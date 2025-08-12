La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Cuarto Día y Noche componen canciones y el público las odia

Facundo, Shiky, Facundo y Dalilah también ensayan su canción.
La gente en redes sociales está detestando las canciones.
Guana, Abelito, Mar, Aldo de Nigris y Aarón Mercury están ensayando su canción en el patio.
En redes acusan a Ninel de hablar mal de ellos y a Facundo de estar muy cercano a Noche.
Recordemos que hace poco, Ninel fue criticada por su papel de líder de su cuarto; sin embargo, otro grupo de internautas la defendieron asegurando que simplemente estaba haciendo lo mismo que hombres han hecho en temporadas pasadas, y a quienes no atacan sino admiran.
Facundo es uno de los habitantes más controversiales de La Casa de los Famosos México, situación que ha desatado división entre el público.
En La Casa de los Famosos México 3 comenzó un nuevo desafío que decidirá si los habitantes tendrán presupuesto completo para la semana o solo la mitad. La Jefa presentó la prueba llamada “hamburg-ada”, un reto en el que deberán competir en una pista resbaladiza para transportar agua.