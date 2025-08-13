Hombres armados atacan a policías en inmediaciones del Hospital General de Culiacán, Sinaloa: hay un muerto

El ataque generó un despliegue de agentes (X/@adn40)

Un grupo de sustos armados atacaron a elementos de Seguridad en inmediaciones del Hospital General de Culiacán, Sinaloa. Lo amatorio generó un dispositivo de búsqueda de los agresores, lo que derivó en un enfrentamiento.

Los hechos fueron confirmados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal el 12 de agosto.

“Se organizó un fuerte operativo de búsqueda de los responsables [del ataque]. Como resultado de este despliegue, en Loma de Rodriguera se localizó a un grupo armado que inició un enfrentamiento contra las autoridades", es parte de lo informado por las autoridades a través de sus canales oficiales.

Los elementos de seguridad repelieron el ataque, lo que resultó en la muerte de uno de los agresores, además de varios detenidos, sin que fuera informada la cantidad de estos últimos.

Parte de las labores en el sitio (X/@adn40)

Poco después de las 8:00 de la noche, las autoridades destacaron que la situación fue controlada, además de que la zona fue asegurada.

Por su parte, en rede sociales fueron compartidas imágenes de las acciones violentas sucedidas en la entidad gobernada por Rubén Rocha Moya. Una de las fotografías muestra el vidrio lateral de una patrulla roto.

Fue durante la tarde del 12 de agosto que la SSP detalló que los agentes agredidos en inmediaciones del Hospital, en el sector Los Ángeles, son integrantes de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal.

“El personal resultó ileso y la situación está controlada. El Grupo Interinstitucional está abocado a la búsqueda de los agresores”, fue el primer mensaje de las unidades sobre lo sucedido al norte de Culiacán.

No han sido reveladas las identidades de de los sujetos detenidos tras los hechos violentos en la capital de Sinaloa.

Violencia en Sinaloa

La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza ha provocado el incremento de múltiples delitos. (Infobae México | Jovani Pérez)

Fue apenas el pasado 11 de agosto que la Fiscalía de Sinaloa informó que el domingo 10 fueron registrados 17 homicidios en diferentes puntos de la entidad, razón por la cual fueron iniciadas siete carpetas de investigación por homicidio doloso.

Mientras que el 18 de julio pasado ocurrió otra agresión contra elementos de seguridad. En dicha ocasión agentes de la Secretaría de Marina (Semar) fueron objeto de un ataque por parte de sujetos armados en Culiacán.

Los hechos sucedieron en el poblado de La Curva mientras los uniformados realizaban recorridos de vigilancia al oriente de la capital. Lo anterior resultó en la muerte de uno de los presuntos atacantes sin que hayan sido reportados miembros de la Semar heridos.