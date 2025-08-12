México

Shakira vuelve a México: este es el nuevo setlist de los shows en el Estadio GNP Seguros de CDMX y otras ciudades

La colombiana está lista para la segunda vuelta en México de su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Shakira vuelve a nuestro país
Shakira vuelve a nuestro país - crédito @natotonel/Instagram

Escenarios de ciudades tan diversas como Tijuana, Monterrey, Ciudad de México y Veracruz serán testigos del regreso de la superestrella mundial Shakira con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Esta esperada serie de conciertos, que ya cuenta con fechas agotadas, comenzó el lunes 11 de agosto de 2025 en el Estadio Caliente de Tijuana, atrayendo a miles de seguidores.

El entusiasmo por ver a la intérprete de Antología en territorio mexicano llevó a extender la gira a una segunda vuelta por distintas ciudades.

La artista alcanza cifras inéditas
La artista alcanza cifras inéditas en Estados Unidos, convirtiéndose en la primera latina en hacer sold out dos noches seguidas en Los Angeles - crédito @nicolasgerardin/ Instagram

Entre las ciudades incluidas en el itinerario figuran Hermosillo, donde Shakira se presentará el 14 de agosto en el Estadio Héroes de Nacozari, y Chihuahua, con una actuación prevista en el Estadio UACH el 17 de agosto. La gira también llegará al Estadio Corona de Torreón el 20 de agosto, y al emblemático Parque Fundidora de Monterrey el 23 de agosto.

El recorrido por la capital mexicana tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros los días 26, 27, 29, 30 de agosto y 18 de septiembre. Posteriormente, la gira movilizará a miles más hacia Querétaro (2 y 3 de septiembre, Estadio Corregidora), Guadalajara (6 y 7 de septiembre, Estadio Akron) y Puebla (11 y 12 de septiembre, Estadio Cuauhtémoc). El cierre de la segunda vuelta está programado para el 24 de septiembre en el Estadio Luis “Pirata” Fuente de Veracruz.

La gira ha despertado expectativas desde que Shakira visitó México a inicios de 2025, y la fuerte demanda por entradas — resultado de la conexión que la artista mantiene con generaciones de público — motivó la ampliación del tour. Mientras el país se prepara para vivir noches históricas, las redes sociales se colman de mensajes de emoción y conteos regresivos.

Las nuevas canciones que Shakira cantará en México

La colombiana regresó a México
La colombiana regresó a México para presentar una nueva tanda de fechas con su concierto Las mujeres ya no lloran - crédito @shakira / Instagram

El setlist de esta segunda etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México será el mismo con el que inició el tour, pero con algunas variaciones y nuevas canciones. Cabe mencionar, que la colombiana podría estarse guardando aún más sorpresas para la Ciudad de México.

  • La Fuerte
  • Girl Like Me
  • Las de la Intuición
  • Estoy Aquí
  • Empire/Inevitable
  • Te Felicito/TQG
  • Don’t Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía
  • La Bicicleta
  • La Tortura
  • Hips Don’t Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Addicted To You
  • Loca
  • Soltera
  • Si te vas
  • Última
  • Ojos Así
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Antología
  • Día de enero
  • Ciega, sordomuda/ El Jefe
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • She Wolf
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Temas Relacionados

ShakiraEstadio GNP SegurosLas Mujeres Ya No Lloran World Tourmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 12 de agosto

Minuto a minuto del reality show

La Casa de los Famosos

‘Empléate para el Mundial’ CDMX 2025: de qué trata este programa para que jóvenes consigan empleos en el evento deportivo

Autoridades locales firmaron un convenio con algunas universidades, empresas y organizaciones para llevar a cabo este proyecto

‘Empléate para el Mundial’ CDMX

San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad

El video de la pelea se viralizó rápidamente y generó debate sobre los protocolos de seguridad en la Liga MX

San Luis vs Cruz Azul:

Ellos serían los habitantes que más ganan semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las personalidades mejor pagadas de la temporada se han convertido en las más controversiales

Ellos serían los habitantes que

Ronald Johnson felicita al gobierno de México y agradece a Claudia Sheinbaum por el traslado de 26 criminales a EEUU

Autoridades federales informaron sobre el traslado de 26 personas relacionadas con organizaciones criminales, así como trasiego de drogas que eran solicitadas por el Departamento de Justicia de EEUU

Ronald Johnson felicita al gobierno
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos podrían ser los narcos

Estos podrían ser los narcos del CJNG y del Cártel de Sinaloa entregados a EEUU por alianza entre Trump y Sheinbaum

Elementos de Fuerza Pakal “tablean” a joven detenido en Chiapas: responsable será separado del cargo

Condenan a 10 años de prisión a exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Edomex, por extorsión

Trasladan a EEUU a 26 criminales solicitados por el Departamento de Justicia: no se pedirá pena de muerte

Esta fue la millonaria cantidad que ahorró EEUU al trasladar a 14 reos mexicanos desde prisiones federales

ENTRETENIMIENTO

Muere Henri Donnadieu, fundador del

Muere Henri Donnadieu, fundador del bar ‘El 9’, icono LGBT+ y visionario de la noche alternativa en CDMX

Verónica Castro se habría reconciliado con Yolanda Andrade al enterarse de su fatal enfermedad mortal

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 12 de agosto

Hija de Facundo manda contundente mensaje tras las polémicas de su papá en La Casa de los Famosos 3

Estas son las 18 fechas de ‘Enrollados’, el regreso de ‘Otro Rollo’ con Adal Ramones, Yordi Rosado y todo el elenco

DEPORTES

IA revela cómo quedarán los

IA revela cómo quedarán los resultados de la jornada 5 de la Liga MX

Fernando Cevallos explica porqué salió de Fox Sports: “Nunca fueron claros”

Canelo no descarta pelear con Benavidez, pero ahorita no piensa en él: “Estamos enfocados 100% en Crawford”

Es Oficial: Diego Cocca regresa como técnico del Atlas

Osmar Olvera afirma haber cumplido el sueño que tuvo desde pequeño: “Siempre quise ganarle a los chinos”