México

Alcalde de Piedras Negras explota contra periodista que le preguntó si se sometería a prueba de antidoping

En medio de cuestionamientos hacia su administración, Jacobo Rodríguez enfrentó a una reportera durante su conferencia de prensa

Por Israel Aguilar Esquivel

Jacobo Rodríguez finalizó su conferencia
Jacobo Rodríguez finalizó su conferencia en un tenso intercambio con periodistas (Captura de pantalla/Youtube)

Jacobo Rodríguez González, quien se desempeña como alcalde de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, protagonizó un momento de tensión durante su conferencia de prensa matutina. En el espacio, se enfrentó a una reportera que le formuló una pregunta sobre las pruebas de antidoping realizadas a personal del servicio público del municipio.

En la comparecencia ante medios de comunicación de este miércoles 13 de agosto de 2025, una reportera recordó al alcalde morenista su respaldo a la iniciativa para que bomberos de la demarcación se realicen exámenes toxicológicos. Al respecto, le cuestionó si estaría dispuesto a realizarse la misma prueba de antidopaje y dar a conocer el resultado a la ciudadanía.

“¿Estaría usted dispuesto a someterse a las pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?“, cuestionó la reportera.

Con un notable tono de molestia, el alcalde de Piedras Negras recriminó la pregunta a la periodista, la cual catalogó como un ataque, así como su presencia en la conferencia de prensa. No conforme con la confrontación, continuó:

Jacobo Rodríguez González fue cuestionado sobre si se haría una prueba de antidopaje (YouTube/Jacobo Rodríguez)

“Hoy vienes a quererme atacar de esa manera ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que ando drogado?. Yo también te estoy preguntando (...) ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado? ¿Por qué no se lo preguntas a Lorenzo o a los regidores? ¿Qué es lo que quieres lograr?“, fue una parte de la respuesta de Jacobo Rodríguez González.

A pesar de la insistencia del alcalde sobre el motivo verdadero detrás de la pregunta, la reportera negó catalogarlo como una persona drogadicta y reiteró el sentido de su pregunta. Tras el intento de aclarar el cuestionamiento, el alcalde se mantuvo en la misma postura y no respondió con claridad.

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, se ha visto envuelto en una serie de controversias recientes que han puesto bajo escrutinio su gestión y relación con colaboradores y ciudadanos. En marzo, el edil destituyó a Armando Ignacio García Villarreal, quien ocupaba la secretaría del ayuntamiento, acusándolo de extorsión y de recibir pagos irregulares en el Panteón Municipal. García Villarreal respondió con la acusación de que Rodríguez intentó sobornarlo para forzar su salida.

Ese mismo mes, Rodríguez González fue retenido en la frontera con Estados Unidos en compañía de una mujer venezolana, episodio que alcanzó notoriedad en redes sociales y medios locales. La presencia del alcalde en ese contexto generó especulaciones sobre un posible uso de influencias, ante lo cual solicitó a la ciudadanía no involucrarse en su vida personal.

