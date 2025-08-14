México

Socavón en Zaragoza CDMX: así luce la calzada tras el hundimiento que dejó a una pipa atrapada

Policías de tránsito se encargaron de reducir los carriles para evitar mayores incidentes

Por Luz Coello

Así luce el socavón que se abrió en Zaragoza (X/ @OVIALCDMX)

La tarde de este miércoles 13 de agosto, apareció un socavón de gran magnitud en los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, el hundimiento se registró poco antes del cruce con el Anillo Periférico (Calle 7) en los límites de la alcaldía Iztapalapa, lo que provocó afectaciones viales.

Una pipa de agua cayó en el hoyo y se quedó atrapada por varias horas hasta que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudió a la zona para rescatar al vehículo de carga pesada.

El vehículo atrapado dificultó el tránsito a la altura del Metro Canal de San Juan de la Línea A y Calle 7, lo que obligó a los conductores a buscar rutas alternas, pues las maniobras para liberar los carriles centrales fueron de poco más de tres horas.

Una pipa de agua con capacidad de 10 mil litros cayó en un socavón sobre los carriles centrales de Zaragoza, cerca del Metro Canal de San Juan. (X/@RaulGtzNR// @myt_guzman)

Así luce el socavón que se abrió en Zaragoza CDMX

Luego de las maniobras de personal de la SSC, policías de tránsito resguardaron la zona para evitar que algún otro automovilista cayera en el hundimiento. A través de redes sociales, la SSC compartió imágenes aéreas de cómo luce el socavón en Zaragoza.

Se puede apreciar las dimensiones del desnivel, además sobresale que tiene varios metros de profundidad, en el fondo se acumuló agua que habría regado la pipa. Personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse) trabajarán para restaurar los carriles de la avenida principal.

“Reducción de carriles centrales de Calz. Ignacio Zaragoza a partir de Julián de los Reyes debido a socavón antes de Anillo Periférico al Poniente, oficiales de #Tránsito de la #SSC abanderan la zona para evitar percances y agilizan la circulación”, informaron.

Así quedó el socavón en Zaragoza cerca de Canal de San Juan (X/ @OVIALCDMX)

Así fue el rescate de una pipa que cayó a un socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza en CDMX

La imagen de una pipa de agua ladeada, atrapada en un profundo socavón sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, se convirtió en el centro de atención para numerosos transeúntes que documentaron el incidente con fotografías y videos.

La magnitud del hoyo complicó de inmediato las maniobras de rescate. En medio del caos, el conductor de la unidad resultó con heridas menores, mientras el tráfico se paralizaba y la incertidumbre crecía entre los automovilistas.

Así luce el socavón en Zaragoza cerca de Canal de San Juan (X/ @OVIALCDMX)

El incidente ocurrió poco antes del cruce con el Anillo Periférico, en los límites de la alcaldía Iztapalapa, cuando la pipa —con una capacidad máxima de 10 mil litros de agua— circulaba en dirección al centro de la capital. Según los primeros informes, el pavimento cedió bajo el peso del vehículo, tras el impacto, parte del líquido se derramó sobre la vía.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó de inmediato a su personal del Centro de Orientación Vial para controlar el flujo vehicular y coordinar las labores de rescate.

