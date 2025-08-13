Pensión ISSSTE 2025: ¿Se modificará el pago de septiembre por vacaciones de verano?

En México, quienes trabajaron en el sector público reciben su pensión con el ISSSTE (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Las preocupaciones que surgen cada verano entre pensionados del ISSSTE acerca de posibles alteraciones en los pagos, específicas para el mes de septiembre, vuelven a poner el foco en la necesidad de información precisa y en la consulta directa del calendario oficial de depósitos. Este instrumento evita confusiones y reduce la incertidumbre en torno al flujo de recursos, ayudando a los beneficiarios a organizar su economía y anticipar cualquier ajuste eventual.

Tanto el ISSSTE como el IMSS publican a inicio de cada año un cronograma detallado con las fechas exactas de los depósitos correspondientes a cada mes. Esta previsión permite a quienes dependen de una pensión adaptar sus gastos y administrar sus ingresos con mayor seguridad. El calendario, revisable por todos los beneficiarios, proporciona el marco necesario para planificar, sobre todo ante períodos vacacionales cuando suele haber dudas sobre supuestas modificaciones en los pagos.

El documento programático no solo establece el día concreto para cada uno de los depósitos mensuales a lo largo de los doce meses, sino que también señala de forma explícita cualquier cambio excepcional, como pudiera ser el caso de un ajuste por días festivos o periodos administrativos. Esto contribuye a fortalecer la confianza de los pensionados y asegurar la transparencia en la administración de los recursos.

El ISSSTE realizará el pago del aguinaldo en dos partes, una de ellas será entregada en noviembre (Gobierno de México.)

¿Se modificará el pago de septiembre de la Pensión ISSSTE por vacaciones de verano?

Si bien el pago correspondiente al mes de septiembre de la Pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sí tendrá una modificación en su fecha habitual, esta no será por el periodo vacacional de verano.

De acuerdo con la calendarización, el pago de septiembre será distribuido desde el viernes 29 de agosto de 2025, es decir dos días antes del final del mes previo. Dicha modificación se debe a que el 30 y el 31 coinciden con ser fin de semana, cuando no funcionan las entidades bancarias. Por ello, el depósito se recorre al día hábil más próximo.

El regreso a clases de la educación básica en México será el 1 de septiembre de 2025 (Cuartoscuro)

El resto de los depósitos correspondientes al último cuatrimestre del año se realizará de acuerdo con la siguiente programación. En la calendarización ya se encuentra contemplado el pago del aguinaldo:

Septiembre - viernes 29 de agosto de 2025.

Octubre - martes 30 de septiembre de 2025.

Noviembre - jueves 30 de octubre de 2025.

Primera parte del aguinaldo - primera quincena de noviembre de 2025.

Diciembre - viernes 28 de noviembre de 2025.