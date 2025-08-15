México

Octavio Oropeza presenta avances en construcción de viviendas y regulación de créditos del Infonavit en Quintana Roo

En la mañanera del pueblo se dio a conocer que se inició la construcción de viviendas

Por Lorna Huitrón

En la mañanera del pueblo se dio a conocer que se inició la construcción de viviendas

En la conferencia de la mañanera del pueblo celebrada este 15 de agosto, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, presentó los avances en materia de vivienda y la regularización de créditos en Quintana Roo.

Durante su intervención, Oropeza destacó los logros alcanzados dentro del programa Vivienda para el Bienestar, diseñado para atender a los trabajadores que más necesitan acceso a vivienda digna.

Avances en construcción de viviendas

Oropeza informó que actualmente se han iniciado 8 mil 128 viviendas en seis conjuntos habitacionales ubicados en Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, atendiendo a los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Estas primeras viviendas se entregarán en los próximos meses y cuentan con 60 metros cuadrados, dos recámaras y todos los servicios básicos, además de estar cercanas a escuelas, centros de salud y rutas de transporte.

Antes de que concluya el año, se prevé el inicio de 30 mil viviendas adicionales, y se están evaluando proyectos para 40 mil viviendas más que iniciarían construcción durante el próximo año.

Entre los principales proyectos destacan:

  • Benito Juárez: El Edén (5 mil 008 viviendas), Aloja (832), Paraíso Maya (5 mil 008), Arcos Paraíso (384).
  • Playa del Carmen: 992 viviendas.

El costo promedio de estas viviendas es de 600 mil pesos, un monto accesible para los trabajadores de menor ingreso.

Regulación de créditos

En materia de créditos, se han congelado 166 mil créditos otorgados durante el periodo neoliberal que resultaron impagables bajo modelos de financiamiento anteriores. De estos, 26 mil 087 derechohabientes ya recibieron beneficios, incluyendo disminución de tasas de interés, reducción de mensualidades y quitas de saldo.

El objetivo es que todos estos créditos queden reestructurados antes de finalizar el año y en el primer cuatrimestre de 2026.

Además, se han otorgado 879 créditos por un monto de 65 millones de pesos para el mejoramiento, remodelación o ampliación de vivienda. Por otro lado, 51 mil 236 derechohabientes ya habían pagado sus créditos pero no contaban con certeza jurídica.

Para resolver esto, el Infonavit inició un programa gratuito de liberación de hipotecas, que hasta ahora ha beneficiado a 7 mil 360 familias. Recientemente, el Gobierno del Estado y el Infonavit firmaron un convenio para agilizar esta liberación de manera masiva y expedita.

Compromiso con los derechohabientes

Con estas acciones, el Infonavit reafirma su compromiso de garantizar vivienda digna y accesible en Quintana Roo, así como de regularizar créditos y otorgar certeza jurídica a los derechohabientes, mejorando la calidad de vida de miles de familias en la entidad.

Infonavit

