘Está bien, justo llegaron’. El doctor agregó que no sabían si volverías a cantar o no. Fue muy duro escucharlo”, compartió José Luis.

La recuperación de Raúl fue rápida, aunque marcada por la incertidumbre. Apenas unos días después, el músico estaba nuevamente sobre el escenario. José Luis relató que, en la cuarta noche del festival, su hermano no quería cantar, pero logró convencerlo. “Eran tres noches de jurado y en la cuarta tú no querías cantar, pero te dije: ‘No me dejes solo’. Salimos, cantamos y nos llevamos las dos gaviotas”.

Los hermanos Roma durante su
Los hermanos Roma durante su presentación en Viña del mar en 2017. (Foto: Festival de Viña Chile, YouTube)

Un renacer sobre el escenario

Raúl confesó que aquel episodio lo hizo replantear su vida y valorar aún más su carrera. “Al principio tuve miedo de no poder seguir cantando, pero ahora agradezco cada oportunidad para estar con nuestro público”, afirmó.

La anécdota no solo reveló un capítulo íntimo en la historia de Río Roma, sino que también mostró la fortaleza de ambos para sobreponerse a las adversidades. Su paso por Viña del Mar, aunque marcado por un susto de salud, terminó convirtiéndose en una victoria personal y profesional.

