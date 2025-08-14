México

¿Qué pasa si tomas aceite de oliva con limón en ayunas? Beneficios respaldados por la ciencia

Se ha popularizado como un remedio natural que combina propiedades digestivas, antioxidantes y cardiovasculares

Por Lorna Huitrón

El tomar aceite de oliva virgen extra (AOVE) con limón en ayunas es una práctica popular dentro de la medicina natural, y cada vez más personas la adoptan como parte de su rutina matutina para mejorar la salud digestiva, cardiovascular y general.

Esta combinación de ingredientes, además de ser natural, aporta varios nutrientes y compuestos bioactivos que han sido estudiados por la ciencia.

Mejora la digestión y el tránsito intestinal

El aceite de oliva estimula la producción de bilis, facilitando la digestión de las grasas y ayudando a mantener el hígado y la vesícula biliar en buen funcionamiento.

Por su parte, el limón, rico en ácido cítrico, activa el sistema digestivo y puede actuar como un laxante suave, aliviando problemas de estreñimiento.

Juntos, estos ingredientes favorecen un efecto detox suave que ayuda a eliminar toxinas acumuladas en el organismo.

Fortalece el sistema inmunológico

La vitamina C del limón es un potente antioxidante que contribuye a reforzar las defensas naturales del cuerpo. Complementariamente, el aceite de oliva aporta polifenoles que combaten la inflamación y el estrés oxidativo. Esta combinación ayuda al organismo a responder mejor frente a infecciones y al envejecimiento celular.

Protección cardiovascular y control del colesterol

Los ácidos grasos monoinsaturados del AOVE, especialmente el oleico, contribuyen a mejorar los niveles de colesterol en sangre: elevan el HDL (colesterol bueno) y reducen el LDL (colesterol malo). Esto se traduce en un menor riesgo de enfermedades cardíacas y un apoyo directo a la salud del corazón.

Beneficios para piel, cabello y uñas

El aceite de oliva es una fuente natural de vitamina E, mientras que el limón aporta antioxidantes que ayudan a la producción de colágeno. La combinación puede mejorar la hidratación interna de la piel, aportar brillo al cabello y favorecer uñas más fuertes, contribuyendo a una apariencia más saludable.

Alcaliniza el cuerpo y regula el apetito

Aunque el limón es ácido al gusto, su efecto en el organismo es alcalinizante, ayudando a equilibrar el pH corporal. Además, el aceite de oliva en ayunas genera sensación de saciedad, lo que puede favorecer el control del apetito y apoyar hábitos alimenticios más saludables.

Precauciones y recomendaciones

Para obtener los beneficios, se recomienda usar aceite de oliva virgen extra y limitar la cantidad a una cucharada (10–15 ml) con el jugo de medio limón recién exprimido. No se recomienda para personas con reflujo gastroesofágico severo o cálculos biliares sin supervisión médica. Asimismo, quienes estén bajo tratamiento médico deben consultar a un profesional antes de incorporar esta rutina.

Tomar aceite de oliva con limón en ayunas puede ofrecer múltiples beneficios respaldados por estudios científicos sobre digestión, corazón y antioxidantes, siempre que se consuma de manera moderada y responsable.

