La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Cuarto Día y Noche componen canciones y el público las odia

En La Casa de los Famosos México 3 comenzó un nuevo desafío que decidirá si los habitantes tendrán presupuesto completo para la semana o solo la mitad. La Jefa presentó la prueba llamada “hamburg-ada” , un reto en el que deberán competir en una pista resbaladiza para transportar agua.

Facundo es uno de los habitantes más controversiales de La Casa de los Famosos México , situación que ha desatado división entre el público.

Recordemos que hace poco, Ninel fue criticada por su papel de líder de su cuarto; sin embargo, otro grupo de internautas la defendieron asegurando que simplemente estaba haciendo lo mismo que hombres han hecho en temporadas pasadas, y a quienes no atacan sino admiran.

En redes acusan a Ninel de hablar mal de ellos y a Facundo de estar muy cercano a Noche.

Guana, Abelito, Mar, Aldo de Nigris y Aarón Mercury están ensayando su canción en el patio.

