Asaltan joyería en Parque Lindavista, en la GAM; responsables huyen con cuantioso botín

Tras revisar las cámaras de videovigilancia, autoridades determinaron que el presunto grupo criminal huyó hacia el Estado de México

Por Jesús Tovar Sosa

utoridades se movilizaron tras el
utoridades se movilizaron tras el reporte de un presunto asalto a una joyería. Foto: (iStock)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron de inmediato a una joyería ubicada en una plaza comercial en las calles Río Bamba y Colector 13, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La movilización policial se dio tras recibir un reporte de robo que encendió las alarmas en la zona. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la encargada del establecimiento, quien relató los hechos.

Según el testimonio de la responsable, tres individuos armados ingresaron a la tienda y amagaron al personal para someterlos. Acto seguido, procedieron a apoderarse de tres cajones llenos de joyería diversa. Aunque la víctima no pudo precisar el monto exacto de lo robado, la cantidad de objetos sustraídos sugiere un cuantioso botín.

Las cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, se convirtieron en la pieza clave para que las autoridades pudieran rastrear a los delincuentes. Las grabaciones mostraron a dos de los asaltantes huyendo del lugar a bordo de una motocicleta.

Se estima que el botín
Se estima que el botín fue grande tras el asalto. Foto: (iStock)

La fuga, sin embargo, no fue tan sencilla como esperaban. Los sujetos abandonaron la moto en las calles Pernambuco y Montevideo, en un intento por despistar a la policía.

Sin embargo, las cámaras revelaron que su plan de escape no terminaba ahí.Inmediatamente después de abandonar la motocicleta, los delincuentes subieron a un vehículo para continuar su huida. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad revelaron que su destino era el Estado de México, ya que tomaron la autopista México-Pachuca.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México activó un operativo de búsqueda en colaboración con las autoridades del Estado de México. La acción conjunta busca localizar y detener a los responsables de este audaz robo. Mientras tanto, en la joyería asaltada, el personal fue atendido al encontrarse en estado alterado y presentar nerviosismo por la violencia del atraco.

Autoridades buscan reforzar medidas de
Autoridades buscan reforzar medidas de seguridad en la GAM. (Infobae México/Jenifer Nava)

Este incidente resalta la vulnerabilidad de los negocios en zonas comerciales y la creciente audacia de la delincuencia organizada que opera en la capital del país y sus alrededores.

Las autoridades continúan con las investigaciones y la búsqueda de los delincuentes, quienes esperan sean capturados pronto. En tanto, usuarios en redes sociales han expresado su consternación frente a la delincuencia y la inseguridad en la zona, por lo que han hecho el llamado a las autoridades locales y capitalinas a reforzar las medidas para garantizar la seguridad de los habitantes y de los negocios y establecimientos del lugar.

