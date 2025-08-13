Silvana Estrada anuncia conciertos en CDMX y GDL: fechas para ver a la compositora en ‘Vendrán Suaves Lluvias’

Silvana Estrada regresa a los escenarios de México con nueva gira en 2026 (Ocesa)

El reconocimiento internacional que ha recibido Silvana Estrada en los últimos años no ha pasado desapercibido. En 2024, la edición en español de Rolling Stone la definió como “El futuro de la música”, mientras que en 2022, Billboard la incluyó entre los artistas latinos emergentes más destacados y El País la describió como “la nueva gran voz de la música mexicana”.

Estos elogios se suman al Latin GRAMMY a Mejor Nuevo Artista que obtuvo en 2022, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la escena musical contemporánea.

En este contexto de creciente proyección, la noticia principal es el regreso de Silvana Estrada a los escenarios de México con una serie de conciertos que marcarán el inicio de una nueva etapa en su carrera.

La artista presentará su disco 'Vendrán Suaves Lluvias' en Guadalajara y Ciudad de México (Archivo)

La artista presentará su próximo material discográfico, Vendrán Suaves Lluvias, en dos fechas clave: el 23 de enero de 2026 en el Teatro Diana de Guadalajara y el 27 de enero de 2026 en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

La preventa de boletos, exclusiva para clientes de Banamex, comenzará el 15 de agosto a las 11:00.

El anuncio de estos conciertos adquiere un significado especial si se considera el historial de la cantante en el Teatro Metropólitan, donde agotó todas las localidades durante su gira Marchita en 2022 y 2023, según datos de OCESA.

Este precedente anticipa una alta demanda para las nuevas presentaciones, que prometen una experiencia íntima y cargada de emociones.

Silvana Estrada fue reconocida por Rolling Stone, Billboard y El País como referente de la música mexicana (Archivo)

El repertorio de Vendrán Suaves Lluvias incluye composiciones como “Como Un Pájaro”, “Lila Alelí” y “Dime”, piezas que ya se encuentran disponibles y que han sido reconocidas por su profundidad lírica y musical.

Billboard seleccionó “Como Un Pájaro” entre las 25 mejores canciones latinas de 2025 hasta ahora, destacando su poder emocional, sensibilidad acústica y la sutileza de la voz de Silvana Estrada.

Estas canciones exploran una dualidad entre la belleza y la tristeza, así como la fortaleza que se encuentra en la vulnerabilidad, elementos que caracterizan el estilo de la artista.

La trayectoria de Silvana Estrada se ha enriquecido con colaboraciones junto a figuras internacionales como AURORA, Laufey, Gustavo Dudamel y la LA Phil, Julieta Venegas, Devendra Banhart y Leiva. Estas alianzas han ampliado su alcance y han contribuido a la diversidad de su propuesta musical.

El repertorio incluye canciones como 'Como Un Pájaro', 'Lila Alelí' y 'Dime', elogiadas por la crítica (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

La próxima gira representa una oportunidad para presenciar en directo la evolución de una artista que ha sabido transformar cada interpretación en una experiencia sensorial única.

Los conciertos del 23 de enero en Guadalajara y el 27 de enero en la Ciudad de México se perfilan como eventos de referencia para quienes buscan conectar con la nueva música de una voz que ha redefinido el folclor contemporáneo.