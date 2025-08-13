Localizan y destruyen 4 áreas de concentración de químicos para elaborar drogas y un “secadero” de marihuana en Sinaloa

Foto: SSP Sinaloa

Un operativo terrestre permitió a las Fuerzas Federales localizar y destruir cuatro áreas de concentración de químicos para la elaboración de drogas y asegurar un “secadero” de marihuana con más de 100 kilos en el estado de Sinaloa.

La acción se llevó a cabo por elementos de seguridad federal y estatal, en coordinación con Fuerzas Federales, en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos” en los municipios de Culiacán y Cosalá, focalizando sus esfuerzos en áreas rurales donde el crimen organizado suele instalar puntos de acopio y procesamiento.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, la localización de la primera área de concentración de químicos se llevó a cabo en el poblado de Estancia de los Burgos, donde se incautó lo siguiente:

Tres tambos con 500 litros de ácido acético.

Diez bidones con 500 litros de metanol.

Un bidón con 50 litros de acetona.

Cinco bidones vacíos.

Tres cubetas con 60 litros de residuos químicos.

Aproximadamente 25 kilogramos de sosa cáustica en escamas almacenada en un bol de plástico.

Las acciones continuaron en el poblado de Las Milpas del Carrizo, donde los efectivos hallaron un contenedor de 500 litros vacío, 120 bidones de 60 litros vacíos, cuatro jarras de plástico, una cubeta vacía de 19 litros, un embudo blanco, diez mangueras plásticas de tres metros, 56 costales vacíos para sosa cáustica y dos tambos con unos 100 litros de acetona.

Estos materiales suelen ser empleados en la síntesis y manipulación de diferentes sustancias ilícitas.

Por su parte, en el poblado de La Estancia de los García, donde se aseguró lo siguiente:

15 bidones con unos 750 litros de acetona.

Dos bidones con cerca de 100 litros de tolueno, ambos utilizados frecuentemente como solventes en el procesamiento de drogas químicas.

Por su parte, en San José de las Bocas, en el municipio de Cosalá, las autoridades reportaron el hallazgo de un reactor y un condensador, además de cuatro bidones con 160 litros de acetona, dos bidones con 80 litros de tolueno, tres bidones con 120 litros de sosa cáustica y cuatro bidones vacíos; equipo y sustancias esenciales para la operación de laboratorios clandestinos.

Finalmente, el personal militar localizó y destruyó en inmediaciones del poblado Ejido El Guayabito, en Culiacán, un “secadero” de marihuana con un total de 150 kilogramos.

La SSP de Sinaloa informó que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y destruido mediante los protocolos correspondientes.