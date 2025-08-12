Florinda Meza reacciona ante las constantes críticas en redes sociales: “Nada es para siempre... Ni siquiera la funa”

Meza comparte frecuentemente contenido relacionado a Chespirito y sus programas en redes sociales.

Tras el reciente estreno de la bioserie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito. Sin Querer Queriendo”, Florinda Meza continúa en medio de la polémica. Ya que internautas en redes han señalado a la viuda de Roberto Gómez Bolaños como la responsable de la ruptura del comediante con su primera esposa, Graciela Fernández.

A pesar de que ya pasaron algunas semanas desde la emisión del último capítulo de la bioserie, la viuda de Chespirito sigue enfrentando fuertes críticas en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta Instagram, Meza compartió un video donde recuerda el programa “El Chavo del 8″ y a Gómez Bolaños. “Nada es para siempre... Ni siquiera la funa. Pero ¿Saben qué si es eterno? Mi amor por mi Rober... Y el programa Chespirito. Más de 50 años y seguimos contando con los buenos que nos siguen“, aseguró.

Por otro lado, se intensifica el rumor de que Florinda Meza podría formar parte del elenco de la próxima temporada de MasterChef Celebrity México. La actriz presuntamente se encuentra nuevamente en la conversación pública, ahora por su posible participación en el popular reality culinario de TV Azteca.

La actriz continúa recibiendo críticas derivadas del lanzamiento de la bioserie “Chespirito. Sin Querer Queriendo”. (@florindamezach1)

Alex Kaffie periodista de espectáculos, reveló detalles sobre este acercamiento en su canal de YouTube. Según expuso, la producción de MasterChef Celebrity ya habría sostenido una conversación inicial con Florinda Meza para sumarla a la emisión de 2026.

El comunicador puntualizó que los responsables del programa buscan mantener la estrategia de incluir concursantes de distintas edades, un formato que consideraron eficaz tras la última edición.

“Ya tuvieron una primera conversación los productores con la señora Florinda Meza. Saben que ahorita, donde se pare, va a generar conversación, seguidores habrá, detractores también”, declaró Kaffie. Por otro lado, explicó que la inclusión de Meza responde al interés de sumar figuras con trayectoria reconocida en la categoría de adultos mayores, perfil que ella encarna dentro del elenco que la televisora planea para el próximo año.

Alex Kaffie reveló que la producción de MasterChef Celebrity ya habría sostenido una conversación inicial con la actriz para sumarla a la emisión de 2026. (Infobae México- Jovani Pérez)

Hasta el momento, TV Azteca no ha emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir la noticia. Sin embargo, el rumor ya circula en redes sociales y ha despertado el interés tanto de seguidores del programa como de quienes recuerdan la trayectoria de la actriz, sobre todo luego de varios años lejos de los foros televisivos.

Florinda Meza es una actriz, guionista y productora mexicana, reconocida principalmente por su trabajo en los programas creados por Chespirito. Alcanzó fama internacional al interpretar a Doña Florinda en “El Chavo del 8” y a la Chimoltrufia. Nacida en 1949 en Jalisco, desarrolló una larga trayectoria en televisión, teatro y cine.