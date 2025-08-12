México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Cuarto Día y Noche componen canciones y el público las odia

Minuto a minuto del reality show

Por Ignacio Izquierdo

22:48 hsHoy

Facundo, Shiky, Facundo y Dalilah también ensayan su canción.

La gente en redes sociales está detestando las canciones.

22:03 hsHoy

Guana, Abelito, Mar, Aldo de Nigris y Aarón Mercury están ensayando su canción en el patio.

En redes acusan a Ninel de hablar mal de ellos y a Facundo de estar muy cercano a Noche.

Recordemos que hace poco, Ninel fue criticada por su papel de líder de su cuarto; sin embargo, otro grupo de internautas la defendieron asegurando que simplemente estaba haciendo lo mismo que hombres han hecho en temporadas pasadas, y a quienes no atacan sino admiran.

. (IG/ninelconde)
. (IG/ninelconde)
21:58 hsHoy

Hija de Facundo manda contundente mensaje tras las polémicas de su papá en La Casa de los Famosos 3

El conductor es uno de los habitantes más controversiales del reality show 24/7 de Televisa

Por Jazmín González

Hija de Facundo se pronuncia
Hija de Facundo se pronuncia ante las polémicas de su papá en La Casa de los Famosos México. Crédito: IG, milaagomeez

Facundo es uno de los habitantes más controversiales de La Casa de los Famosos México, situación que ha desatado división entre el público.

Leer la nota completa
20:37 hsHoy

Inicia el nuevo reto semanal de presupuesto en La Casa de los Famosos México 3 ¿de qué se trata esta prueba?

Los participantes del reality show de Televisa realizarán esta prueba durante tres días consecutivos.

Por Armando Pereda

Ya comenzó el reto semanal
Ya comenzó el reto semanal de presupuesto que realizarán durante tres días seguidos - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

En La Casa de los Famosos México 3 comenzó un nuevo desafío que decidirá si los habitantes tendrán presupuesto completo para la semana o solo la mitad. La Jefa presentó la prueba llamada “hamburg-ada”, un reto en el que deberán competir en una pista resbaladiza para transportar agua.

Leer la nota completa
20:38 hsHoy

