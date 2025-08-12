Atrasan Shrek 5 tras polémicas con el diseño de los personajes: ésta es su nueva fecha de estreno en México

El regreso de Shrek a la pantalla grande, anunciado inicialmente para finales de 2026, vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que se diera a conocer un nuevo retraso en la fecha de estreno de la esperada quinta entrega.

La información, revelada por el medio especializado Variety, despertó nuevamente la atención de fanáticos y medios de comunicación internacionales.

Desde la publicación de las primeras imágenes oficiales de Shrek 5, la producción de DreamWorks Animation enfrentó una ola de reacciones en redes sociales. Un sector amplio del público mostró su descontento con el rediseño de los personajes clásicos de la franquicia, manifestando que las nuevas propuestas visuales no lograron convencer a la audiencia que acompañó a la saga desde su primera aparición en 2001.

El debate digital se intensificó y llevó a especular que la casa productora podría reconsiderar ciertos aspectos visuales antes de su lanzamiento.

Sin embargo, las causas detrás del aplazamiento no estarían relacionadas con posibles cambios en la animación o diseño de personajes. Hasta el momento, DreamWorks Animation no ha emitido un comunicado oficial sobre el motivo detrás de la modificación en el calendario de estreno. No obstante, algunos medios enfocados en la industria del entretenimiento señalaron que la decisión tiene un trasfondo “estratégico”.

Durante el mismo periodo en el que Shrek 5 tenía previsto su lanzamiento original, otras superproducciones como Avengers: Doomsday, Dune: Part 3 y La Era de Hielo 6 también disputarían la preferencia de la audiencia en las salas de cine.

De acuerdo con el análisis de especialistas, ese escenario complicaría la posibilidad de lograr el impacto esperado en taquilla para la icónica franquicia de DreamWorks, sobre todo en una etapa donde la nostalgia ha sido una apuesta clave para los grandes estudios.

Los directivos de la compañía y los agentes involucrados en la distribución internacional buscan asegurar un ciclo de estreno que favorezca el rendimiento comercial de la película y permita capitalizar el legado de la marca Shrek. A pesar de la controversia y los comentarios en redes sociales, el lanzamiento de la cinta sigue adelante con altas expectativas en el mercado latinoamericano, donde el personaje goza de gran popularidad.

¿Cuándo se estrena Shrek 5 en México?

Shrek 5 (Captura de tráiler oficial)

Finalmente, después de especulaciones y dudas sobre el futuro inmediato de la saga, Variety confirmó que Shrek 5 llegará a los cines de México el 30 de junio de 2027.

fecha en la que los seguidores del ogro podrán reencontrarse con una de las historias animadas más emblemáticas de las últimas décadas.