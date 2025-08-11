México

Qué significa que a una persona no le gusten los animales, según la psicología

Muchas personas pueden preferir evitar el contacto con todo tipo de animales

Por Abigail Gómez

Guardar
Existen muchas personas que pueden
Existen muchas personas que pueden tener miedo o cierta aversión a los animales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el actualidad para muchos los animales son más que simples mascotas de compañía, se trata de miembros vitales dentro de la familia y son muchas las personas que forman fuertes lazos con ellos.

Sin embargo, aunque pudiera parecer que no hay manera de que existan personas a las que no les gustan los animales, lo cierto es que este sector de la población puede ser más grande de lo que pensamos.

Y aunque muchas veces puede tratarse simplemente de una elección o gusto personal, el algunos casos esta preferencia puede revelar aspectos relevantes de nuestras emociones o personalidad.

A pesar de que muchas
A pesar de que muchas personas tiene relaciones estrechas con sus animales, existen otras que no disfrutan de su compañia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa que a una persona no le gusten los animales, desde una perspectiva psicológica

Desde una perspectiva psicológica, que a una persona no le gusten los animales puede deberse a diversos factores individuales y contextuales.

Si bien no existe un solo significado ni implica necesariamente la presencia de algún trastorno o problema, existen algunos rasgos de personalidad que pueden coincidir en personas que suelen tener desagrado por otras especies.

Algunas posibles explicaciones incluyen:

  • Experiencias previas: Haber tenido experiencias negativas, como mordeduras, alergias o sustos, puede generar rechazo o temor hacia los animales.
  • Aprendizaje sociocultural: La educación y el entorno familiar pueden influir en la percepción y el trato hacia los animales. Crecer en ambientes donde no se tiene contacto o se desincentiva la convivencia con ellos puede derivar en desinterés.
  • Preferencias personales: Del mismo modo que ocurre con otros intereses, el gusto por los animales varía entre personas por rasgos de personalidad, sensibilidad o prioridades.
  • Sensibilidad sensorial: Hay quienes sienten incomodidad o malestar físico por olores, pelos, ruidos, o conductas propias de los animales.
  • Factores evolutivos: Algunas teorías sugieren que ciertas aversiones pueden tener raíces adaptativas, como mecanismos de protección frente a riesgos sanitarios.
Algunas personas pueden no disfrutar
Algunas personas pueden no disfrutar de la compañía de los animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No gustar de los animales no indica, por sí mismo, la presencia de insensibilidad emocional, falta de empatía u otras características negativas.

Es una preferencia personal que puede estar influida por factores variados, y que se encuentra dentro de la diversidad de gustos y perspectivas humanas.

Cabe mencionar que en el caso de las personas que no solo no les gustan los animales sino que los maltratan, podría tener otro tipo de implicaciones psicológicas más profundas.

Temas Relacionados

psicologíasalud mentalmexico-noticias

Más Noticias

Pronósticos: estos son los resultados del Protouch del domingo 10 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Protouch dados a conocer por Pronósticos y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: estos son los resultados

Sentencian a tres hombres por el asesinato de miembro de Seguridad Pública de Teoloyucan, Edomex

También se les impuso una multa de miles de pesos

Sentencian a tres hombres por

IMSS NL procura 3 corazones en el marco del 30 aniversario de Hospital de Cardiología

Los órganos fueron donados en hospitales de Puebla, San Luis Potosí y Guanajuato, beneficiando al mismo número de pacientes

IMSS NL procura 3 corazones

Esta fue la promesa que Emiliano Zapata le hizo a su padre sobre la tierra y los campesinos

El caudillo del sur nació el 8 de agosto de 1879

Esta fue la promesa que

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

El arquero de Costa Rica recibió su primer gol en la Liga MX en su presentación en CU contra los Rayos del Necaxa

Pumas y Necaxa empatan en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres hombres con

Detienen a tres hombres con armas y chalecos tácticos tras persecución en Tamaulipas

Miembro del Consejo de Seguridad ruso acusa que Ucrania recluta integrantes del CJNG y Cártel de Sinaloa para la guerra

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

Ejército destruye laboratorio clandestino y ubican áreas de concentración de drogas en Sinaloa

Reportan ataque armado del CJNG en Tepalcatepec, Michoacán, contra pobladores

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal fue el gran

Christian Nodal fue el gran ausente en el cumpleaños ‘digital’ de Pepe Aguilar, pero ya planean dueto

18 años después, Otro Rollo regresa con Adal Ramones, Yordi Rosado y Lalo España en nuevo formato

Esto es lo que estaría ganando Aarón Mercury semanalmente en ‘La Casa de los Famosos México 3’

TV Azteca ofrecería millonaria suma a Florinda Meza para ser parte de MasterChef Celebrity

La película más reproducida en Prime Video México HOY

DEPORTES

Pumas y Necaxa empatan en

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca

Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos