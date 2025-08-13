México

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy, miércoles 13 de agosto: Avances en proyectos Kutsari (semiconductores) y Olinia (vehículos), lo relevante

La presidenta informará sobre diversos temas de relevancia nacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia diaria de las 7:30 horas

Por Andrés García S.

Guardar

En pocas líneas:

14:28 hsHoy

Importancia del IPN en el proyecto

El director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, indicó que el IPN se encarga del diseño exterior e interior de los vehículos Olinia, así como del desarrollo del software para su control, operación y monitoreo. Señaló que sus labores van más allá del diseño, incluyendo la elaboración de un catálogo integral de infraestructura. Dos de las sedes operativas del proyecto son coordinadas por el IPN, que impulsa la investigación, el análisis de datos y la colaboración entre las instituciones participantes, posicionando a México como un referente regional en este sector.

14:14 hsHoy

Desarrollo de Olinia

El director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano, informó que el proyecto de vehículo eléctrico nacional busca establecer plantas ensambladoras en distintas regiones del país para producir unidades de bajo costo.

La iniciativa está coordinada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. Contempla tres versiones: movilidad personal, transporte en comunidades y entrega de última milla.

Capuano agregó que el centro de innovación del campus del Tecnológico de Puebla, que forma parte del proyecto, ya se encuentra en operación. Agregó que en septiembre se revelarán los primeros diseños y reiteró que estos vehículos serán más eficientes que un auto de gasolina y que, incluso, una motocicleta.

14:02 hsHoy

Aplicación de tecnología en el sector salud

El director general de INNOVA Bienestar, Edmundo Antonio Gutiérrez, señaló que Puebla, Jalisco y Sonora son clave para el desarrollo de semiconductores en el país. Detalló que la primera etapa del proyecto integra investigación en materiales del CIMAV y el diseño de un chip en el INAOE, cuyo resultado será un prototipo para medir creatinina en saliva con aplicaciones en el sector salud.

El proyecto mantiene colaboración con empresas y centros de desarrollo tecnológico en Asia y Europa. Para diciembre de 2025, se prevé la firma de un contrato con la mexicana Circuify Semiconductors para concretar el primer diseño comercial, además de acuerdos con otras compañías.

13:50 hsHoy

Avances en semiconductores y vehículo eléctrico

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, informó sobre el avance de dos proyectos estratégicos: Kutsari, enfocado en el desarrollo de semiconductores a partir de los principios de la mecánica cuántica, y Olinia, orientado a la fabricación de un vehículo eléctrico nacional seguro, ecológico y de bajo costo. Señaló que ambos forman parte de una nueva etapa en la que la ciencia y las humanidades se vinculan directamente con el bienestar social y el desarrollo tecnológico del país.

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México informará sobre temas de interés nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa. Sigue ‘La Mañanera’ en vivo a través de infobae México.

Temas Relacionados

Gobierno FederalGobierno de MéxicoClaudia SheinbaumLa Mañaneramexico-noticias

Últimas noticias

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy miércoles 13 de agosto y cuáles son los requisitos?

El programa social que otorga un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se

La planta que elimina paño negro e impurezas del rostro y cuello que es muy común, pero pocos saben sus beneficios

Esta condición afecta la apariencia de la piel y puede reducir la autoestima de quienes la padecen

La planta que elimina paño

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 13 de agosto

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del índice de referencia

México: cotización de apertura del euro hoy 13 de agosto de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del

Gobierno del Edomex suspende bacheo de periférico norte... por lluvias

La Junta de Caminos no previó la temporada de lluvias en la rehabilitación

Gobierno del Edomex suspende bacheo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Stephen King a fondo: fan

Stephen King a fondo: fan de “Stranger Things”, nuevas adaptaciones y Trump como “una historia de terror”

Juicio contra el ex de Julieta Prandi: Claudio Contardi ya llegó a los tribunales

Alivio para la Argentina: Brasil frena medidas antidumping a la importación de leche

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: declara el camarógrafo que denunció por abuso al joven que apareció muerto en Coghlan

Los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un nuevo paro por 24 horas y se movilizaron para exigir mejora salarial

INFOBAE AMÉRICA

Stephen King a fondo: fan

Stephen King a fondo: fan de “Stranger Things”, nuevas adaptaciones y Trump como “una historia de terror”

Viajó de Wisconsin al otro lado del mundo para ayudarle a su cita por aplicación a cometer homicidio

Kiss figura entre los principales candidatos a recibir un Kennedy Center Honor este año

Estados Unidos eleva alerta de viaje a México por riesgos de terrorismo, crimen y secuestros

Bajo estrictas condiciones de seguridad, Trump y Putin se encuentran el viernes en Alaska para negociar una tregua en Ucrania

DEPORTES

Zeballos-Molteni, los ases de Javier

Zeballos-Molteni, los ases de Javier Frana para el dobles de Copa Davis en la serie ante Países Bajos

El año de Francisco Comesaña, la cara nueva del equipo argentino de Copa Davis

Javier Frana explicó los motivos de la citación de Comesaña para la Copa Davis: “Tiene muchísimas virtudes”

Con una novedad, Javier Frana anunció el equipo de Argentina para la serie de Copa Davis ante Países Bajos

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”