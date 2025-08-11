Miembro del Consejo de Seguridad de Rusia acusa que Ucrania recluta miembros del CJNG y Cártel de Sinaloa para la guerra

CJNG y Cártel de Sinaloa son grupos criminales con fuerte presencia en México (Infobae México)

Dmitri Medvédev, quien es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y quien fue presidente de dicha nación, compartió un mensaje a través de su cuenta de Telegram en el que señala que Ucrania estaría involucrada en la contratación de miembros de grupos criminales mexicanos para la guerra.

“La situación ha llegado al punto de incorporar sicarios de cárteles colombianos y mexicanos, cuyos nombres son conocidos mundialmente por reportajes y series de televisión: el Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros. El reclutamiento de estos matones está a cargo de una empresa llamada Segurcol Ltd., de Medellín", es parte del mensaje del funcionario ruso.

Medvédev destaca que la administración de Ucrania estaría reclutando a “la escoria más vil”. A través de su canal oficial, el cual cuenta con 1.7 millones de suscriptores, el vicepresidente del Consejo de Seguridad señala que a los mercenarios se les enseña operar con drones, una actividad que puede ser muy útil para el trasiego de drogas,segun el propio exmandatario.

De igual manera, indica que los sujetos contratados, tanto de México como de Colombia, no son útiles en el campo de batalla.

“Nuestros soldados los destruyen tan rápido que los transportistas no tienen tiempo de recoger los ataúdes”, señala.

