México

Silvana Estrada anuncia conciertos en CDMX y GDL: fechas para ver a la compositora en ‘Vendrán Suaves Lluvias’

La cantautora veracruzana regresa a los escenarios lista para emocionar a sus fans con las canciones más íntimas y aclamadas de su próximo disco

Por Armando Guadarrama

Guardar
Silvana Estrada regresa a los
Silvana Estrada regresa a los escenarios de México con nueva gira en 2026 (Ocesa)

El reconocimiento internacional que ha recibido Silvana Estrada en los últimos años no ha pasado desapercibido. En 2024, la edición en español de Rolling Stone la definió como “El futuro de la música”, mientras que en 2022, Billboard la incluyó entre los artistas latinos emergentes más destacados y El País la describió como “la nueva gran voz de la música mexicana”.

Estos elogios se suman al Latin GRAMMY a Mejor Nuevo Artista que obtuvo en 2022, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la escena musical contemporánea.

En este contexto de creciente proyección, la noticia principal es el regreso de Silvana Estrada a los escenarios de México con una serie de conciertos que marcarán el inicio de una nueva etapa en su carrera.

La artista presentará su disco
La artista presentará su disco 'Vendrán Suaves Lluvias' en Guadalajara y Ciudad de México (Archivo)

La artista presentará su próximo material discográfico, Vendrán Suaves Lluvias, en dos fechas clave: el 23 de enero de 2026 en el Teatro Diana de Guadalajara y el 27 de enero de 2026 en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

La preventa de boletos, exclusiva para clientes de Banamex, comenzará el 15 de agosto a las 11:00.

El anuncio de estos conciertos adquiere un significado especial si se considera el historial de la cantante en el Teatro Metropólitan, donde agotó todas las localidades durante su gira Marchita en 2022 y 2023, según datos de OCESA.

Este precedente anticipa una alta demanda para las nuevas presentaciones, que prometen una experiencia íntima y cargada de emociones.

Silvana Estrada fue reconocida por
Silvana Estrada fue reconocida por Rolling Stone, Billboard y El País como referente de la música mexicana (Archivo)

El repertorio de Vendrán Suaves Lluvias incluye composiciones como “Como Un Pájaro”, “Lila Alelí” y “Dime”, piezas que ya se encuentran disponibles y que han sido reconocidas por su profundidad lírica y musical.

Billboard seleccionó “Como Un Pájaro” entre las 25 mejores canciones latinas de 2025 hasta ahora, destacando su poder emocional, sensibilidad acústica y la sutileza de la voz de Silvana Estrada.

Estas canciones exploran una dualidad entre la belleza y la tristeza, así como la fortaleza que se encuentra en la vulnerabilidad, elementos que caracterizan el estilo de la artista.

La trayectoria de Silvana Estrada se ha enriquecido con colaboraciones junto a figuras internacionales como AURORA, Laufey, Gustavo Dudamel y la LA Phil, Julieta Venegas, Devendra Banhart y Leiva. Estas alianzas han ampliado su alcance y han contribuido a la diversidad de su propuesta musical.

El repertorio incluye canciones como
El repertorio incluye canciones como 'Como Un Pájaro', 'Lila Alelí' y 'Dime', elogiadas por la crítica (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

La próxima gira representa una oportunidad para presenciar en directo la evolución de una artista que ha sabido transformar cada interpretación en una experiencia sensorial única.

Los conciertos del 23 de enero en Guadalajara y el 27 de enero en la Ciudad de México se perfilan como eventos de referencia para quienes buscan conectar con la nueva música de una voz que ha redefinido el folclor contemporáneo.

Temas Relacionados

Silvana EstradaCDMXGDLmexico-entretenimiento

Más Noticias

Quién es Dagoberto Espinoza, la joven promesa que destaca en el Club América

Con 21 años, Dagoberto atraviesa un momento decisivo en su carrera, tras marcar el gol que aseguró la victoria frente a Querétaro y recibir el respaldo público de André Jardine

Quién es Dagoberto Espinoza, la

Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF, va contra el lavado de dinero

El funcionario dejó en claro que su misión es prevenir las redes de corrupción y el lavado de dinero

Omar Reyes Colmenares, nuevo titular

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

¿En dónde se respira el

El indicador de referencia de la BMV cerró este 13 de agosto con pérdida de 0,34%

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

El indicador de referencia de

Fuertes lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas 10 alcaldías hoy miércoles 13 de agosto

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Fuertes lluvias CDMX: activan alerta
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA celebra traslado de 26

DEA celebra traslado de 26 narcos mexicanos a la justicia de EEUU, pero enfatiza “golpe” al CJNG y “El Cuini”

Detienen a excandidato del PT vinculado a caso Ayotzinapa por presunta delincuencia organizada

Reportan que Abigael González Valencia, El Cuini, se declaró no culpable en Corte de EEUU

Capturan a narcomenudista y operadora de “Lalo Bananas”, líder de La Unión Tepito en el centro de CDMX

Siete de los 26 criminales entregados a EEUU podrían hacer “temblar a la política en México”, según expertos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy miércoles de nominación

Itatí Cantoral se une a la tercera temporada de “Dra. Lucía” en Azteca como especialista en cirugía plástica

¿A qué hora y en qué canal ver la tercera gala de nominación de La Casa de los Famosos México 3?

“Ni que fuera una literata”: Conductores de Ventaneando menosprecian libro de Cazzu tras ser excluidos de la presentación

Critican a Adela Micha por etiquetar a Belinda y Cazzu en el adelanto de su entrevista con Christian Nodal

DEPORTES

Quién es Dagoberto Espinoza, la

Quién es Dagoberto Espinoza, la joven promesa que destaca en el Club América

En qué equipo va a dirigir Rafa Puente Jr.

Martín Anselmi sorprende al calificar con amor su paso con Cruz Azul: “Es esa primera novia de la que te enamoras”

Así serán las peleas preliminares para la cartelera de ‘Canelo’ vs Crawford en Las Vegas

Andrés Vaca da a entender que sí recibió sanción por criticar al América: “No puedo decir nada porque me castigan”