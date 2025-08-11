México

Miembro del Consejo de Seguridad de Rusia acusa que Ucrania recluta miembros del CJNG y Cártel de Sinaloa para la guerra

Dmitri Medvédev también fue presidente del país euroasiático

Por Luis Contreras

Guardar
CJNG y Cártel de Sinaloa
CJNG y Cártel de Sinaloa son grupos criminales con fuerte presencia en México (Infobae México)

Dmitri Medvédev, quien es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y quien fue presidente de dicha nación, compartió un mensaje a través de su cuenta de Telegram en el que señala que Ucrania estaría involucrada en la contratación de miembros de grupos criminales mexicanos para la guerra.

“La situación ha llegado al punto de incorporar sicarios de cárteles colombianos y mexicanos, cuyos nombres son conocidos mundialmente por reportajes y series de televisión: el Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros. El reclutamiento de estos matones está a cargo de una empresa llamada Segurcol Ltd., de Medellín", es parte del mensaje del funcionario ruso.

Medvédev destaca que la administración de Ucrania estaría reclutando a “la escoria más vil”. A través de su canal oficial, el cual cuenta con 1.7 millones de suscriptores, el vicepresidente del Consejo de Seguridad señala que a los mercenarios se les enseña operar con drones, una actividad que puede ser muy útil para el trasiego de drogas,segun el propio exmandatario.

De igual manera, indica que los sujetos contratados, tanto de México como de Colombia, no son útiles en el campo de batalla.

“Nuestros soldados los destruyen tan rápido que los transportistas no tienen tiempo de recoger los ataúdes”, señala.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

CJNGCártel de SinaloaRusiaUcraniaDmitri MedvédevNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Pumas vs Necaxa: arranca el segundo tiempo del debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Los Pumas de Keylor Navas vuelven a la Ciudad Universitaria para buscar su segunda victoria del certamen en la visita de los Rayos de Fernando Gago

Pumas vs Necaxa: arranca el

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

Estatus de los vuelos en

Detienen en menos de un día a dos personas en el Metro de CDMX por saltarse los torniquetes

El arresto de estas dos personas, quienes pretendían ingresar sin pagar el pasaje, ocurrieron en hechos distintos de las Líneas 1 y 7

Detienen en menos de un

Línea 2 del Metro CDMX: joven es detenida por rayar un vagón en Pino Suárez

Personal de la SSC CDMX se encargó de trasladar a la mujer ante las autoridades correspondientes

Línea 2 del Metro CDMX:

Cómo solicitar tu CURP Biométrica en el módulo piloto de CDMX

Estos son los pasos y documentos que debes tener para poder realizar tu trámite

Cómo solicitar tu CURP Biométrica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

Ejército destruye laboratorio clandestino y ubican áreas de concentración de drogas en Sinaloa

Reportan ataque armado del CJNG en Tepalcatepec, Michoacán, contra pobladores

Psicólogo de un albergue engañó a una adolescente para ir a su casa: es acusado de abuso sexual y lo encarcelan

Operativo en penal de Puebla revela red de contrabando, incautan posible marihuana, cristal y más de 30 celulares

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se preparan para la segunda gala de eliminación hoy 10 de agosto

Muere en accidente de motocicleta Carlos Figueroa, colaborador de ‘Despierta’, noticiero de Televisa

Martha Figueroa preocupa al revelar que a un muy querido famoso le quedan pocas semanas de vida

Valentina Gilabert confirma su relación con el ex de Marianne ‘N’, quien la apuñaló hasta casi matarla: “Estoy muy feliz”

Viralizan los paralelos cinematográficos entre Teresa y El Juego del Calamar

DEPORTES

Pumas vs Necaxa: los equipos

Pumas vs Necaxa: los equipos se van al descanso con un empate sin goles

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca

Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos