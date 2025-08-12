México

La liberación de Israel Vallarta será apelada por las “seis víctimas de secuestro señaladas en el caso” : FGR

El fiscal Alejandro Gertz Manero justificó este derecho porque el organismo tiene “obligación moral y ética” de atender a las personas afectadas en el caso Cassez-Vallarta

Por Diego Mendoza López

El fiscal Gertz Manero aseguró
El fiscal Gertz Manero aseguró que la apelación contra la liberación de Israel Vallarta sería por respetar a las "seis víctimas de secuestro" señaladas en el caso Cassez-Vallarta | Jovani Pérez / Infobae México

En “La Mañanera del Pueblo” del 12 de agosto, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, mencionó que el organismo que preside se hará cargo de apelar ante las instancias judiciales la sentencia absolutoria que permitió la liberación de Israel Vallarta Cisneros después de 20 años sin tener un fundamento contundente para estar en prisión.

Al respecto, Gertz Manero sentenció que este proceso se haría por las “seis víctimas”, las cuales han sido señaladas por ser parte de los presuntos delitos de secuestro, efectuados por la banda Los Zodiaco a la que, según se decía, pertenecía Vallarta Cisneros:

“En este caso particular, hay seis personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó antes de que hubiera una diligencia, evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral. Es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”, señaló Gertz Manero.

Gertz Manero también enlistó que
Gertz Manero también enlistó que la apelación sería para que las víctimas "no queden en la indefensión" | FGR

Información en desarrollo...

