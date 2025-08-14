México

Cinco días después de cortar con Cazzu, Christian Nodal empezó a salir con Ángela Aguilar

El cantante de “Botella tras botella” habló como nunca antes de su relación con la integrante de la dinastía Aguilar

Christian Nodal se sinceró sobre varios aspectos de su relación con Ángela Aguilar en una entrevista con Adela Micha. Desde Zacatecas, el sonorense reveló las fechas en que su historia de amor con la integrante de dinastía Aguilar comenzó.

Las declaraciones de Nodal surgen después de que la intérprete argentina hablara sobre el tema en un podcast transmitido en octubre de 2024, declaraciones que asegura han sido sacadas de contexto.

Cuándo termino Christian Nodal con Cazzu, el sonorennse revela la fecha exacta

De acuerdo con las declaraciones del sonorense, pese a que el fin de su relación se hizo público hasta mayo, si historia había terminado desde muchos antes, pues aunque estaban juntos ya no había amor.

El 8 de mayo terminamos, yo con Ángela Aguilar empiezo a salir el 13 o 14 de mayo, la veo a Ángela por primera vez”, reveló.

Pese a que su historia comenzó durante pandemia, no se vieron fuera del contexto de trabajo hasta que Nodal puso fin a su relación con la argentina tras varias semanas de subidas y bajadas.

Éramos amigos, muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja. Yo no estoy para hacer infeliz a nadie y que alguien me haga infeliz a mí”, recordó.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
La diferencia de edad entre Nodal y Ángela Aguilar impidió que su amor se consolidara en pandemia

En más de una ocasión, Nodal y Ángela Aguilar han confesado que su historia de amor comenzó desde mucho antes de que se hiciera pública, justo cuando colaboraron en el sencillo “Dime cómo quieres”.

Dichas declaraciones han sido confirmadas por el sonorense, quien asegura que su amor por la joven comenzó en pandemia, pero tuvo miedo que la diferencia de edad fuera un factor difícil para completar su historia.

Era la primera vez que me estaba vinculando con una persona pública, yo tenía 22 años y ella tenía 16 años”, recordó.

Pese al amor que existía su historia de amor no logró triunfar hasta años después, cuando Nodal ya era padre de la pequeña Inti y su relación con Cazzu había terminado tras varios momentos juntos y una complicidad que no pudo mantener el amor.

Ahora que los cantantes están juntos, Nodal asegura que la situación no ha sido fácil, pero pese a los obstáculos ambos se mantienen firmes, y con gran admiración.

Yo no estaría con alguien que no respeta a mi hija, para la edad que tiene, tiene un gran corazón y mucha cabeza”, sentenció.

