‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy, miércoles 13 de agosto: Avances en proyectos Kutsari (semiconductores) y Olinia (vehículos), lo relevante

Importancia del IPN en el proyecto

El director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, indicó que el IPN se encarga del diseño exterior e interior de los vehículos Olinia, así como del desarrollo del software para su control, operación y monitoreo. Señaló que sus labores van más allá del diseño, incluyendo la elaboración de un catálogo integral de infraestructura. Dos de las sedes operativas del proyecto son coordinadas por el IPN, que impulsa la investigación, el análisis de datos y la colaboración entre las instituciones participantes, posicionando a México como un referente regional en este sector.