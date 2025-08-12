Shakira vuelve a México: este es el nuevo setlist de los shows en el Estadio GNP Seguros de CDMX y otras ciudades

Shakira vuelve a nuestro país - crédito @natotonel/Instagram

Escenarios de ciudades tan diversas como Tijuana, Monterrey, Ciudad de México y Veracruz serán testigos del regreso de la superestrella mundial Shakira con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Esta esperada serie de conciertos, que ya cuenta con fechas agotadas, comenzó el lunes 11 de agosto de 2025 en el Estadio Caliente de Tijuana, atrayendo a miles de seguidores.

El entusiasmo por ver a la intérprete de Antología en territorio mexicano llevó a extender la gira a una segunda vuelta por distintas ciudades.

La artista alcanza cifras inéditas en Estados Unidos, convirtiéndose en la primera latina en hacer sold out dos noches seguidas en Los Angeles - crédito @nicolasgerardin/ Instagram

Entre las ciudades incluidas en el itinerario figuran Hermosillo, donde Shakira se presentará el 14 de agosto en el Estadio Héroes de Nacozari, y Chihuahua, con una actuación prevista en el Estadio UACH el 17 de agosto. La gira también llegará al Estadio Corona de Torreón el 20 de agosto, y al emblemático Parque Fundidora de Monterrey el 23 de agosto.

El recorrido por la capital mexicana tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros los días 26, 27, 29, 30 de agosto y 18 de septiembre. Posteriormente, la gira movilizará a miles más hacia Querétaro (2 y 3 de septiembre, Estadio Corregidora), Guadalajara (6 y 7 de septiembre, Estadio Akron) y Puebla (11 y 12 de septiembre, Estadio Cuauhtémoc). El cierre de la segunda vuelta está programado para el 24 de septiembre en el Estadio Luis “Pirata” Fuente de Veracruz.

La gira ha despertado expectativas desde que Shakira visitó México a inicios de 2025, y la fuerte demanda por entradas — resultado de la conexión que la artista mantiene con generaciones de público — motivó la ampliación del tour. Mientras el país se prepara para vivir noches históricas, las redes sociales se colman de mensajes de emoción y conteos regresivos.

Las nuevas canciones que Shakira cantará en México

La colombiana regresó a México para presentar una nueva tanda de fechas con su concierto Las mujeres ya no lloran - crédito @shakira / Instagram

El setlist de esta segunda etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México será el mismo con el que inició el tour, pero con algunas variaciones y nuevas canciones. Cabe mencionar, que la colombiana podría estarse guardando aún más sorpresas para la Ciudad de México.

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted To You

Loca

Soltera

Si te vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Día de enero

Ciega, sordomuda/ El Jefe

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53