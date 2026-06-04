México

El senador Marko Cortés critica la carta de AMLO por su llamado a la prudencia

En un video, el miembro del PAN afirma que el mensaje del exmandatario contrasta con lo vivido en su sexenio

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Calderón lo había llamado mediocre
Cortés afirmó que AMLO descalificó sistemáticamente a quienes pensaban distinto durante su gobierno. |Crédito: Cuartoscuro

El senador del PAN, Marko Cortés, criticó la carta del expresidente AMLO y sostuvo que su llamado a la prudenciay la moderación contrasta con lo que, afirmó, ocurrió durante su sexenio.

En un video que publicó el panista este 4 de junio en sus redes sociales, Marko Cortés dijo que en el texto reaparece el López Obrador “de libertades y “respeto a las minorías, pero no el que conocimos en el gobierno”.

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Cortés afirmó que el exmandatario descalificó sistemáticamente a quienes pensamos distinto”, debilitó los contrapesos” ydividió a los mexicanos entre buenos y malos”. “Más allá de las formas y estilo de Donald Trump, el verdadero desafío y problema está aquí en nuestro país”, sostiene.

El senador aseguró que “un México fuerte no depende de quien viva en la Casa Blanca, sino de condiciones internas como seguridad, estado de derecho, crecimiento económico, certeza jurídica e instituciones sólidas”. También reprochó que, en su lectura, el expresidente añore a un Trump más moderado y democrático”.

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En el mismo mensaje, el panista planteó que México “necesita terminar con cualquier forma de colusión entre el poder y la delincuencia, además de instituciones fuertes y autónomas”,elecciones libres de cualquier injerencia criminal” y que “la ley se aplique igual para todos, sin excepciones ni privilegios”.

La carta de López Obrador acusa a funcionarios de Estados Unidos de buscar influir en la vida pública de México

López Obrador publicó el pasado 3 de junio una carta para respaldar sin condiciones a Claudia Sheinbaum en la tensión con Estados Unidos. (Archivo Infobae)
López Obrador publicó el pasado 3 de junio una carta para respaldar sin condiciones a Claudia Sheinbaum en la tensión con Estados Unidos. (Archivo Infobae)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó una carta el pasado 3 de junio para respaldar sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum y sostener que los señalamientos de Estados Unidos contra México tendrían un propósito político y electoral, en medio de la tensión bilateral por acusaciones recientes contra funcionarios de Sinaloa y del debate sobre migración, narcotráfico e injerencia.

En el mensaje difundido desde Palenque, Chiapas, López Obrador afirmó que algunos funcionarios estadounidenses estarían intentando influir en la vida pública de México y debilitar al movimiento de la Cuarta Transformación. El exmandatario resumió esa acusación en una frase: “Se trata de un asunto de carácter político y electoral”.

En su texto, el expresidente aseguró que desde Estados Unidos se buscaría responsabilizar a México de problemas internos de ese país, en particular los vinculados con narcotráfico y migración.

Según su planteamiento, esa estrategia tendría varios fines: debilitar políticamente a Morena, fortalecer a la oposición mexicana, recuperar influencia sobre decisiones del gobierno federal, usar la seguridad como mecanismo de presión e influir en la opinión pública estadounidense rumbo a futuras elecciones.

López Obrador enmarcó esas conductas dentro de una tradición intervencionista de Washington en América Latina. Desde esa lectura, las acusaciones recientes no responderían a un interés real por atender esos fenómenos, sino a cálculos de coyuntura política.

El expresidente contrasta al Trump de su sexenio con el de la Casa Blanca actual

López Obrador comparó al Trump de su sexenio con el actual y dijo que antes predominaban el diálogo y los acuerdos con México. REUTERS/Jonathan Ernst
López Obrador comparó al Trump de su sexenio con el actual y dijo que antes predominaban el diálogo y los acuerdos con México. REUTERS/Jonathan Ernst

La mayor parte de la carta está dedicada a una comparación entre el Donald Trump con el que López Obrador trató durante su sexenio y el que hoy encabeza la Casa Blanca. El expresidente dijo que durante su gobierno la relación bilateral se sostuvo en diálogo directo, respeto mutuo y búsqueda de acuerdos, incluso en momentos de tensión.

Como ejemplo, recordó la amenaza de imponer aranceles a México por temas migratorios. Según López Obrador, esa medida no se concretó después de negociaciones entre ambos gobiernos.

También enumeró episodios de cooperación con Trump: la firma del tratado comercial que sustituyó al TLCAN, el respeto a la soberanía energética mexicana, la colaboración durante la pandemia de COVID-19, la disposición al diálogo en asuntos de seguridad y el reconocimiento público a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. A juicio del exmandatario, esa relación permitió resolver diferencias sin confrontaciones abiertas.

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