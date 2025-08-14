México

Policía de la Línea 1 del Metro CDMX impide a mujer trans acceso a vagón exclusivo en La Merced: esto dijo el STC

Una elemento de PBI discriminó a una usuaria dentro del Metro CDMX, la afectada viralizó la situación

Por Luz Coello

Una usuaria grabó cómo una policía de la estación La Merced le impidió el paso al vagón exclusivo por "ser un caballero" Crédito: X/ @ZuritaCarpio

En redes sociales circuló un video que generó polémica, una mujer transexual denunció que sufrió discriminación dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), los hechos ocurrieron en la estación La Merced de la Línea 1 del Metro CDMX.

De acuerdo con la afectada, un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le impidió el uso de los vagones exclusivos para mujeres y menores de 12 años. Y es que, el argumento de la oficial fue que esta persona era un “caballero”, por lo que no podía acceder a los espacios reservados para el género femenino.

La usuaria se encargó de grabar la actitud que tomó la policía del Metro CDMX, por lo que denunció la discriminación que vivió en la Línea 1. En la grabación se aprecia a escuchar cómo el elemento de la PBI le negó el paso a los vagones para mujeres. “Estás en un área restringida de mujeres”, explicó la policía “Tú no eres mujer, eres caballero”, precisó.

En las imágenes se puede apreciar cómo la afectada le exigió una explicación al personal de seguridad la razón por la cual no podía hacer uso de los espacios exclusivos, por lo que la policía le comentó lo siguiente: “Estás en un área restringida, que es especial para mujeres y tú no eres mujer”.

Una policía negó a mujer
Una policía negó a mujer trans usar los espacios exclusivos de la Línea 1 del Metro CDMX (Foto: X/@ClaraBrugadaM)

Esto dijo el Metro CDMX del caso de discriminación a una mujer trans en la Línea 1

El STC Metro emitió un comunicado en el que explicó que ya están realizando una investigación para determinar las acciones que realizó el personal de seguridad, además supervisarán los protocolos de género.

"Se lleva a cabo una investigación para verificar que la actuación del personal de seguridad se haya realizado conforme a los protocolos y, en su caso, se aplicarán la sanción correctiva correspondiente. El Metro opera bajo lineamientos que promueven la inclusión y el respeto a la diversidad. Invitamos a todas las personas usuarias a denunciar cualquier acto de discriminación por motivo de género que se presente en la red", puntualizaron.

Por su parte, la SSC determinó sancionar a la policía involucrada en los hechos. Por medio de un comunicado explicó la situación.

Una policía negó el acceso
Una policía negó el acceso a una mujer trans a los espacios exclusivos de la Línea 1 del Metro (X/ @ZuritaCarpio)

"En la estación Merced, en la separación de género, una elemento de la PBI impidió el paso de una mujer trans al área exclusiva de mujeres y niños menores de 12 años, motivo por el cual, acudió al lugar el Jefe del Sector, quien escuchó la queja de la persona, permitiendo que viajara en el área de separación de género.

Además indicó que no habrá tolerancia a ningún tipo de conducta que atente contra los derechos de todas las personas que habitan o circulan por la ciudad, y se comprometió a que la uniformada recibirá capacitación en materia de equidad de género y respeto a los derechos de las personas de la comunidad LGBITTTQ+.

También, la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI le impondrá un correctivo disciplinario, lo que se integrará a la carpeta de investigación administrativa interna del caso y su expediente", finalizó la autoridad.

